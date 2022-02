‘Kailangan umalis na kayo sa area ngayon,’ babala ng pulis sa natitirang raliyista

Ngayong Miyerkules, nagsimulang mamigay ang Ottawa police ng written notices sa mga natitirang demonstrador na nagsasabing umalis na sila sa downtown area kaagad.

Samantala, ang pag-uutos laban sa pagbubusina ng air at train horns hilaga ng Highway 417 (bagong window) sa Ottawa ay na-extend ng karagdagang 60 araw.

Noong Martes, ang police chief ng siyudad na si Peter Sloly ay nag-resign at siya ay pinalitan ni deputy chief Steve Bell na umaakto sa isang interim capacity.

Sa naganap na police services board meeting kung saan inanunsyo ang pagbabago, sinabi ni chair Diane Deans sa interim chief na kailangan niyang makita ang pagkakaiba sa pagtugon ng pulisya sa protesta (bagong window) dahil sa dagdag na resources na simula na nitong natanggap.

Nagbigay muli ang pulisya ng mga paper at digital notice (bagong window) sa mga taong humaharang sa mga daan na sila ay lumalabag sa batas noong Huwebes, katulad ng mensahe isang linggo na ang nakalipas (bagong window). Kinabukasan, sinabi ng Ottawa police na humigit-kumulang anim na porsyento ng mga sasakyan ay umalis na (bagong window).

PANOORIN | Maraming hamon ang nananatili, kahit may mga bagong kapangyarihan:

Sinabi ni Deans sa Power & Politics (bagong window) ng CBC noong Martes na may bagong command structure na darating sa susunod na mga araw sa Ottawa police, na ngayon ay mina-manage ang pagtugon ng pulisya kasama ang Royal Canadian Mounted Police at Ontario Provincial Police.

Ang bagong structure at ekstrang resources ay lahat na ng legal na magagawa ng board, ani Deans.

“Gusto kong magpunta roon at i-poke na mismo ang hot tub (bagong window) at hayaan na umagos ang tubig mula rito at bunutin ang saksakan ng damn bouncy castle dahil ito ang simbolo ng frustration that's gone on."

Mayor sinabi na nangako ang pulisya na wala namang resulta

Noong nakaraang linggo nagpahayag ng suporta si Mayor Jim Watson para sa pulisya ng siyudad, ngunit noong Martes tinawag niya ang resignation ni Sloly na tamang bagay para sa siyudad.

Sinabi niya na ang turning point (bagong window) ay nang mangako ang pulisya at hindi naman nakakita ng resulta ang siyudad. Tinukoy niya ang pangako na pahihintuin ang fuel cans na makapasok sa protest red zone at ang kakulangan ng aksyon para suportahan ito (bagong window).

Dumating tayo sa ikatlong weekend na walang nakikitang improvement in terms of pagbabawas sa bilang ng mga trak, ilegal na gawain at ang outrageous parties.

Tinataya ng pulisya noong Martes na may 360 protest vehicles ang nasa siyudad pa rin, mas mababa kaysa sa 420 bago noong isang linggo at 400 noong nakaraang weekend. Humigit-kumulang 150 na nagpoprotesta ang namalagi hanggang gabi malapit sa Wellington Street.

Isang kotse mula sa Ottawa Police Service ang dumaan sa gitna ng kalye na inookupahan ng mga trucker sa loob ng halos 20 araw (archives). Litrato: La Presse canadienne / Adrian Wyld

Habang maraming nagpoprotesta ang pumunta sa Ottawa (bagong window) upang ipahayag ang kanilang oposisyon sa vaccine mandates, ang iba naman sinabi na ang kanilang pakay ay puwersahin na mabuwag ang nahalal na pederal na gobyerno, o gumawa ng isang logistical nightmare upang mapuwersa ang pederal na gobyerno na bawiin ang lahat ng mandates.

Ang mangyayari ngayong araw

Ang COVID-19 vaccination clinic sa University of Ottawa ay nagsara muli matapos magbukas ng isang araw sa gitna ng mga protesta at problema sa trapiko.

Ang dalawang beses na naantalang city council meeting tungkol sa protesta at okupasyon ng mga kalsada malapit sa Parliament Hill ay kasalukuyang naka-iskedyul 4 n.h. ET.

Habang ang mga nagpoprotesta ay nanatili sa siyudad sa kabila ng extreme cold warnings, mararanasan nila ang pagbuhos ng mixed precipitation sa mga susunod na araw.

Ang Environment Canada ay nag-forecast na 15 hanggang 25 millimetres ng ulan na bubuhos sa pagitan ng Miyerkules at Huwebes ng hapon, at pagkatapos 10 hanggang 20 centimetres ng niyebe ang inaasahan pagsapit ng Biyernes ng umaga.

Isang artikulo ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.