Dune ni Canadian director Denis Villeneuve, humakot ng 10 nominasyon sa 2022 Oscars

Ang iba pang nominado para sa best picture ay ang Belfast, CODA, Don't Look Up, Drive My Car, King Richard, Licorice Pizza, Nightmare Alley, The Power of the Dog at West Side Story.

Ngunit kahit na nakatanggap ng mga parangal sa ibang kategorya, hindi napansin ang Canadian na direktor ng Dune na si Denis Villeneuve para sa best director. Sa isang pahayag, nagkomento si Villeneuve sa kahanga-hangang performance ng pelikula; at bago sinabi na talagang proud ako sa Dune team sa kanilang mga nominasyon, nagbigay siya ng payo.

PANOORIN | Dune — Panoorin ang isang sweeping epic:

Ito ang isang trick para sa lahat ng filmmakers ngayong Oscars nomination morning. Sa pinakahuling minuto bago ang mga anunsyo, magluto ng pancakes. Nakakatulong ito sa stress, aniya. Pangalawa, siguraduhin na naglagay ka ng sapat na itlog sa preparasyon, ang pancakes namin ay isang disaster.

Bukod sa best picture, karamihan sa mga nominasyon ng Dune ay nasa teknikal na kategoya - kabilang ang best sound, best costume design, best film editing at best makeup and hairstyling.

Samantala sa limang Canadian short films na napabilang sa long list ng Oscars, isa - ang Affairs of the Art - ang nakalusot. Ang 16 na minutong animated short ay idinerehe ni Joanna Quinn at ng writer-producer na si Les Mills, at ipinagpapatuloy ang isang serye na nagsimula noong 1987 sa pelikulang Girls Night Out.

Ang 94th Academy Awards ay magaganap sa Linggo, Marso 27 sa Dolby Theatre sa Los Angeles, California, nagbabalik sa kanilang nakagisnang tahanan matapos ang mga pagbabago noong isang taon dahil sa pandemya. Ito ay iho-host nina Regina Hall, Amy Schumer at Wanda Sykes. Ito ang unang pagkakataon na magho-host ang tatlong kababaihan at ang una ring pagkakataon sa nakalipas na 35 taon na ganito karami ang magiging host para sa isang broadcast.

