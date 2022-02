Pulis dinagdagan ang presensya sa Ottawa sa pagpasok ng okupasyon sa ika-4 na weekend

Ngayon naghihintay ang siyudad.

Ang mga babala - na ipinost online at ipinamigay bilang flyers - ay binigyan ang mga nagpoprotesta ng updated na listahan ng rules (bagong window) na maaaring mag-apply sa okupasyon ng ilang kalsada downtown at potensyal na mga parusa sa ilalim ng pinalawak na pederal at probinsyal na kapangyarihan.

Ngayong Huwebes, ipinaliwanag ng bylaw department ng siyudad kung ano ang mangyayari sa mga hayop (bagong window) kung ang enforcement actions ay paghihiwalayin ang mga tao mula sa kanilang mga alagang hayop.

Nang humarap sa konseho ng lungsod noong Miyerkules, sinabi ni interim police Chief Steve Bell na ang pulisya ngayon ay mayroon ng resources at isang plano upang ligtas na wakasan ang protesta.

Hindi niya ibabahagi ang timeline para sa plano na iyon dahil sa operational reasons, ngunit sinabi na ang pulis ay naghahanda para sa ilang lebel ng lawful escalation, kasama ang mga technique na hindi tayo sanay na makita sa Ottawa.

Ngayong Huwebes ng umaga, sinet up ang mga bakod sa harap ng government buildings kabilang ang Parliament Hill at ang Senado.

PANOORIN | Paano susubukan ng pulisya na wakasan ang okupasyon:

Matapos ang unang dalawang babala, na direktang sinasabi sa mga demonstrador na ang kanilang ginagawa ay hindi na napapailalim sa tahimik na pagpoprotesta, ang mga tagapagsalita ng organizers ay sinabi na kailangan nila ng mas maraming tao sa downtown core upang mahigitan ang bilang ng mga pulis.

Noong Miyerkules nagkomento rin si federal Public Safety Minister Marco Mendicino na ang ilang indibidwal na kasangkot sa blockade sa border crossing sa Coutts, Alta., ay may malakas na ugnayan sa isang far-right extreme organization na ang mga lider ay nasa Ottawa.

Higit pang mga pagbabago sa pamumuno

Kasunod ng resignation ng police chief na si Peter Sloly noong Martes, mas maraming pagbabago sa liderato ang naganap nang bumoto ang konseho ng lungsod ng Ottawa na i-overhaul ang police services board (bagong window) noong Miyerkules sa isang mahaba at hindi karaniwang emosyonal na pagpupulong.

Kasama rito ang pagpapatalsik kay chair Diane Deans at ang pagbibitiw ng ilang board members bilang protesta.

Ang police services board ay nakatakdang magpulong ngayong Huwebes upang maghalal ng bagong chair.

PANOORIN | Isang timeline ng key events (bagong window) sa convoy crisis ng Ottawa:

Samantala, nilipat ng University of Ottawa ang in-person classes online hanggang Lunes at dinagdagan muli ang seguridad sa campus dahil sa "ongoing developments malapit sa Parliament Hill," sinabi nito sa kanilang website (bagong window) noong Miyerkules ng gabi.

Ang hilagang bahagi ng campus ay nasa border ng ilang kalsada na isinara ng protesta at sinabi rin ng siyudad na dapat iwasan ng mga tao ang non-essential travel papuntang downtown.

Isang artikulo ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.