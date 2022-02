[Ulat] Isyu sa overseas Filipinos at tungkulin ng media sa overseas voting, tinalakay

Pinag-usapan sa ginawang election reporting training ang kahalagahan ng Mayo 2022 elections para sa mga Pilipino na nasa ibang bansa.

Naitala noong Disyembre 2020 na nasa 10.36 milyon ang overseas Filipinos sa 238 na mga bansa at teritoryo sa buong mundo.

Ayon sa datos ng Philippine Commission on Elections, may 1,718,714 na rehistradong botante para sa 2022 Overseas Absentee Voting (OAV). Humigit-kumulang 90,000 sa mga ito ang nakarehistro sa mga konsulada at embahada ng Pilipinas sa Canada.

Sinabi ni Center for Migrant Advocacy (CMA) Executive Director Ellene Sana malaki ang implikasyon sa pagtapyas sa hinihinging pondo ng Office of Overseas Voting (OFOV). Noon pang July [2021] ay 21.8 per cent lang ang inaprub [ng kongreso] base sa 510 milyon pesos na hinihingi nila, sabi ni Sana. Una magiging one-way na lang siguro ang postage na mabibigay para sa postal voting. So sakop nito ang Canada at ibang mga lugar.

Nababahala si Center for Migrant Advocacy Executive Director Ellene Sana sa magiging masamang epekto sa ibinigay pero higit na mas mababa sa hiniling na pondo para sa Office For Overseas Voting (OFOV). Litrato: Courtesy: Sana

Kinontak ng Radio Canada International ang konsulada ng Pilipinas sa Toronto para kumpirmahin kung overseas voter ba ang magbabayad sa pagpapadala ng balota pabalik sa konsulada upang mabilang ang kanilang boto pero wala pang sagot ang tanggapan hanggang sa oras ng aming paglathala.

Ipinapaalala ng Phillippine Embassy sa Ottawa sa mga botante sa Canada na ang overseas voting ay gaganapin mula Abril 10, alas-8 ng umaga local time hanggang Mayo 9, alas-7 ng gabi Philippine time (bagong window).

Kasama sa natalakay sa ginanap na training ang mahalagang tungkulin na gagampanan ng media at ang ethics na dapat sundin tuwing magko-cover ng eleksyon.

Nakilahok sa pagsasanay si Chris Sorio na co-host ng isang programa sa Vancouver Co-op Radio. Nagbigay ito sa akin ng ideya kung gaano kahalaga at gaano kahirap ang ating kailangan harapin para maisulong itong eleksyon na ito, sabi ni Sorio. Hindi siya usapin kung sino ang dapat iboboto kundi usapin siya kung ano ang dapat gawin.

Si Chris Sorio ay co-host ng isang programa sa radyo na tinatawag na Land, Life and Liberation na tumatalakay sa mga usapin at isyu ng migrant workers. Litrato: Courtesy: C. Sorio

Malaki umano ang natutunan ni Sorio at marami pa ang nais niyang malaman sa proseso ng absentee voting para maibahagi sa kanyang mga tagapakinig. Gusto niyang tumulong sa pagbantay kung kailan ang pagpapadala ng mga balota ng tatayong Special Board of Election Inspectors at ano ang mangyayari kung lumipat na ng tirahan ang isang botante. Kung postal ang pagpapadala ng balota, tatanggapin ba ng konsulado kung personal na ihuhulog ang mga balota? dagdag ni Sorio.

Humigit-kumulang 30 ang lumahok sa dalawang magkasunod na sesyon ng pagsasanay. Ayon kay Sonny Fernandez, isa sa nag-organisa, karamihan sa partisipante ay mga correspondents na may higit tatlong taon na ang karanasan sa overseas voting. Open [sila] at interesadong matuto. Take note na higit na marami sa partisipante ay may ibang pangunahing trabaho at nagtatrabaho on the side bilang stringers, sabi ni Fernandez.

Ang mga partisipante sa ginanap na election reporting training ay nagmula sa bansang Canada, Saudi Arabia, Spain, Norway, Russia, Germany, Oman, Italy, United Kingdom, France at Pilipinas.

Sampung kandidato sa pagka-presidente ang pagpipilian sa darating na halalan.

Mga pagpipilian na kandidato sa pagka-presidente sa 2022 National Elections sa Pilipinas:

Ernesto Abella (Independent), dating undersecretary of Foreign Affairs at presidential spokesperson Leody de Guzman (PLM), founding member ng Partido ng Manggagawa Norberto Gonzales (PDSP), dating kalihim ng National Defense Panfilo Lacson (Reporma), kasalukuyang senador Faisal Mangondato (Katipunan ng Kamalayang Kayumanggi) Ferdinand Marcos (PFP), dating senador Jose Montemayor (DPP) Francisco Moreno (Aksyon), kasalukuyang mayor ng Maynila Emmanuel Pacquiao (PROMDI), kasalukuyang senador Maria Leonor Robredo (Independent), kasalukuyang bise presidente sa Pilipinas

Sinabi ni Fernandez na ang isinagawang pagsasanay ay makakatulong para ma-equip ang mga partisipante ng basic na kaalaman at impormasyon sa eleksyon 2022, malagyan ng tamang konteksto at background ang election reports, maipaunawa na merong sinusunod na ethics sa election coverage at matalas na mabantayan ang takbo ng kampanya at botohan.

Inorganisa ang pagsasanay sa pangunguna ng Pinoy Portal Europe at National Union of Journalists of the Philippines Europe Chapter para tulungan na magawang mas epektibo at makabuluhan ang mga pagbabalita sa mahahalagang impormasyon at pangyayari sa gaganapin na 2022 Overseas Absentee Voting.