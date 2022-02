Interim Conservative leader nanawagan sa anti-vaccine mandate protesters na umuwi na

Si Bergen, na tinawag ang convoy na isang passionate, makabayan at mapayapang grupo ng Canadians na nag-aalala tungkol sa kalayaan sa panahon ng COVID restrictions, ay sinabi na ang mga raliyista ay nailahad na ang kanilang punto sa parliamentarians at sasaluhin na ngayon ng Conservative Party ang kanilang laban sa House of Commons.

Ang anti-mandate protest na nagsimula sa Ottawa ay kumalat na sa Windsor at Coutts, Alberta, at ginambala ang pagdaloy ng goods at pinilay ang Canada-U.S. trade.

Sa isang mensahe na nakatuon sa protesters, sinabi ni Bergen na “oras na para tanggalin ninyo ang mga barikada, ihinto ang disruptive na aksyon at magsama-sama.

Ang ekonomiya na gusto niyong makita na muling magbukas ay nasasaktan. Nagprotesta kayo dahil mahal ninyo ang bansa at nais na maibalik ang inyong kalayaan. Ang mensahe na iyon ay narinig na.

Sinabi ni Bergen na ang mga barikada at trak ay dapat alisin na para sa ekonomiya at dahil ito ang bagay na tamang gawin.

Sa loob ng ilang linggong protesta sa kapitolyo ng bansa, nagpakuha ng litrato si Bergen kasama ang ilang convoy members. Batay sa ilang internal emails, iniulat ng Globe and Mail na si Bergen ay dating nag-aalangan na sabihan ang truckers na umuwi na, at sa halip ay mas gustong problemahin ni Prime Minister Justin Trudeau ang isyu.

Nagsumite ng mosyon si Bergen sa Commons ngayong araw na nananawagan kay Prime Minister Justin Trudeau at sa kanyang gabinete na tanggalin ang lahat ng federal pandemic restrictions at mag-transition sa isang post-COVID na lipunan sa lalong madaling panahon.

Sinabi ni Bergen na ang Omicron infections ay bumababa na, ang Canada ang isa sa pinaka-vaccinated na bansa sa buong mundo at ang mga bagong gamot na babawasan ang pagkakaroon ng malalang sakit at kamatayan ay nagsimula nang i-roll out.

Sinabi niya na binibigyan ng mga ito ang Canada ng leeway upang tanggalin ang years-long limit sa pagbibiyahe. Nanawagan din si Bergen na wakasan ang vaccine mandates para sa nagbibiyaheng publiko, federal public servants at mga manggagawa sa federally regulated na mga industriya.

Ani Bergen si Chief Public Health Officer Dr. Theresa Tam at ang iba pang provincial health officials ay iginiit na oras na upang pag-isipan muli ang approach ng Canada sa COVID-19. Kailangan pakinggan ni Trudeau ang panawagan upang muling suriin ang pandemic measures sa susunod na phase ng health crisis.

Alam ko na may pananampalataya sila sa siyensya at ganoon din dapat ang prime minister. Ang siyensya ay hindi isang prop. Hindi ito maaaring bunutin at pagkatapos ay itapon lamang kapag nagsilbi na sa pampulitikang interes ng prime minister, aniya.

Tinukoy ang mga rekomendasyon ng World Health Organization (WHO) kamakailan lang, sinabi ni Bergen na ang pederal na gobyerno ay dapat tanggalin na ang testing requirements para sa mga darating na biyahero.

Nire-require ng Canada na kumuha ang lahat ng international travellers ng pre-departure molecular test bago mag-board ng flight papuntang Canada o tumawid ng Canada-U.S. border by land. Noong isang taon, nagdagdag ang pederal na gobyerno ng isa pang layer ng testing na nagre-require sa mga biyahero na kumuha rin ng test pagdating sa bansa. Ang international travellers mula sa non-U.S. destinations ay kailangan mag-quarantine sa bahay habang hinihintay ang resulta ng kanilang test.

Bahagi ng artikulo ni John Paul Tasker (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.