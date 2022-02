[Ulat] Handa ka na ba bumiyahe papunta sa Pilipinas?

Sa resolution 160-B ng Inter-Agency Task Force (bagong window) o ITF, pinapayagan na rin makabiyahe papuntang Pilipinas ang international travellers na banyaga o maging dating mga mamamayan na Pilipino na nasa ibang bansa at gustong umuwi ng Pilipinas.

Iniimbitahan ni PCG Toronto Consul General Oronte Castro ang mga gustong mag-apply ng dual citizenship na mag-email sa consularmatters@philcongen-toronto.com at magsumite ng mga hihilingin na dokumento sa kanilang tanggapan para mapre-process ang aplikasyon. Nasa 110 katao lang umano ang nabibigyan ng appointment sa tanggapan kada araw dahil sa health protocols na kanilang sinusunod (archives). Litrato: RCI/Rodge Cultura

Inilabas ng tanggapan ng Philippine Consulate General sa Toronto ang anim na mga gabay kapag bibiyahe sa bansa. Kasama rito ang pagpapakita ng negatibong RT-PCR test bago bumiyahe patungong Pilipinas.

Kung negative kasi within 48 hours ng RT-PCR, pagdating ng Pilipinas hindi na required 'yung tinatawag na mandatory facility-based quarantine pero mag-self monitoring para sa anumang sintomas sa loob ng 7 araw, ayon kay Consul General Oronte Castro sa consular post ng Toronto.

Palakihin ang larawan (bagong window) Advisory ng PCG Toronto na inilabas nitong Pebrero. Litrato: Toronto PCG

Sa bibiyahe na foreign nationals mula sa visa-free na bansa kailangang maging fully-vaccinated, dala ang patunay na bakunado, may return ticket sa biyahe sa loob ng 30 araw, may bisa ang pasaporte na hindi bababa sa anim na buwan at kailangan kumuha ng travel insurance kung isang foreign traveller.

Ito ‘yong pinakaimportante kailangan may travel insurance na may face value of US$35,000 pero ang coverage dapat ay hanggang kung kailan sila magtatagal sa Pilipinas, sabi ni Consul General Castro.

Ang Canada ay isa sa 157 na mga bansa sa mundo na pinapayagan ang mga mamamayan na makapasok sa Pilipinas sa loob ng 30 araw na visa-free.

Ikinatuwa ni Sarahgoching Febra, isang Filipino Canadian, ang balita. Tumaas din umano ang mga nagpapa-book sa kanyang travel and tour business.

As long as tourist visa siya kailangan niya magpakita ng COVID-19 travel insurance, sabi ni Febra. Pwede naman mag-3 months coverage muna. Kung wala silang budget for 6 months vacation pwede naman sila bumili ng 3 months [coverage] lang muna. Then pwede nilang i-renew kung gusto nila mag-extend sila.

Tinututukan ni Sarahgoching Febra ang kanyang travel and tour business. Litrato: Sarahgoching Febra

Apektado ang travel and tour business ni Febra mula nang mag-pandemya noong Marso 2020.

Ginagabayan ni Febra ang kanyang mga kliyente sa kailangan gawin alinsunod sa pinaiiral na patakaran bago at habang nasa biyahe maging sa pagdating sa Pilipinas.

Pinapaalalahanan naman ang mga bagong nanumpa na mamamayan ng Canada na huwag gamitin ang Philippine passport maliban kung nakapag-apply na at naging isang dual citizen. Kailangan umano i-surrender ang pasaporte sa konsulada.

Ngayon [halimbawa] nag-take oath ako February 14 [para maging naturalized Canadian citizen] so ‘yung validity ng passport kunwari until December. Technically, I loose that passport dahil ito ay nag-lapse [na] ibig sabihin noong nanumpa ako sa citizenship nawalan ng bisa ‘yun, paliwanag ni Consul General Castro.

Magdadalawang taon na mula nang ipatupad ang mga paghihigpit sa biyahe dahil sa pandemya. Pero dumami umano ang mga nagnanais na bumiyahe nitong Pebrero kung pagbabatayan ang tumataas na bilang sa kanyang mga naging kliyente.

Marami ang mga umuuwi kasi sa wakas wala ng quarantine at marami ang parating para doon sa mga anak nila na na-approve na for immigrant na permanent at ‘yun mostly ang mga clients namin ngayon, sabi ni Febra.

Sa resolusyon ng Inter-Agency Task Force IATF sa Pilipinas, hindi man dadaan sa facility-based quarantine kapag fully vaccinated at negatibo ang RT-PCR test iniutos pa rin na mag-self monitor ang isang international traveller sa loob ng 7 araw mula sa araw ng pagdating sa Pilipinas.

Palakihin ang larawan (bagong window) Hindi pinapayagan na makapasok sa Pilipinas ang foreign traveller na hindi pa fully vaccinated. Litrato: Screenshot mula sa IATF website

Sa oras na nakarating na sa tinutuluyan at nakaranas ng sintomas ng COVID-19 ay obligasyon ng banyagang biyahero na i-report ito sa lokal na gobyerno.

Sa mga Pilipino naman na bibiyahe pauwi ng Pilipinas kailangan kumuha ng one health pass sa loob ng tatlong araw bago ang nakatakdang biyahe. Ang health declaration ay maisusumite sa pamamagitan ng isang registration portal online (bagong window).

