Ultra-cyclist magbibisikleta sa buong Arctic para magbabala tungkol sa climate change

Sinimulan ni Omar di Felice ang kanyang self-titled na Arctic World Tour noong Pebrero 2 sa Kamchatka Peninsula sa Russian Far East. Plano niyang bumiyahe ng 4,000 kilometro sa walong bansa na nagbo-border sa Arctic Circle.

Ang 40 taong gulang ay magbibisikleta ng 800 km pataas at pababa, at sa gitna ng lupain ng mga bulkan, hot springs at wild landscapes sa Kamchatka bago lumipad sa Lapland. Doon, plano niyang magbisikleta ng 1,500 km mula Murmansk (Russia) patungong Tromsø (Norway), via Finland at Sweden.

Pagkatapos, magbibiyahe si Di Felice sa Svalbard Islands, ang pinakahilagang bahagi ng kanyang paglalakbay. Tapos, lilipad siya patungong Iceland bago makarating sa Greenland, kung saan tatahakin niya ang Arctic Circle Trail, isang 200 km na off-road trail mula Point 66 (40 km silangan ng Kangerlussuaq), sa dulo ng ice cap, sa bayan ng Sisimiut.

Ang huling leg ng kanyang tour ay sa North America, kung saan plano niyang magbiyahe mula Whitehorse sa hilagang-kanlurang bahagi ng Yukon sa Canada patungo sa American state ng Alaska.

"Bike to 1.5 °C"

Bilang parte ng kanyang karera bilang propesyonal na ultra-cyclist, nagdesisyon si Omar di Felice na ilunsad ang Bike to 1.5ºC project. Ang layunin ng proyekto ay gamitin ang kanyang adventures para magsilbing platform upang magbahagi ng impormasyon tungkol sa climate change.

Nang ilunsad ko ang Bike to 1.5ºC project, mayroon akong malinaw na ideya ng layunin nito: to tell, inspire, spread, sulat ni di Felice sa Instagram

Ikuwento ang ganda ng mundo mula sa upuan ng aking bisikleta. Maging inspirasyon sa ibang tao na sumakay sa bisikleta, kahit na pagpunta lang sa trabaho.

Bilang parte ng kanyang proyekto, nakipag-partner siya sa Italian Climate Network. Ang Arctic World Tour ang magiging pangalawang ultra-distance ride ng siklista. Noong Oktubre, nagbisikleta si di Felice ng 2,000 km mula Milan hanggang Glasgow patungo sa COP26 climate conference.

Bukod sa updates sa weather, wildlife, at gear and equipment, ibobrodkast din ni di Felice ang kanyang mga pag-uusap sa mga siyentipiko at climate experts na makikilala niya along the way. Inumpisahan na niyang gawin ito sa kanyang Facebook.

Pagmamahal sa winter

Isang native ng Roma, hindi ito ang unang pagkakataon na ang Italyanong ultra-cyclist ay sumuong sa isang winter expedition.

Sa kanyang website (bagong window), makikita natin na nag-participate na siya sa ilang mga ekspedisyon mula pa noong 2013 nang magbisikleta siya sa Ring Road ng Iceland sa loob ng apat na araw sa winter.

Para sa kanyang Arctic tour, nakipagtulungan si Omar di Felice sa kanyang mga sponsor upang lumikha ng espesyal na equipment para sa extreme weather conditions na kanyang haharapin.

Plano niyang matulog sa village accommodations, ngunit kung hindi siya makakakita ng mga ito, ang siklista ay magdadala ng full winter camping kit at sapat na pagkain na magtatagal na hindi kakailanganin ang pagre-resupply. Ngunit hihinto rin siya sa mga village para sa supplies.

Maaaring i-track ang kanyang progreso online (bagong window) o itsek ang kanyang Facebook (bagong window) at Instagram (bagong window) pages para sa updates.

Isang artikulo ni Mathiew Leiser, Eye on the Arctic (bagong window) na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.