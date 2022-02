Trudeau dinepensahan ang paggamit sa Emergencies Act habang nagsimula ang House debate

Pormal na inihain ng Liberal na gobyerno ang deklarasyon ng isang emergency sa House of Commons noong Miyerkules ng gabi.

Ang pagkilos na ito ay binibigyan ang gobyerno ng mga bagong kapangyarihan upang tugunan ang anti-mandate protesters na sanhi ng samu’t-saring problema sa Ottawa at iba pang parte ng bansa - kasama ang awtoridad na ipagbawal ang pagbibiyahe sa ilang zones at pagbawalan ang mga tao na dalhin ang mga menor-de-edad sa mga pagtitipon na labag sa batas.

Sinabi ng prime minister na ginamit ng kanyang gobyerno ang batas na ito dahil binabantaan ng blockades ang ekonomiya ng Canada at ang sitwasyon ay hindi kayang lutasin sa ilalim ng anumang ibang batas sa Canada.

Para sa kabutihan ng lahat ng Canadians, ang ilegal na blockades at mga okupasyon ay dapat huminto at ang borders ay dapat manatiling nakabukas, aniya.

PANOORIN | Trudeau dinepensahan ang paggamit ng Emergencies Act sa House debate:

Ang blockades at mga okupasyon at ilegal. Ito ay banta sa ating ekonomiya at sa ating relasyon sa trading partners. Ito ay banta sa supply chains at sa availlability ng essential goods, tulad ng pagkain at medisina. At ito ay banta sa kaligtasan ng publiko.

Ang measures sa Emergencies Act ay naging epektibo mula nang i-invoke ito ng gabinete noong Lunes, ngunit ngayon ang mga MP ay maaaring pagdebatihan ang measures at, potentially, bumoto sa amendments na puwedeng limitahan ang kapangyarihan at lawak nito.

Nagpapahiwatig sa maalab na debate na darating, tinawag ni Conservative Leader Candice Bergen ang paggamit ng act bilang isang massive sledgehammer at sinabi na ang Conservatives ay hindi ito susuportahan.

Sinabi rin ni Bloc Québécois Leader Yves-François Blanchet na hindi ito susuportahan ng kanyang partido.

Sinab naman ni New Democratic Party NDP Leader Jagmeet Singh na susuportahan niya ito, ngunit sinabi na iuurong ang suporta kung magdedesisyon ang kanyang partido na ito ay nagbibigay ng labis na awtoridad sa pamahalaan.

Habang ang karamihan sa blockades sa border crossings sa Ontario, Manitoba, Alberta at British Columbia ay na-clear na, ang ilang bahagi ng Ottawa ay barado pa rin. Ang mga nagpoprotesta - na karamihan ay nasa semi-trucks at RVs - ay nakakampo sa kapitolyo sa loob ng 21 araw na ngayon, at ang grupo ng mga demonstrador ay lumalaki tuwing sasapit ang weekend.

Ngayong Huwebes ng umaga, nadagdagan ang presenya ng pulisya sa red zone sa paligid ng Parliament Hill at may mga sinet up na bakod sa harap ng government buildings.

Extremists ‘maaaring ma-empower,’ ayon sa gobyerno

Inilabas ng gobyerno ang kanilang reasoning sa paggamit ng act noong huling bahagi ng Miyerkules, tinawag nito ang sitwasyon sa buong bansa na concerning, volatile at unpredictable.

Ang mga nagpoprotesta ay may iba’t-ibang ideolohikal na hinanaing, na may mga demanda na nagre-range mula sa pagwawakas ng lahat ng public health restrictions hanggang sa pagkabuwag ng nahalal na gobyerno, saad sa reasoning.

Maaaring ma-empower ang ideologically motivated violent extremism adherents ng lebel ng kaguluhan na nagreresulta mula sa mga protesta.

Binigyang-diin din ng reasoning na ang ilang supporters ay nagtrabaho sa law enforcement at military (bagong window).

Ang tactics na ginamit ng mga nagpoprotesta na sumusuporta sa mga layunin na ito ay kasama ang slow-roll activity, pagpapabagal ng trapiko at paglikha ng traffic jams, partikular sa mga lugar na malapit sa ports of entry, gayundin ang mga ulat ng pagdadala ng mga bata sa protest sites upang limitahan ang lebel at uri ng law enforcement intervention, isinulat ng gobyerno.

Nakasaad din dito na ang blockades ay binabantaan ang ekonomikong seguridad ng Canada.

Ang epekto sa importanteng trade corridors at ang panganib sa reputasyon ng Canada bilang isang matatag, predictable at maaasahan na lokasyon para sa investment ay maaaring malagay sa panganib kung magpapatuloy ang disruptions.

Weekend debate?

Nakasaad sa Emergencies Act na ang debate sa act ay dapat isagawa na walang pagkagambala.

Sa kasalukuyan naka-iskedyul ang House of Commons na magkaroon ng isang linggong break, simula Lunes, Pebrero 21. Hindi pa malinaw kung ang break na iyon ay mangyayari kung ang House ay nasa gitna ng isang kumplikadong debate.

Sinabi ni Justice Minister David Lametti na lahat ng options ay pinag-uusapan ng mga pinuno ng House sa Parlamento.

May ilang iba’t-ibang ideya ang iminumungkahi, sabi niya sa Power & Politics ng CBC.

Hahayaan kong magdesisyon ang mga pinuno ng House kung magdedebate ng late hanggang sa weekend, o babalik sa susunod na linggo, o ‘di kaya ay magsisimula ngayon at tatapusin later.

Isang artikulo ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.