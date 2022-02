Manitoba aalisin ang halos lahat ng COVID-19 restrictions sa kalagitnaan ng Marso

Intensyon din ng probinsya na tanggalin ang proof of vaccination requirements sa Marso 1, habang ang mask requirements at iba pang restrictions ay matatapos sa Marso 15.

"Ngayong araw na ito nag-aalok tayo ng pag-asa sa mga taong matagal nang naghihintay to see the light at the end of the tunnel," ani Premier Heather Stefanson sa isang news conference.

"Ang restrictions ay naglagay ng maraming pasanin sa Manitobans, at ngayong nagsisimula nang humina ang pressure sa ating hospital systems, responsibilidad ng pamahalaan na pagaanin ang restrictions na iyon sa mga Manitoban."

Sa Martes, tatanggalin ang pandemic capacity limits para sa mga restawran, licensed premises, entertainment venues, indoor at outdoor sporting events, mga casino, gatherings at private residences.

Tatanggalin din ito para sa outdoor public gatherings.

Ang indoor public gatherings ay tatanggalin din kung ang proof of vaccination ay required para makapasok. Kung hindi naman, ang limit ay 50 katao.

Ang sinuman edad 12 hanggang 17 na magpa-participate sa indoor sports at recreation ay hindi na required na magbigay ng proof of vaccination o recent testing.

Walang pagbabago sa retail at personal services hanggang Marso.

Sa Martes, ang hindi bakunadong close contacts ng isang tao na nagpositibo sa COVID-19 ay hindi na ire-require na mag-self-isolate.

Patuloy na nirerekomenda ng public health ang self-isolation para sa mga taong nakatira sa isang bahay kung may indibidwal na nakaranas ng sintomas o nag-test ng positibo para sa COVID-19, ngunit hindi na required.

Hindi na rin ipagpapatuloy ang self-isolation requirements para sa mga taong papasok sa probinsya. Gayunpaman, ang sinuman na bibiyahe mula sa international destinations ay patuloy na ire-require na matugunan ang requirements sa ilalim ng federal Quarantine Act. (bagong window)

Ang public health orders na hinihigpitan ang pagbibiyahe sa hilagang Manitoba ay mananatili.

Kasama sa mga pagbabago ang paglipat ng Manitoba sa yellow caution level sa ilalim ng pandemic response system (bagong window) ng probinsya mula sa umiiral na restricted orange level.

Ang mga eskuwelahan ay babalik na rin sa yellow, ibig sabihin ang cohorts ay required na lamang sa kindergarten hanggang Grade 6. Ang mask ay required indoors para sa staff at mga estudyante ngunit hindi na required sa physical education classes.

Ang medical masks ay recommended na lang at hindi na required para sa school staff.

Sa ilang settings, tulad ng personal care homes, shelters at health-care facilities, ipinagpatuloy ng public health officials ang pakikipag-ugnayan sa mga pasilidad upang i-notify ang close contacts ng mga taong nagpositibo, ngunit iyon ay matatapos na sa Marso 8, sinabi ng probinsya sa isang news release.

Isang artikulo ni Darren Bernhardt (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.