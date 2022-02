Canada nape-pressure na alisin ang COVID-19 testing para sa mga bakunadong biyahero

Sa nakalipas na ilang buwan, ang mga miyembro ng travel industry ay makailang ulit na dumulog sa Canada upang luwagan ang travel restrictions (bagong window).

Sa isang news conference na ginanap sa Pearson International Airport sa Toronto noong Huwbes, sina Dr. Dominik Mertz at Dr. Zain Chagla - kasama ang Tourism Industry Association of Canada - ay iginiit na wala ng saysay ang testing requirements ng Canada para sa mga biyahero dahil kumalat na ang Omicron sa buong bansa.

Ang panganib para sa average traveller na darating ay katumbas ng pagte-test sa isang random na tao sa downtown Toronto. Hindi ito magkakaroon ng pagkakaiba, ani Mertz, isang infectious diseases specialist sa McMaster University sa Hamilton.

Ang pinakahuling panawagan na alisin ang testing requirements ng Canada ay dumating habang ang ilang probinsya ay niluwagan na ang COVID-19 restrictions at may lumalaking bilang ng Canadians (bagong window) na nagpaplano na bumiyahe palabas ng bansa.

Sinabi ng pederal ng gobyerno na nire-review nito ang border measures, ngunit hindi pa nakakagawa ng anumang pagbabago.

Kahit na ang mga indibidwal ay fully vaccinated maaari pa rin sila mahawa ng virus na nagdudulot ng COVID-19, sabi ni Public Health Agency spokesperson Tammy Jarbeau sa isang email. Dahil sa rason na ito, importante na patuloy tayong maging maingat sa pamamagitan ng pagte-test ng mga biyahero bago sila pumasok at kapag sila ay dumating.

Mataas na halaga ng travel rules

Sa ilalim ng kasalukuyang rules ng Canada, ang mga biyahero na papasok sa bansa ay kailangan magpakita ng proof ng isang negative molecular test (tulad ng PCR test) na kinuha sa loob ng 72 oras (bagong window) mula sa kanilang departing flight o planadong pagdating sa land border. Ang mga biyahero ang magbabayad para sa test, na maaaring umabot ng daan-daang dolyares.

Ang gobyerno ay gumagastos din ng milyon-milyong dolyares (bagong window) upang i-test randomly ang libo-libong vaccinated travellers araw-araw kapag dumating sila sa bansa.

Sa news conference, sinabi ni Chagla na ang perang ginagastos sa test ng gobyerno at mga indibidwal ay sayang lang.

Dapat may sabihin na tungkol sa paggastos na ito, para sa indibidwal at para rin sa publiko for testing na maaaring hindi naman… mapigilan ang pagkalat ng maraming tao sa COVID-19 locally, ani Chagla, isang associate professor sa McMaster University.

Sang-ayon din ang ibang health experts, ngunit may mga babala

Tinanong ng CBC News ang 10 iba pang medical professionals kung ano ang kanilang opinyon tungkol sa pag-aalis sa testing requirements para sa mga biyahero. Sa kabuuan, sinusuportahan nila ang pagtatanggal ng kasalukuyang testing rules para sa fully vaccinated travellers, ngunit ang iba naglista ng mga babala.

Nirekomenda ng ilan na kumuha ang mga biyahero ng pre-arrival antigen test imbes na molecular test. Bagama’t ang PCR test ay mas accurate (bagong window), ang antigen test ay mas mura at nagbibigay ng resulta sa loob lamang ng ilang minuto.

Ang ibang pasahero at mga taong nagtatrabaho sa flight na iyon ay hindi dapat nasa flight kung may isang tao na positive, ani Tara Moriarty, isang infectious disease researcher at associate professor sa University of Toronto.

Ang rapid test ang mas magandang paraan at ito ay isang bagay na puwedeng gawin sa airport.

Nirekomenda rin ni Dr. Prabhat Jha, isang epidemiologist sa St. Michael's hospital sa Toronto, na lumipat sa antigen tests, at iminungkahi na palitan ng gobyerno ang depinisyon ng fully vaccinated para sa mga taong mayroon ng booster shot.

Nagbabala naman ang Montreal epidemiologist at cardiologist na si Dr. Christopher Labos na kung mabilis na tatanggalin ng Canada ang lahat ng test requirements, dapat mayroon itong solid na plano na puwedeng i-redeploy kaagad kung kinakailangan.

Pagdating naman sa arrival testing, sinabi ni Moriarty na nais niyang magsagawa pa rin ng surveillance testing ang gobyerno sa ilang biyahero, ngunit hindi sila dapat i-require na mag-quarantine habang hinihintay ang test results.

Ang lahat ng resources na inilagay rito ay mas mabuting ilipat sa surveillance… para mayroon tayong mata sa kung ano ang darating in terms of variants.

Sa isang news conference (bagong window) noong isang buwan, iminungkahi ni Chief Public Health Officer Dr. Theresa Tam ang surveillance testing, imbes na mass testing ng mga pasahero sa kanilang pagdating, ito raw ay mas sulit na paggamit ng resources.

Capacity drain ito sa mga sistema as a whole, aniya. Ang buong mundo ay may Omicron.

Ang ilang bansa, tulad ng United Kingdom (bagong window) at Demark (bagong window), tinanggal na ang lahat ng test requirements para sa fully vaccinated travellers.

Isang artikulo ni Sophia Harris (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.