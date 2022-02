Ontario nagdeklara ng state of emergency bilang pagtugon sa convoy protests

Inanunsyo ito ni Premier Doug Ford ngayong Biyernes ng umaga habang ang protest blockades ay patuloy na isinasara ang ilang parte ng city core sa Ottawa at Ambassador Bridge sa Windsor.

Samantala, mas maraming protesta ang inaasahan sa Queen’s Park sa downtown Toronto, na pinuwersa ang mga pulis na isara ang ilang daan sa surrounding area.

Sa isang press conference ngayong Biyernes, sinabi ni Ford na magpupulong ang kanyang gabinete at kaagad magpapatupad ng mga pag-uutos na malinaw na magsasabing ilegal at mapaparusahan ang pagba-block at paghadlang sa pagkilos ng goods, mga tao at mga serbisyo sa daanan ng kritikal na imprastraktura.

Kasama rito ang pagpoprotekta sa international border crossings, 400-series highways, mga paliparan, mga port, mga tulay at railways. Kasama rin dito ang pagpoprotekta sa ligtas at essential na pagkilos ng ambulatory at medical services, public transit, municipal at provincial roadways, gayundin ang pedestrian walkways, ani Ford.

Ang mga multa para sa hindi pagsunod ay magiging malubha, at may maximum penalty na $100,000 pataas hanggang sa isang taon na pagkakakulong. Magbibigay rin tayo ng dagdag na awtoridad upang ikonsidera ang pagtatanggal sa personal at commercial licences ng sinuman na hindi susunod sa mga pag-uutos na ito.

Nagsalita si Ford sa isang news conference kasama si Solicitor General Sylvia Jones, Attorney General Doug Downey at Minister of Transportation Caroline Mulroney.

Binatikos si Ford na hindi gumagawa ng mas maraming aksyon upang pigilan ang tinatawag na convoy protest sa Ottawa, na ngayon ay papasok na sa ikatlong weekend.

Sinabi niya sa mga nagpoprotesta, na tutol sa COVID-19 vaccine mandates at public health measures na ipinatupad ng gobyerno upang pigilan ang pagkalat ng virus, na wakasan ang kanilang blockades at umuwi na. Gayunpaman, hindi pinaunlakan ng kanyang gobyerno ang ikatlong imbitasyon (bagong window) upang mag-participate sa trilateral talks tungkol sa ongoing protests, sinabi ng sources sa CBC News noong Huwebes.

Sa ngayon, hindi masyadong binago (bagong window) ng gobyerno ni Ford ang plano upang luwagan ang public health measures.

Samantala ngayong Biyernes, ipinadala ang policing resources sa Windsor, Ont., sa area ng Ambassador Bridge, kung saan ang mga protesta laban sa COVID-19 public health restrictions ay ginagambala ang cross-border traffic mula pa noong Lunes.

Ang protesta ay ginambala rin ang trapiko sa importanteng trucking route na nagkokonekta sa Windsor at Detroit, na nagbunsod ng tumataas na alalahanin sa epekto nito sa auto industry, na pinahinto ang ilang panta (bagong window), at sa Canada-U.S. trade overall (bagong window).

Isang artikulo ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.