Filipino non-profit org. isa sa 25 na bibigyan ng pondo para sa multicultural programs

Ang 25 non-profit groups ay makakatanggap ng kabuuang $293,464 na pondo sa pamamagitan ng Ethnocultural Community Support Program ng probinsya. Isang grant program na nagbibigay ng suporta para sa anti-racism, interfaith, multicultural at youth activities.

Kinikilala ng ating gobyerno kung gaano kalaki ang naiaambag ng multicultural community sa quality of life ng lahat ng mamamayan, kaya ikinagagalak namin na suportahan ang mga proyekto na ito, sabi ni Sport, Culture and Heritage Minister Andrew Smith sa isang news release mula sa probinsya.

Ang isa sa mga tatanggap ng pondo ay ang Manitoba Association of Filipino Teachers Inc. o Manitoba Association of Filipino Teachers Inc. MAFTI .

Ang Manitoba Association of Filipino Teachers Inc. MAFTI ay isang non-profit na organisasyon na nagtuturo ng kultura at wikang Pilipino sa mga residente ng Manitoba.

Binubuo ito ng Filipino at non-Filipino na mga guro, educational assistants, child care providers at mga taong may background sa pakikitungo sa mga bata at estudyante.

Ang organisasyon ay makakakuha ng $25,000 para sa pagbabahagi ng kulturang Pilipino at pagtuturo ng wikang Filipino sa mga matatanda, kabataan at mga bata.

Ang pondo ay gagamitin din para sa isang anti-bullying intercultural arts and crafts project.

Bukod sa Manitoba Association of Filipino Teachers Inc. MAFTI , tatanggap din ng pondo ang iba pang grupo tulad ng Institute of Chinese Language, Culture and Arts, Iranian Community of Manitoba Inc. at Ukrainian Canadian Congress Manitoba Provincial Council. Ang buong listahan ng mga recipient ay matatagpuan sa website ng probinsya ng Manitoba (bagong window).

Bahagi ng artikulo ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.