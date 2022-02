Masaya si Mark Buenaventura, chef at may-ari ng restaurant, nang iutos ng gobyerno ng Ontario ang pagtanggal sa capacity limit sa mga restaurant simula noong Pebrero 17.

"Para sa akin naging matagal ang paghihintay namin na mga nagnenegosyo lalo’t palagi kaming nag-adjust sa tuwing may lockdown. Para sa amin ito ay nakakaginhawa, gusto namin magiging komportable sa aming lugar ang aming guests," sabi ni Buenaventura. Ginawa na namin ang lahat ng hakbang mula sa screening, testing, pagkuha ng pangalan, numero nila pero may hangganan lang ang mga pwede naming gawin. Idine-distansya na din namin ang mga mesa para hindi na kami mahirapan sa screening. Nakakatulong ito para mas matanggap namin sila ng mas maayos.

Napilitan si Mark Buenaventura na isara ang operasyon ng kanyang bar at restaurant sa umaga matapos bumaba ang bilang ng kostumer nitong pandemya. Litrato: RCI/Rodge Cultura

Kalahati lang sa kapasidad ng bar at restaurant ang pwede nilang tanggapin noong panahon na pinaiiral ang capacity limit dahil sa pandemya alinsunod sa utos ng gobyerno. Makailang beses din na ipinagbawal ang indoor dining noon.

Nakakaapekto ito sa amin dahil ang mga tao hindi na nagpaplano para makikipagkita sa ibang tao. Kunwari noon nagpaplano sila 5 o 10 katao pero dahil naging limitado dumadating sila isa o dalawa lang na magkaibigan. Hindi talaga halata pero ang mga tao umiiwas na sa maraming tao.

Gaya ng ibang restaurants napilitan si Buenavetura na dumiskarte para patuloy pa rin na nakabukas ang kanyang negosyo. Binago nila ang sistema sa kanilang website kung saan pwede na ang pick-up o kaya ay ipapa-deliver ang order. At dahil humina ang kita sa tanghalian, pasado alas-kuwatro ng hapon na hangggang alas-onse ng gabi nagbubukas ang restaurant habang inoobserbahan pa kung balik normal na ang sitwasyon.

"Bago mag-pandemya bukas kami sa tanghali pero ang mga tao wala na sa opisina. Kaya napapansin namin na humina dahil dati marami ang tao sa tanghalian pero ngayon umo-order sila sa Uber, or Doordash, Skip the Dishes," dagdag ni Buenaventura.

Makakaorder sa restaurant ng mga kilalang silog na maaaring ipares sa tapa, tocino, bangus o kaya ay longganisa. Litrato: RCI/Rodge Cultura

Umpisa noong Pebrero 17 ng alisin ng gobyerno ng Ontario ang capacity limits indoors para sa restaurant, bars at iba pang mga establisimyento na kainan at inuman basta walang pasilidad para sa sayawan. Pero patuloy na iniuutos na hanapan ng proof of vaccination ang mga kostumer.

Tinaggal din ang capacity limits sa mga lugar na libangan at sports, gyms, sinehan, meetings, events at conference centres pati na rin sa mga casino, bingo halls at maging sa ibang gaming establishments.

Ayon kay Buenaventura, tumatanggap na sila ngayon ng kostumer basta lahat ay nakakaupo at walang kostumer na nakatayo sa loob ng restaurant.

Sa amin ngayon, ginagawa namin ang mga pag-iingat gaya ng pagsisiguro na nasusunod ang aming questionnaire kapag pumapasok, may nararamdaman ka ba? Meron ka bang ubo o kahit anong sintomas? Meron kaming pre-screening, testing at ipagpapatuloy namin 'yan para sa aming kaligtasan, sabi ni Buenaventura.

Ang pagluluwag na iniutos ng Ontario government ay ibinase sa bumababang kaso ng COVID-19 sa lalawigan.

Sa tala noong araw ng Martes Pebrero 22 may 1,425 na bagong kaso ng COVID-19 habang 19 naman ang naitala na namatay.

Magkahalong tuwa at pangamba naman ang naramdaman ni Mary Ann San Juan, presidente ng The Filipino Centre Toronto. Mahalaga umanong hakbang ang niluluwagan ang mga paghihigpit at unti-unting makabalik sa normal ang pamumuhay matapos ang dalawang taon na pandemya.

"Natutuwa ako sa pagtanggal ng restriksyon. Mahabang panahon na at ang ating ekonomiya ay kailangan makarekober. Pero ako din ay natatakot dahil hindi natin alam ano ang mangyayari. Kailangan natin mamuhay na nariyan ang COVID," sabi ni San Juan. Napaka-apektado ng ating ekonomiya. At ang mga tao gusto na makita at makasalamuha ang kanilang mga pamilya, kanilang kaibigan at magkakasama-sama muli. Kaya dahil dito, masaya ako.

Pinag-aaralan ng Ontario government ang mga indikasyon gaya ng bilang ng mga naoospital at ang mga ipinasok sa ICU dahil sa COVID-19.

Plano kasi ng gobyerno ng Ontario na mas luwagan pa ang public health measures kung patuloy na bubuti ang public health at ang mga tinitingnan na indikasyon. Kasama sa plano ang tuluyan na pagtatanggal sa capacity limit ng lahat ng mga natitirang indoor public settings na patuloy pang nililimitahan ang kapasidad.

Balak din na tanggalin na simula sa Marso 1 ang vaccination passport o ang paghahanap ng katibayan kung bakunado. Pero nasa mga nagnenegosyo at sa nagpapatakbo ng lugar pa rin umano kung patuloy pa silang hihingi nito.

Tiwala at pabor naman si San Juan sakaling iuutos na alisin na ang patakaran sa vaccination passport.

Wala akong background para magsabi pero karamihan sa populasyon ng Canada ay bakunado na. Nakakalungkot lang na may maliit na porsyento pa ang kumokontra sa pagbabakuna. Pero sang-ayon ako na kailangan na umpisahan para alisin ang vaccination passport, komento ni San Juan.

Samantala, nagpapasalamat naman si Mark Buenaventura sa natanggap na financial support at pautang mula sa gobyerno. Anim na buwan na rin umano siyang nakakatanggap ng tulong sa pagbabayad ng bahagi sa bayarin sa kuryente na nakakatulong para malampasan ang pandemya.

Pinapasalamatan ni Buenaventura ang mga kostumer na patuloy na tumatangkilik sa restaurant.

Sa aming mga kostumer na pumupunta at bumibisita sa amin, pinapahalagahan namin ang inyong suporta sa mga panahong ito ng pandemya. At kami ay nagnanais na patuloy na itaas pa ang mga pagkaing Pilipino at matikman ang mga ito ng mas higit na nakararami.

Inaabangan din sa ngayon ang ilalabas na patakaran ng lalawigan ukol sa pagsusuot ng face mask sa mga susunod na araw.