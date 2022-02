U.S. inalok ng tulong ang gobyerno ni Trudeau upang wakasan ang border blockade

Sinabi ng White House na ang mga opisyal ng Estados Unidos ay nakausap ang kanilang Canadian counterparts noong Huwebes tungkol sa blockade sa Ambassador Bridge, isang major trade artery na nagkokonekta sa Windsor, Ont. at Detroit.

Sinabi ng White House noong Huwebes na ang United States U.S. federal cabinet at senior administration staff ay nababahala ngayon sa isyu.

Nakikipag-ugnayan sila magdamag para mabilis na itong matapos, tugon ng White House sa mga tanong ng CBC News.

Sinabi ng administrasyon ni United States U.S. President Joe Biden na hinikayat ni Homeland Security Secretary Alejandro Mayorkas ang kanyang Canadian counterparts noong Huwebes na gamitin ang kanilang pederal na kapangyarihan upang tapusin ang blockade sa Canada-United States U.S. border (bagong window).

Nag-alok umano si Mayorkas ng tulong mula sa kanyang departamento upang wakasan ang hindi pagkakasundo.

Hindi nagbigay ng detalye ang White House kung ano’ng klaseng tulong ang ibibigay nito. Ang departamento ni Mayorkas ang nagha-handle ng ilang ahensya, kasama ang United States U.S. Customs and Border Protection.

Ang mga opisyal na iyon ay nakadestino sa border checkpoints, kasama ang Ambassador Bridge - ang pinaka-busy na crossing sa pagitan ng dalawang bansa at isang importanteng trade link.

Ang disruptions sa tulay na iyon ang nagpataas sa interes ng Estados Unidos sa mga convoy protest. Ang mga protesta na iyon ay unang kinober ng United States U.S. media bilang isang right-wing phenomenon ngunit ngayon ay nakakuha na ng malawak na nasyonal na atensyon bilang politikal at ekonomikal na isyu.

Alam natin na ang disruptions na ito ay matinding tinamaan ang masisipag na Amerikanong pamilya, ayon sa White House.

Dahil sa disruption, huminto ang auto production (bagong window) at mga planta sa parehong panig ng border. Iminungkahi ng isang United States U.S. lawmaker na dapat hindi masyadong umasa sa mga import mula sa Canada at mas bumili ng auto products sa loob ng bansa.

Sinabi ng Estados Unidos na alam nila ang tungkol sa mga ulat na may katulad na truck-convoy protests na pinaplano sa Estados Unidos sa Super Bowl at sa iba't-ibang panig ng bansa.

Wala raw dahilan upang paniwalaan na ang mga pangyayaring ito ay magiging higit pa sa mga protesta na protektado ng probisyon ng malayang pananalita sa ilalim ng konstitusyon ng Estados Unidos. Magpapadala raw ng Homeland Security personnel sa Super Bowl ngayong Linggo bukod pa sa contingent na naroroon na.

PANOORIN | White House hinikayat ang Canada na wakasan ang border blockade:

Isang artikulo ni Alexander Panetta (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.