COVID-19 vaccine ng Novavax inaprubahan para sa Canadians 18 pataas

Ang approval ng bakuna, na kilala bilang Nuvaxovid, ay dumating 18 buwan matapos ianunsyo ng pederal na gobyerno ang isang kasunduan na ipo-produce ang ilang batch sa Montreal.

Nirerekomenda ng Health Canada ang interval para sa dalawang dose na bakuna na maging at least 21 na araw batay sa ebidensya mula sa clinical trials.

Hindi pa malinaw kung gaano karami ang isu-supply sa Canada, na nasa booster-dose campaign na. Ang ahensya ay magdadaos ng isang technical briefing ngayong Huwebes ng hapon.

Iminumungkahi ng trial data na ang bakuna ay mahigit 90 porsyentong epektibo sa pagpigil sa malubhang sakit at kamatayan.

Ang trials na isinagawa ng Novavax ay parte ng regulatory filing na naganap noong dominante ang Alpha variant ng coronavirus, at sinabi ng Health Canada na ang Novavax ay required na magbigay ng data tungkol sa proteksyon laban sa umiiral at emerging variants of concern, kung available.

Ang Novavax ay nagsagawa ng trials ng bakuna para gamitin sa mga tinedyer noon namang Delta ang dominanteng variant.

Ang pinaka-common na potential side effects ng bakuna ay naaayon sa kung ano ang naidokumento sa nakaaraang apat na naaprubahan na COVID-19 vaccines sa Canada: pananakit sa lugar ng iniksyon, panginginig, pagkapagod, pananakit ng kalamnan at kasukasuan, pagduduwal at pananakit ng ulo.

Nabalot ng pagkaantala

Tulad ng ibang mga kompanya, nakipagkasundo ang pederal na gobyerno sa Novavax noong mga unang araw ng pandemya, sumang-ayon ang Canada na bibili ito ng 52 milyon na doses.

Kasunod nito, inanunsyo ng Novavax na magpo-produce ito ng sariling COVID-19 na bakuna sa National Research Council (NRC) site sa Montreal.

Inaasahan namin na magkakaroon ng sirkulasyon nito sa 2022 hanggang 2023, ani John Trizzino, ang chief commercial officer at business officer para sa Novavax, sa kanyang interbyu sa CBC News noong kalagitnaan ng 2021.

Kaya naman, sa tingin namin importante na mayroon kaming sapat na production capacity sa Canada para makamit ito.

Noong Oktubre 2021, sinabi ng National Research Council NRC sa isang pahayag na ang trabaho sa Novavax ay nagpapatuloy gaya ng plinano.

PANOORIN l Alamin ang kasunduan sa paggawa ng Novavax sa Canada:

Sinabi ng pederal na mga opisyal na hanggang 24 milyon na doses ng bakuna kada taon ang maaaring i-produce sa pasilidad sa Montreal.

Sa Estados Unidos, ang Novavax ang isa sa mga kompanya na unang inahsahan ng administrasyon ni Donald Trump na makakagawa ng bakuna, at ginawaran ito ng pederal na kontrata noong Hulyo 2020 na tinataya na nasa $1.6-1.75 bilyon ang halaga.

Ngunit ang kompanya na nakabase sa Maryland ay nakatagpo ng mga isyu sa mass manufacturing ng doses at sa pag-fulfill ng regulatory requests.

Noong bandang huli ng 2021, nabigyan ito ng approval para gamitin sa Indonesia at nirampa ang kanilang regulatory submissions sa mga bansa, kasama ang Canada, Australia, ang European Union, ang Pilipinas at ang United Kingdom. Ang Australia ay nagsimula nang iturok ang unang doses ng Novavax COVID-19 vaccine noong nakaraang linggo.

Ngunit noong isang linggo (bagong window), iniulat na nagkakaroon ng mga isyu ang Novavax sa pag-fulfill ng mga order kung saan ito naaprubahan..

Ang kompanya ay kailangang i-deliver ang bakuna sa pinakamalaki nitong kontrata na 1.1 bilyon na doses sa COVAX - ang global vaccine distribution program para sa mahihirap na bansa - na gagawin ang Novavax bilang pangatlong pinakamalaking supplier, ayon sa business data at analytics firm na GlobalData Plc.

Protein subunit vaccine

Ang produkto ng Novavax ay isang protein subunit vaccine, nangangahulugan na gumagamit ito ng nanoparticles ng isang lab-grown spike protein na gumagaya sa natural spike protein sa ibabaw ng novel coronavirus at nakakatulong sa virus na mag-bind sa cells at maging sanhi ng impeksyon. Kapag ang particle ay itinurok sa katawan kasama ang adjuvant - isang compound na nag-e-enhance ng immune response - ang katawan ay natututo na kilalanin at lumaban sa virus.

Ang protein subunit vaccines ay hindi nakakapagtamo ng kasing lakas na immune response tulad ng whole virus vaccines, kaya karaniwan itong may kasamang adjuvant. Gumagamit ang Novavax ng proprietary adjuvant na tinatawag na Matrix-M, na batay sa isang uri ng compound na makikita sa maraming halaman na tinatawag na saponin.

Sa isang tweet kamakailan, sinabi ng Health Canada na may mga desisyon na dapat asahan sa darating na mga linggo para sa COVID-19 vaccines mula sa Novavax at Medicago, ang Canadian-made, plant-based na bakuna.

Isang artikulo ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.

May kasamang files mula sa Reuters.