Gobyerno ng B.C. hinimok sa isang ulat na tugunan ang anti-Black racism

Sa isang ulat na inilabas noong Martes, nanawagan ang African Art and Cultural Community Contributor Society (AACCCS) sa gobyerno ng B.C. para tugunan ang anti-Black racism sa pamamagitan ng pagbabago sa mga patakaran at pagpopondo.

Natuklasan sa ulat ng Black sa British Columbia na ang ginagawa ng gobyerno ay hindi sapat para maisulong ang mga paraan sa pagkikilala, pagtataguyod, at pagpoprotekta sa mga karapatang pantao ng mga taong may lahing Aprikano sa B.C.

Parsyal na pinondohan ng gobyerno sa lalawigan bilang bahagi ng Black in B.C. Convener project, ang ulat ay resulta ng anim na buwang konsultasyon sa mga miyembro ng Black community sa B.C.

Nakalap ang impormasyon sa pamamagitan ng online survey, 12 na mga diskusyon sa mga focus group at pag-uusap sa mga komunidad, at konsultasyon sa advisory committee ng 25 na organisasyon na pinamumunuan ng Black at sa mga lider ng komunidad.

May malinaw at mabigat na pangangailangan para sa pagbabago at ang ulat na ito ay isang kritikal na hakbang upang isakatuparan ang pagsulong sa matagal na hinahangad na makita ng Black community, sabi ni Pulcherie Mboussi, ang executive director ng AACCCS, sa isang pahayag.

Natuklasan sa ulat ang mga isyu ng anti-Black racism sa ilang pangunahing sektor ng lipunan.

Sa kanilang pagtatasa sa public safety, 70 porsyento ng mga sumasagot sa kanilang survey ang nagsabing nakaramdam sila na tinatarget o nag-aalala sa kanilang kaligtasan kapag nakikitungo sa lokal na pulisya o RCMP.

Sa sektor ng edukasyon, 75 porsyento ng mga respondents ang nagsabi na ang kanilang edukasyon sa B.C. ay apektado sa mga karanasan ng anti-Black racism mula sa mga opisyal ng paaralan, guro o maging sa kasamahan.

Natuklasan din sa kanilang assessment na sadyang mababa ang representasyon ng mga taong may lahing Aprikano sa mga propesyon ng medisina, nursing, pagtuturo, at pulitika, pati na rin ang mababang representasyon sa pamumuno at mga posisyon na gumagawa ng desisyon sa mga organisasyon.

Lumitaw sa pag-aaral: Ang kalakaran na ito ay kakaiba kung isasaalang-alang ang medyo mataas na akademiko at propesyonal na kwalipikasyon na makikita natin sa mga taong may lahing Aprikano sa B.C.

Pagsulong sa hinaharap

Ang ulat ay nagbigay ng malawak na sari-saring mga rekomendasyon sa iba't ibang sangay ng gobyerno sa lalawigan, mula sa pagkilala sa epekto ng kolonyalismo hanggang sa pag-recruit ng mas maraming taong may lahing Aprikano na magtrabaho sa gobyerno at tiyakin ang pagkakapantay-pantay sa paghahatid ng serbisyo publiko.

Inirekomenda din sa ulat na magbigay ang lalawigan ng taunang pagpopondo sa tatlong cultural centres na nakatuon ang mga programa at serbisyo para sa komunidad ng Black: isa sa Greater Vancouver, isa sa Greater Victoria at isa sa Prince George.

Malinaw na inilatag sa ulat na ito ang mga karanasan ng mga komunidad ng Black sa buong lalawigan ... Walang duda na ang anti-Black racism ay na-institutionalize, sabi ni Rachna Singh, ang kalihim ng parlyamento para sa anti-racism na mga inisyatibo sa B.C.

Isang artikulo ni Michelle Gomez ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Rodge Cultura