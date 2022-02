Ontario tatanggalin ang vaccine passport system sa Marso 1, mananatili ang masking

Sa isang news release, sinabi ng probinsya na kahit tatanggalin na ang vaccine passport system, ang mga negosyo at iba pang lugar ay maaaring ipagpatuloy ang pagre-require ng proof of vaccination.

Binigyang-diin nito na ang pagsusuot ng mask ay mananatili sa ngayon, at mayroon itong specific timeline kung kailan tatanggalin ang hakbang na ipapaalam sa ibang araw.

Ang lahat ng capacity limits sa mga restaurant, bar, sinehan, at gym ay tatanggalin pagsapit ng Huwebes, isang aksyon na nakatakdang ipatupad sa Pebrero 21.

Inanunsyo ni Premier Doug Ford ang balita Lunes ng umaga.

Tulad ninyo naghintay rin ako ng matagal para sa balitang ito, ngunit pakiusap huwag niyong pagdudahan ang mga hakbang na ginawa natin magkasama, kahit na mahirap, ang lahat ng ito ay kinakailangan upang iligtas ang libo-libong buhay, ani Ford.

Simula Pebrero 17, ang capacity limits ay tatanggalin na sa mga indoor settings kung saan required ang proof of vaccination, kabilang ang:

Restaurants, bars at iba pang food establishments na walang dancing.

Retailers, kasama ang shopping malls.

Gyms at non-spectator areas ng sports facilities.

Mga sinehan.

Meeting at event spaces.

Mga museum, gallery, aquarium, zoo at katulad na attraction.

Mga casino, bingo hall at iba pang gaming establishment.

Mga relihiyosong serbisyo, rites at seremonya.

Samantala, ang social gathering limits ay tataasan sa 50 katao indoors at 100 katao outdoors. Ang organisadong public events ay lilimitahan sa 50 katao indoors, at walang limit outdoors.

Ang capacity limits sa mga sport arena, concert venue at mga sinehan ay lilimitahan sa 50 porsyento.

Sa isang news briefing noong Biyernes kung saan nagdeklara si Ford ng isang state of emergency bilang tugon sa convoy protests laban sa public health measures na itinakda para pigilan ang pagkalat ng COVID-19, sinabi niya na ang probinsya ay on track na alisin ang halos lahat ng restrictions para sa mga negosyo sa lalong madaling panahon bilang parte ng reopening plan.

Dagdag pa ni Ford kasado na ang plano upang tanggalin ang vaccine passport system. Ang sistema, na nagre-require sa mga tao na magpakita ng pruweba na sila ay nakatanggap ng dalawang COVID-19 vaccine para makapasok sa ilang lugar, na unang ipinatupad noong Setyembre.

Noong Linggo, iniulat ng probinsya ang 1,540 hospitalizations ng mga taong may COVID-19, 402 sa mga iyon ang nasa intensive care.

Bumaba mula sa 1,704 hospitalizations at 414 ICU patients na iniulat noong Sabado, bagama’t hindi lahat ng ospital ay nagbabahagi ng datos kapag weekend.

18 katao pa ang nasawi sa probinsya kaugnay ng COVID-19, ang official death toll ay nasa 12,093.

Halos 31.3 milyon na vaccine doses ang na-administer na sa probinsya, 89.4 porsyento ng mga Ontarians edad lima pataas ang may isang dose ng bakuna at 84.9 porsyento ang may dalawa.

Isang artikulo ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.