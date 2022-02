Trudeau kinausap ang mga premier, nagsagawa ng caucus meeting sa gitna ng mga protesta

Sinabi ng sources, na hindi awtorisado na magsalita sa publiko, sa CBC News na ibi-brief ni Trudeau ang mga premier at pag-uusapan ang nagpapatuloy na blockades at mga protesta sa buong bansa. Ang meeting na iyon ay magaganap 10 n.u. ET.

Sinundan nito ang mga pagpupulong noong Linggo ng pederal na gabinete at ng Incident Response Group (IRG) ng gabinete.

Nag-tweet si Trudeau bandang huli ng Linggo na napag-usapan ng Incident Response Group IRG ang iba pang aksyon na maaaring gawin ng gobyerno upang wakasan ang blockades at mga okupasyon.

Noong unang bahagi ng araw na iyon, sinabi ni Emergency Preparedness Minister Bill Blair sa Rosemary Barton Live ng CBC na napag-usapan ng pederal na gobyerno na i-invoke ang special emergency powers upang harapin ang nagpapatuloy na mga protesta sa Ottawa.

Inilarawan ni Blair ang attitude sa pag-i-invoke ng Emergencies Act, na kailanman ay hindi pa nagagawa dati, bilang angkop na pag-iingat imbes na hindi pag-imik.

Binibigyan ng batas ang pederal na gobyerno ng carte blanche (ganap na awtoridad) upang harapin ang isang krisis.

Ang batas, na pumalit sa War Measures Act, ay tumutukoy sa isang national emergency bilang panandaliang "urgent at kritikal na sitwasyon" na seryosong inilalagay sa kapahamakan ang buhay, kalusugan o kaligtasan ng Canadians at ang laki nito o nature ay mas higit kaysa sa kapasidad o awtoridad para harapin ng isang probinsya.

Habang iginiit ni Blair na importanteng siguraduhin na ang angkop na awtoridad na taglay ng mga probinsya ay ganap na ginamit, sinabi niya na ang pederal na gobyerno ay nakahandang gawin ang lahat ng kailangan.

Ang War Measures Act ay ginamit ni Prime Minister Pierre Elliott Trudeau noong FLQ crisis.

Ito ay isang krisis na naganap sa Quebec noong taglagas ng 1970 kung saan isang serye ng terrorist attacks ang isinagawa ng militanteng Quebec independence movement na tinatawag na Front de libération du Québec o FLQ.

Isang artikulo ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.