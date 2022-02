Ambassador Bridge muling nagbukas matapos paalisin ng pulisya ang mga nagpoprotesta

Ang crossing - isa sa pinaka-busy sa buong bansa - ay nagsara ng halos isang linggo dahil sa blockade ng mga nagpoprotesta laban sa COVID-19 measures.

Itinatawid sa tulay ang daan-daang milyong dolyares na mga import at export araw-araw, at ang mga politiko sa magkabilang panig ng border ay pinula ang protesta dahil sa naging epekto nito sa ekonomiya.

Noong Linggo, kumilos ang mga pulis laban sa mga raliyista, inaresto nila ang humigit-kumulang 25 katao upang mabuwag ang okupasyon malapit sa tulay, na normal na nagdadala ng 25 porsyento ng lahat ng kalakal sa pagitan ng Canada at Estados Unidos.

Ang mga pulis, kabilang ang mga opisyal sa Windsor, London, ang Ontario Provincial Police (OPP) at Royal Canadian Mounte police (RCMP), ay patuloy na pinanatili ang malakas na presensya sa lugar, hinarangan nila ang mga intersection malapit sa tulay. Sa buong araw ng Linggo, nagsagawa ang pulis ng sweeps sa area ng mga natitirang demonstrador, at sinabihan sila na umuwi o sila ay maaaresto.

Kumilos sila matapos ibaba ng Ontario Superior Court ang pag-uutos noong Biyernes na nagbabawal sa mga nagpoprotesta na harangan ang tulay.

PANOORIN | Pulisya na-clear ang Ambassador Bridge blockade sa Windsor, Ont.:

Inilarawan ng alkalde ng Windsor na si Drew Dilkens ang protesta bilang ilegal na okupasyon ng tulay.

Mga 12 katao ang naaresto noong unang umaga ng clearing ng mga raliyista. Sinabi ni Sgt. Steve Betteridge na walang naganap na insidente sa mga isinagawang pag-aresto at hindi kinailangan gumamit ng puwersa ang mga pulis upang damputin ang mga demonstrador.

Ngunit noong bandang hapon, dahil may mga natira pa ring raliyista sa gilid ng kalsada, nag-form ng isang linya ang mga pulis upang paghiwa-hiwalayin ang mga demonstrador. Habang umusad pasulong ang linya, ilang raliyista ang pinadapa sa lupa at inaresto.

Sinabi ni Windsor Police Chief Pam Mizuno na 25 hanggang 30 katao ang inaresto at kinasuhan ng mischief noong Linggo.

Pulisya hinigitan ang bilang ng natitirang raliyista

Isang grupo ng mga nagpoprotesta laban sa COVID-19 public health measures, kasama ang vaccine mandates, ay nasa tulay na mula noong nakaraang Lunes, at hinarangan ang pinaka-busy na border crossing sa Canada.

Mas kaunti sa 30 raliyista ang nandoon noong Linggo ng umaga. Hinigitan ng bilang ng mga pulis ang natitirang protesters, at karamihan ay umalis na sa lugar matapos balaan na sila ay maaresto.

Oras na para umalis, sabi ng pulis, habang nag-form sila ng linya at naghanda na magmartsa pasulong sa Huron Church Road, isang daan patungo sa international border crossing na nagkokonekta sa Windsor at Detroit.

Kung hindi ka aalis, ikaw ay maaaresto.

Gayunpaman naaresto pa rin ang ilang tao, kasama ang mga driver ng ilang pickup truck na nanatiling naka-park sa kalsada.

It is what it is, sabi ng isang lalaki sa mga reporter nang maaresto siya Linggo ng umaga. Nandito kami para sa aming kalayaan, at ito ang aming nakuha.

Hindi pumalag ang lalaki nang kinuha siya mula sa kanyang truck at ni-restrain.

Magtiwala ka sa akin, hindi kita lalabanan, sinabi niya sa pulis.

Noong 7:45 n.u., dose-dosenang officer ang nagsimulang gumawa ng linya sa Huron Church Road, at ilang minuto lang nagsimula na silang kumilos ng dahan-dahan pasulong, at sinabihan ang lahat - ang mga raliyista at pati ang media - na umatras o ‘di kaya ay maaaresto.

Ang ilang truck ay nagkampo rin sa intersection ng Tecumseh Road at Huron Church Road. Dalawang officer ang dumating at binalaan ang mga naka-park sa kalsada na kung hindi sila aalis, sila ay maaaresto.

Pagkatapos ng ilang sandali, umalis na ang mga trak, bumusina habang papalayo.

Nakakalungkot, nakakalungkot talaga, ani Raymond Miller. Ayaw namin makulong.

Dagdag pa niya: Hindi ito ang inaasahan namin. It’s totally mind-blowing. Ang aming karapatan ay kinuha mula sa amin.

Noong Sabado ng gabi, ang isang grupo ng nagmamatigas na anti-mandate demonstrators ay nanatili sa kalsada ng ilang oras matapos kumilos ang pulis upang buwagin ang protesta na inabot na ng ilang araw at na-clear ang ilan sa blockade.

Pagsapit ng gabi, ang mga nagpoprotesta ay nagtipon-tipon sa likod ng concrete barricades na inilagay ng pulis sa Huron Church Road.

Lumaki ang grupo buong araw, at habang mas maraming tao ang dumating noong gabi, ang bilang ay nagsimulang bumaba. Gayunpaman, sinuong pa rin ng maraming tao ang lamig para ipakita ang kanilang pagsuporta sa protesta - isa sa mga nagaganap sa buong bansa laban sa COVID-19 measures.

Inaresto ng Windsor police ang isang tao noong Sabado ng gabi - isang 27 taong gulang na lalaki na kinasuhan ng criminal offence kaugnay ng demonstrasyon.

Ang kaganapan na ito ay dumating sa isang weekend na puno ng mga demonstrasyon, kasama ang isa sa Fort Erie, Ont., malapit sa Peace Bridge, kung saan hinarangan ng mga tao ang mga daan sa Queen Elizabeth Way. Sa Ottawa, inokupahan ng mga raliyista ang downtown area sa loob ng 16 na araw.

Sinabi ni Dilkens, ang alkalde ng Windsor, sa Rosemary Barton Live ng CBC na ang katotohanan na maaaring bumalik ang mga demonstrador para magsagawa na naman ng blockade ay isang alalahanin mula pa Day One.

Ano ang plano kung mapapaalis mo ang 200 na tao tapos magpapakita naman ang 400 katao kinabukasan? aniya.

Sinabi niya na kailangan magmatigas sa mga daan patungo sa tulay, upang siguraduhin na mapapanatili ng pulisya ang kontrol, na maaaring pumasok at lumabas ng tulay ang mga trucker habang mine-maintain ang kaayusan on the ground para hindi na ito mangyari pa muli.

Isang artikulo nina Mark Gollom (bagong window) at Samantha Craggs (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.

May kasamang files mula kay Jacob Barker at sa The Canadian Press.