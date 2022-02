Emergencies Act gagamitin sa unang pagkakataon para tugunan ang mga protesta, blockade

Malinaw na ngayon na mayroong mga seryosong hamon sa abilidad ng law enforcement upang epektibong maipatupad ang batas, ani Trudeau sa isang news conference noong Lunes ng hapon.

Hindi na ito legal na protesta tungkol sa pagtutol sa isang polisiya ng gobyerno. Ito na ngayon ay isang ilegal na okupasyon. Oras na para umuwi ang mga tao.

Sinabi ni Trudeau na ang mga hakbang ay magiging geographically targeted at makatwiran at proporsyonal sa mga banta na kailangan tugunan.

Ang hindi pa nagagawang deployment ng Emergencies Act ay nagbibigay sa pulisya ng mga instrumento upang manumbalik ang kaayusan sa mga lugar kung saan ang publikong nagtitipon ay gumagawa ng ilegal at mapanganib na mga aktibidad, tulad ng blockades at mga okupasyon, aniya. Sinabi ni Trudeau na ang act ay bibigyan din ang Royal Canadian Mounted Police RCMP ng kakayahan na magpatupad ng municipal bylaws at provincial offences kung kinakailangan.

Ito ay tungkol sa pagpapanatiling ligtas ang mga Canadian, pagpoprotekta sa mga trabaho ng tao at pagpapanumbalik ng kumpiyansa sa ating mga institusyon, aniya.

Ang gobyerno ay magtatalaga at ise-secure ang mga kritikal na lugar tulad ng border crossings at mga paliparan. Ang paggamit ng act ay pahihintulutan din ang gobyerno na siguraduhin na ang essential services - tulad ng towing services upang tanggalin ang mga trak - ay magagamit, ani Trudeau.

Malaking financial implications

Hahabulin din ng pederal na gobyerno ang pinansyal na suporta para sa mga ilegal na aktibidad kaugnay ng convoy protest.

Nakalikom ang convoy protesters ng milyong-milyong dolyares. Una silang nakalikom ng pera sa pamamagitan ng GoFundMe crowdfunding site. Nang isinara ng GoFundMe ang fundraising campaign, lumipat ang mga organizer sa Christian crowdfunding site na GiveSendGo.

Sinabi ni Finance Minister Chrystia Freeland na sa ilalim ng Emergencies Act, ang crowdfunding platforms at payment service providers na gagamitin nila ay dapat magparehistro sa Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC), ang national financial intelligence agency. Dapat nilang i-report ang malalaki at suspetsyosong mga transaksyon sa Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada FINTRAC .

Ang mga ilegal na blockade ay na-highlight ang katotohanan na ang crowdfunding platforms, at ang ilang payment service providers na kanilang ginamit, ay hindi ganap na naka-capture sa ilalim ng Proceeds of Crime and Terrorist Financing Act, aniya.

Ginagawa natin ang mga pagbabagong ito dahil alam natin na ang mga platform na ginagamit upang suportahan ang ilegal na blockades at ilegal na aktibidad ay nakakapinsala sa ekonomiya ng Canada.

Ang mga Canadian financial institution ngayon ay maaaring panandaliang ihinto ang pagbibigay ng pinansyal na serbisyo kung nagsususpetsa ang institusyon na ang account ay ginagamit upang pondohan ang ilegal na blockades at mga okupasyon, sabi ni Freeland.

Ang pag-uutos na ito ay parehong kinokober ang personal at corporate accounts, aniya.

Mga hakbang nasa ilalim pa rin ng Charter of Rights

Ang Emergencies Act, na pumalit sa War Measures Act noong 1980s, ay tumutukoy sa isang national emergency bilang panandaliang "urgent at kritikal na sitwasyon" na "seryosong inilalagay sa kapahamakan ang buhay, kalusugan o kaligtasan ng Canadians at ang laki nito o nature ay mas higit kaysa sa kapasidad o awtoridad para harapin ng isang probinsya."

Binibigyan ng act ang gabinete ng abilidad upang gumawa ng special temporary measures na maaaring hindi angkop sa normal na panahon upang harapin ang isang urgent at kritikal na sitwasyon at ang resultang fallout. Nasa ilalim ito ng proteksyon ng Charter of Rights and Freedoms.

Ang War Measures Act ay huling ginamit ni Prime Minister Pierre Elliott Trudeau noong FLQ crisis. Ito ay isang krisis na naganap sa Quebec noong taglagas ng 1970 kung saan ang isang serye ng terrorist attacks ay isinagawa ng militanteng Quebec independence movement na tinatawag na Front de libération du Québec o FLQ.

Bahagi ng artikulo ni Catharine Tunney (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.