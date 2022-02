RCMP nakakuha ng mga baril, inaresto ang 11 na raliyista sa border blockade sa Alberta

Naglabas ng release ang Royal Canadian Mounted Police (RCMP) o Mounties ngayong Lunes nang mapansin nila ang mas maliit na organisadong grupo sa gitna ng mas malaking protesta sa Coutts.

Nagkaroon sila umano ng impormasyon na ang grupo ay may access sa mga armas at amunisyon. Kinuha ng mga officer ang long guns, handguns, ilang set ng body armour, isang machete, malaking quantity ng bala at high-capacity firearm magazines.

Ang protesta ng mga taong tutol sa COVID-19 vaccine mandates ay hinarangan o tuluyan nang binara ang access sa isang normally busy na border crossing sa loob ng dalawang linggo.

Nang magsalita sa isang unrelated na event ngayong Lunes sa Calgary, Alberta sinabi ni Alberta Premier Jason Kenney na ang matagumpay na operasyon ng pulis ay nilinis na ang daan upang magpatuloy ang mga awtoridad sa pagpapatupad ng batas na hindi natatakot na pumukaw ng karahasan.

Ngayon na matagumpay na naresolba ng Royal Canadian Mounted Police RCMP ang potensyal na peligro, magpapatuloy na sila, ipinaalam sa akin, ng pagpapatupad sa batas laban sa ibang tao na kasangkot sa blockade, aniya.

Sinabi rin ni Kenney na kumuha ang probinsyal na gobyerno ng sapat na heavy equipment at mga tao upang magpatakbo ng mga ito at i-assist ang Mounties sa pagtatanggal ng commercial vehicles na nakaharang sa highway.

Sinabi ng Royal Canadian Mounted Police RCMP na ang isang malaking farm tractor at isang semi truck ay nagtangkang banggain ang isang sasakyan ng pulis noong Linggo ng gabi, nagbibigay ito ng isang halimbawa ng militanteng pag-iisip ng maliit na segment ng protesta, ayon sa release.

Nakaalis naman ang mga opisyal at nakaiwas sa banggaan.

Nakilala ang drayber ng traktora at hinahanap na siya ng mga opisyal para arestuhin, sabi ng Royal Canadian Mounted Police RCMP .

Ang isa sa mga organizers ng truck convoy blockade, si Marco Van Huigenbos, ay sinabi na ang mga nagpoprotesta sa border ay mapayapa.

Itinanggi niya na may anumang pananakot o aksyon na magbubunsod sa mga pag-aresto.

Maraming, maraming videos ang nagro-roll. Maraming tao ang nakatayo sa paligid. Wala akong nakitang ebidensya na iyan ay talagang tama. Pakiramdam ko may iba silang motibo, aniya.

Sinabi ng pulis na ang maliit na organized group sa loob ng protesta ay sinabi na may pagnanais sila na gumamit ng puwersa laban sa pulisya kung may gagawa ng anumang tangka upang gambalain ang blockade.

Noong weekend, na-disable ng Mounties ang tatlong excavators na pinaniniwalaan nilang papunta sa border blockade.

Sinabi ni Cpl. Troy Savinkoff na naharang ng pulis ang heavy equipment sa highway sa hilagang bahagi ng protesta, at inihayag na sinabihan sila ng mga opisyal na bumalik sa kanilang pinanggalingan.

Sinabi niya na sumunod naman ang mga ito, ngunit ang mga excavator ay pumarada sa gilid ng daan at suspetsa ng pulis na plano nilang magpatuloy sa protesta.

Sinabi ni Savinkoff na hindi niya alam kung ano ang ginawa ng pulisya para i-disable ang mga sasakyan na ito.

Ikinuwento niya na nag-isyu ng dose-dosenang ticket ang pulisya noong Linggo sa mga sasakyan na involve sa protesta, karamihan sa mga ito ay inisyu sa ilalim ng Traffic Safety Act ng probinsya at iba pang batas kaugnay ng kaligtasan sa daan.

Sinabi ng Canada Border Services Agency noong Sabado na ang mga serbisyo sa busy na crossing ay suspendido, at sinabi ni Savinkoff na ganito rin ang status noong Linggo.

Isang artikulo ng The Canadian Press na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.

May kasamang files mula sa CBC News.