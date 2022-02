[Ulat] Anti-mandate protest sa Ottawa tatlong linggo na, negosyo ng Pilipino apektado

Tatlong linggo na ang nakalipas mula nang dumating ang mga nagpoprotesta sa Ottawa noong Enero 28. Ipinarada ang malalaking trak at hinarangan ang kalsada sa looban ng downtown.

Ayon sa isang Filipino Canadian na si Liza Sare, may-ari ng Tamis Cafe and Resto, napilitan sila na isang linggo hindi magbukas ng kanilang restaurant. We were scared kasi may natatanggap kaming tawag na 'O kaya niyo ba ang 900 people sa harap ng parliament.' Hindi ko alam kung bakit tayo tina-target. Maybe because coloured tayo, sabi ni Sare.

Nakaranas din umano ng pangha-harass ang kanyang mga empleyado. May fear kami every time na hina-harass nila ang employee ko na pumapasok. Sinasabihan nila na 'Go home, losers, F-word, B-word'... mga ganun. Sinasabihan [nila dahil] naglalakad na with mask, kuwento ni Sare.

Nasa limang kilometro ang layo ng restaurant ni Sare sa Parliament Hill kung saan nagaganap ang mga demonstrasyon. Pero bumagsak umano ang kanilang kita.

Usually 'pag Valentine's Day, fully booked kami, may pila pa kami. This time, dalawa lang nagpa-book. 'Yung isa kina-cancel at 'yung isa fino-forego na lang, kuwento ni Sare. Siguro sa isang weekend kumikita kami between three to four thousand [dollars], bumagsak siya sa wala pang one thousand. Malaki talaga!

Kumikita sa order mula sa delivery apps ang mga restaurant pero malaki umano ang natapyas sa kanilang kinikita. Sa mga delivery app, ang problema kumukuha sila ng 30 per cent. So ano ang matitira sa business owner minus the 30 per cent? ani Sare.

Ang Tamis Cafe and Resto sa Ottawa ay naghahain sa kanilang menu ng mga pagkaing kinahihiligan ng mga Pilipino. Litrato: Courtesy: Tamis Cafe and Resto

Nagpapasalamat si Sare sa mga sumusuporta sa negosyo at malaking tulong umano ang mga kinukuha sa restaurant ang order na pagkain.

Pebrero 6 idineklara sa siyudad ng Ottawa ang state of emergency. Inilarawan noon ni Ottawa Mayor Jim Watson ang naganap na pinakaseryoso na emergency na hinarap ng siyudad.

Araw ng Biyernes, Pebrero 11, idineklara naman ni Ontario Premier Doug Ford ang state of emergency sa lalawigan bilang tugon sa convoy protest sa Ottawa at sa Ambassador Bridge sa Windsor, Ontario.

Ontario Premier Doug Ford (archives). Litrato: La Presse canadienne / Chris Young

Sa pagharap ni Ford sa media noong Lunes ay kanyang sinabi na naiintindihan umano niya ang mga nagpoprotesta. Sumusunod umano siya sa abiso ng eksperto kung ipapatupad o tatanggalin ang vaccination passports pero ibang usapan umano kung maaapektuhan na ang mga negosyo at kabuhayan. Naiintindihan ko na nakakainis ito para sa lahat. Pero may lebel ng pagkainis na lalabas ka para magprotesta ng maayos. Kapag nag-okupa ka na ng border at international trade corridors, tapos na ang lahat. Tapos na ang laro dahil diyan, sabi ni Ford.

Sa parehong araw, Pebrero 14, inanunsyo ni Prime Minister Justin Trudeau na gagamitin niya ang Emergencies Act sa unang pagkakataon mula ng naibalangkas ito taong 1988.

Prime Minister Justin Trudeau (archives). Litrato: La Presse canadienne / Justin Tang

Ang hakbang na ito ay nagbibigay ng kapangyarihan sa pederal na gobyerno para gumawa ng hakbang sa mga naganap na panghaharang at sa mga protesta laban sa paghihigpit dahil sa pandemya.