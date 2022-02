Nova Scotia at New Brunswick luluwagan ang COVID-19 restrictions sa isang linggo

Sa Nova Scotia, nagbabala si Dr. Robert Strang, ang chief medical officer of health ng probinsya, na ang health system ay nasa ilalim ng matinding pressure ngunit iginiit na ang hospital admissions para sa COVID-19 ay nag-peak na.

Sinabi naman ni Premier Tim Houston na ang susunod na pagbabago ay mangyayari sa Pebrero 14, at magbabalik na ang sports, arts at cultural events. Ang gathering limits para sa informal events ay tataas at ang iba’t-ibang negosyo ay papayagan na magdagdag ng kapasidad.

Nova Scotia Premier Tim Houston (archives). Litrato: Radio-Canada

Ang pagbabagong ito ay mangyayari dahil sa mataas na vaccination rates at malakas na booster dose campaign, sabi ni Houston.

Mangyayari rin ito dahil alam natin na kailangang balansehin ang restrictions at ang panganib na dulot ng COVID in terms of our overall public health.

Mas maraming restrictions ang tatanggalin sa pamamagitan ng isang phased approach, ani Houston.

Sa New Brunswick, inanunsyo ni Premier Blaine Higgs na ang restrictions ay luluwagan na pagdating ng Pebrero 18, kasama ang dagdag na kapasidad sa iba’t-ibang negosyo at ang dagdag sa bilang ng mga tao na maaaring magsama-sama sa household gatherings.

Sinabi ni Dr. Jennifer Russell, ang chief medical officer of health ng probinsya, habang maraming tao sa probinsya ang nahahawa at ang mga ospital ay nasa ilalim pa rin ng matinding strain, nakikita na ng New Brunswick ang mga senyales na bumabagal na ang Omicron.

Ngayon, mayroong 139 New Brunswickers ang nasa ospital dahil sa COVID-19, sabi ni Russell sa isang briefing noong Miyerkules, bumaba mula sa peak na 165 noong nakaraang linggo. Ang bilang ng mga health worker na may sakit o nag-a-isolate ay bumaba na rin, na nangangahulugan na ang mga ospital ay nasa mas magandang posisyon upang harapin ang kasalukuyang cases, gayundin ang anumang pagtaas nito, aniya.

Mula ngayong Huwebes, ang hospitalizations ay nasa 140, 15 na pasyente ang nasa intensive care units ng New Brunswick, ayon sa COVID-19 dashboard (bagong window) ng probinsya.

Sinabi ni Higgs na nakikita na niya ang pagwawakas ng mandates sa New Brunswick - kung ang ilang mga kondisyon ay matutugunan, kasama ang pagbaba ng hospitalizations. Kapag nagpasya na ang probinsya, aniya, ito ay batay sa siyensya, gaya ng lahat ng ating desisyon tungkol sa COVID-19.

Ako ay hopeful na makikita na natin ang pagtatapos ng emergency order, at ng mas maraming restrictions at mandates, sa katapusan ng Marso, sabi ng premier habang inilalatag ang magaganap na mga pagbabago.

Sinabi ni Higgs na ang pagbabago ay hindi konektado sa protest convoy (bagong window) na inaasahang mangyayari ngayong weekend.

Sinabi ng Horizon Health Network, isang pangunahing health-care provider sa New Brunswick, ngayong Huwebes na magsisimula na muli ang non-urgent procedures at surgeries. Binigyang-diin sa update na ang mga ospital ay nasa ilalim pa rin ng matinding strain, ngunit ang organisasyon ay ligtas na makakapag-resume ng procedures na naantala dahil sa mga hakbang na ipinatupad upang kontrolin ang Omicron wave (bagong window).

Kamakailan lang inilatag ng premier ng Prince Edward Island ang kanilang three-step plan (bagong window) upang luwagan ang restrictions, at ang unang hakbang ay magsisimula sa susunod na linggo.

Sa Newfoundland and Labrador, inihayag ng top doctor ng probinsya ang pagluwag ng ilang restrictions, kasama ang pagluwag ng mga panuntunan ukol sa pagtitipon at sporting events (bagong window).

Isang artikulo ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.