Trudeau planong gamitin ang Emergencies Act bilang pagtugon sa mga protesta: sources

Sinabi ng sources, na hindi awtorisadong magsalita sa publiko, na ipinaalam ng prime minister sa mga premier ang kanyang desisyon kaninang umaga.

Ang Emergencies Act, na pumalit sa War Measures Act noong 1980s, ay tumutukoy sa isang national emergency bilang panandaliang urgent at kritikal na sitwasyon na seryosong inilalagay sa kapahamakan ang buhay, kalusugan o kaligtasan ng Canadians at ang laki nito o nature ay mas higit kaysa sa kapasidad o awtoridad para harapin ng isang probinsya.”

Binibigyan nito ng espesyal na kapangyarihan ang prime minister upang tugunan ang emergency scenarios na nakakaapekto sa kapakanan ng publiko (mga natural na sakuna, disease outbreaks), public order (civil unrest), international emergencies o war emergencies.

Binibigyan ng act ang gabinete ng abilidad upang “gumawa ng special temporary measures na maaaring hindi angkop sa normal na panahon upang harapin ang isang urgent at kritikal na sitwasyon” at ang resultang fallout. Nasa ilalim ito ng proteksyon ng Charter of Rights and Freedoms.

Sa oras na magdeklara ang gabinete ng emergency, magiging epektibo ito kaagad, ngunit kailangan pa rin dumaan ng gobyerno sa Parlamento ng pitong araw para makakuha ng approval. Kung ang Commons o ang Senado ay bumoto laban sa mosyon, mababawi ang emergency declaration.

Sinabi ni New Democratic Party NDP Leader Jagmeet Singh ngayong Lunes na habang nakikita niya ang desisyon ng prime minister na gamitin ang Emergencies Act bilang pruweba ng kanyang pagkabigo na mamuno, susuportahan pa rin niya ang deklarasyon - na sisiguraduhin na papasa ito sa isang minority Parliament.

“Ang rason kung bakit tayo napunta sa puntong ito ay dahil pinabayaan ng prime minister na umabot ng ilang linggo ang okupasyon sa Ottawa na wala naman ginagawa tungkol dito, hinayaan niya na i-shut down ng convoy ang mga border at hindi angkop na tumugon,” aniya.

Legal threshold kinuwestiyon

Sinabi ni Jack Lindsay, isang associate professor sa applied disaster and emergency studies department sa Brandon University sa Manitoba, na ang isa sa mga hakbang upang magamit ang Emergencies Act ay kailangan ipakita ng gobyerno na umiiral ang isang state of emergency.

Kailangan nila patunayan ang unang hadlang na iyon, na ito ay isang national emergency, aniya.

“Kailangan niyang i-argue na ang mga trucker na ito ay binabantaan ang seguridad ng Canada.”

Kinuwestiyon naman ni Leah West, isang assistant professor ng international studies sa Carleton University na naglathala ng libro tungkol sa national security law, kung naabot na ba ang threshold.

“Para gamitin ang national emergency, kailangan sabihin ng gobyerno na ang mga protesta na ito ay binabantaan ang seguridad ng Canada, ang ating soberanya o ang teritoryal na integridad,” aniya.

“May mga totoo akong alalahanin tungkol sa fudging ng legal thresholds para gamitin ang pinakamakapangyarihan na federal law na mayroon tayo.”

Iba naman ang tingin ni Errol Mendes, isang propesor ng constitutional at international law sa University of Ottawa.

Kung titingnan mo kung ano ang nangyayari hindi lang sa Ottawa kundi sa Ambassador Bridge at Coutts, Alta. at sa British Columbia B.C. , essentially mayroon tayong national emergency, sinabi niya sa CBC News.

“Mayroon kang maliit na grupo na basically hinihiling sa gobyerno na gawin ang anumang gusto nila. Iyon ang national security problem.”

Posibleng mga limit sa public assembly at pagbibiyahe

Sa ilalim ng act, pinagbabawalan ang gobyerno na direktang kontrolin ang puwersa ng pulisya, ani Lindsay.

May mga grounds upang i-regulate at pagbawalan ang public assembly at pagbibiyahe at i-regulate at pagbawalan ang paggamit ng specific properties, aniya.

Sa pakiwari ko maaari silang maglabas ng mga regulasyon tungkol sa kung saan puwede pumarada ang semi-trailers overnight, halimbawa. Maaari silang mag-designate ng protected places, tulad ng Ambassador Bridge or something.

Maaari rin ipag-utos o i-direct ng gobyerno ang sinumang tao na magbigay ng serbisyo na may bayad, ani Lindsay. Ang kapangyarihan na ito in theory ay maaaring gamitin upang i-tow ang mga truck na bumabara sa mga kalsada downtown.

Sa isang meeting kasama ang Liberal caucus Lunes ng umaga, sinabi ni Trudeau na walang plano na ipadala ang militar, ayon sa sources.

PANOORIN | Mga demonstrador hinarangan ang maraming border crossings sa Canada ngayong weekend:

Ang paggamit sa act ay makakapag-trigger din ng inquiry sa pagtatapos ng deklarasyon.

Ang pagkilos na ito ay sumunod sa isang pagpupulong na naganap noong Linggo ng pederal na gabinete at ng Incident Response Group, isang grupo ng mga pangunahing ministers na nagtitipon kapag may isang national crisis. Nag-tweet si Trudeau noong huling bahagi ng Linggo na ang Incident Response Group IRG ay napag-usapan “ang iba pang aksyon na maaaring gawin ng gobyerno upang wakasan ang blockades at mga okupasyon.”

Noong unang bahagi ng araw na iyon, inilarawan ni Blair ang attitude sa paggamit ng Emergencies Act, na kailanman ay hindi pa nagagawa, bilang angkop na pag-iingat imbes na hindi pag-imik.

Sinabi ni Emergency Preparedness Minister Bill Blair sa Rosemary Barton Live ng CBC na importanteng siguraduhin na ang angkop na awtoridad na taglay ng mga probinsya ay ganap na ginamit. Sinabi niya na ang pederal na gobyerno ay nakahandang gawin ang lahat ng kailangan.

Ang War Measures Act ay ginamit ni Prime Minister Pierre Elliott Trudeau noong FLQ crisis.

Ito ay isang krisis na naganap sa Quebec noong taglagas ng 1970 kung saan ang isang serye ng terrorist attacks ay isinagawa ng militanteng Quebec independence movement na tinatawag na Front de libération du Québec o FLQ.

PANOORIN | Bill Blair nagsalita ukol sa pagtugon ng pederal na gobyerno sa mga protesta:

Isang artikulo ni Catharine Tunney (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.