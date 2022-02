Paano nakuha ng isang Pilipina na imigrante ang top job sa B.C. curling club

Ang alam ko lang ito ay pag-sweep at pag-throw ng ilang bato, aniya sa host na si Carolina de Ryk sa Daybreak North ng CBC. “Hindi ko pa rin alam kung paano ka mananalo.”

Bagama’t hindi alam kung paano maglaro ng curling, ang 28 taong gulang na imigrante ay na-hire bilang executive director ng Fort St. John Curling Club.

Nakuha niya ang trabaho Agosto noong nakaraang taon, at ngayon ginagamit niya ang karanasan sa trabaho sa Pilipinas sa kanyang bagong papel sa hilagang-silangang siyudad ng British Columbia.

Ang journey ng isang imigrante

Tulad ng maraming newcomers, nagsimulang maghanap ng trabaho si Penaflor nang dumating sa Fort St. John.

Nagsumite siya ng mahigit 20 aplikasyon para sa iba’t-ibang role sa iba’t-ibang industriya dahil hindi raw madali para sa isang bagong imigrante na magtrabaho sa parehong propesyon na pinanggalingan niya sa kanyang home country.

Matapos gumradweyt at nakakuha ng degree sa hospitality management, nagtrabaho si Penaflor sa loob ng limang taon sa events management sa mga five-star hotel sa Maynila, kasama ang Sofitel Philippine Plaza at Conrad Manila.

Pumunta siya sa Fort St. John noong nakaraang Hulyo kasama ang kanyang partner, na nag-aaral ng business administration sa Northern Lights College. Sa halip na kumuha ng isa pang degree, sinabi niya na gusto niyang magkaroon ng work experience.

Si Penaflor nang magbakasyon sa Singapore kasama ang kanyang partner, na nag-aaral ng business administration sa Northern Lights College. Litrato: Edelaine Penaflor

Ayon kay Penaflor, nakita niya ang job posting para sa executive director role sa Fort St. John Curling Club by chance at nagpasya siyang subukan na mag-apply dito.

Noong naghahanap ako ng trabaho… parte ng job description ay hindi masyadong nagsalita tungkol sa curling, aniya sa Daybreak North. “Naka-specify dun na… kailangan may alam ka sa events management, na background ko mula sa Pilipinas.”

Kaya sinabi ko sa sarili ko, bakit hindi ko subukan?

Sa kanyang sorpresa, nakuha niya ang trabaho.

Sinabi ni Penaflor na nagamit niya ang kanyang events and sales management skills na nahasa sa Pilipinas sa pagtatrabaho sa curling club.

Si Penaflor, nasa pinaka-kaliwa, at ang kanyang mga katrabaho sa Sofitel Philippine Plaza hotel sa Maynila. Litrato: Edelaine Penaflor

Mayroon kaming curling, mayroon kaming bar, mayroon kaming soccer pitch dito. Mayroon din kaming banquet space, sabi niya patungkol sa club. “Hindi lang talaga curling - pinagsisilbihan namin ang buong komunidad.

Ang nakatulong sa akin mula sa dati kong experience ay ‘yung alam ko kung paano i-handle ang mga miyembro dito… mayroon akong magandang relasyon sa mga kliyente ko [sa Pilipinas], kaya kapag lumilipat ako [ng trabaho] sa mga hotel, sumasama sila sa akin.

Karanasan sa 5-star hotel

Ayon sa dating club president na si Kenton Evenson, ang Fort St. John Curling Club ay kailangan tumakbo year-round, kaya importante na may isang executive director na gagawing busy ang pasilidad kapag walang curling events sa summertime, lalo na ngayong panahon ng pandemya.

Isa siyang malaking, empty space of potential, kaya dapat magkaroon ng isang tao na nakikita ang espasyo na ito at ibebenta ang espasyo na ito… para lahat ng organisasyon ay may access dito, ito ay isang bagay na napakaimportante, sabi ni Evenson, na parte ng board of directors na nag-hire kay Penaflor.

Sinabi ni Evenson na nagagalak siya na ang isang tao na as experienced tulad ni Penaflor ang tumanggap ng trabaho, kahit na wala siyang karanasan sa sport.

Ang abilidad na mag-curl ay maganda - gusto mong magkaroon ng mga tao na naiintindihan ang sport at kung gaano ka-passionate ang mga tao tungkol sa sport na ito, lalo na sa Canada, aniya. Pero… ang mas importanteng bagay ay paano i-manage ang mga tao, paano siguraduhin na ang mga building ay napapatakbo.

Ang ganung klaseng background ay very evident kay Edelaine for sure, na galing sa isang bagay na malaki tulad ng five-star hotel.

Sinabi ni Penaflor na ang kanyang kasalukuyang prayoridad ay taasan ang revenue para sa club sa pamamagitan ng pagre-rent out ng mga pasilidad. Ang curling rink ay dating ginamit bilang venue para sa mga event, na plano ni Penaflor na dagdagan. Noong nakaraang buwan, nakakuha sila ng mga request na mag-host ng mga prom at graduation ceremonies sa rink.

Sinabi ni Penaflor na nag-e-enjoy siya sa trabahong ito, gayundin ang pamumuhay sa Fort St. John - sa kabila ng sobrang lamig na weather.

Napakasaya ko sa curling rink, aniya.

Lahat ng tao ay napakabait, at alam nila na isa akong imigrante at hindi ako galing sa Canada, ang mga tao na nanirahan na dito ng matagal na panahon ay napakamaunawain.

Isang artikulo ni Winston Szeto (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.