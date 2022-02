Dinala ng mga nagpoprotesta ang demonstrasyon sa Ottawa airport terminal

Ipinakita ng traffic cameras ang grupo ng mga sasakyan na nagtungo roon bandang 8 a.m. ET.

Ipinakita sa live stream ng account ni Pat King, isa sa mga impluwensyal na boses ng anti-vaccine mandate crowd, ang mga sasakyan na umiikot sa arrivals at departures area ng Ottawa International Airport.

Mayroon pa ring mahigit 50 flights ang naka-iskedyul na dumating at umalis mula sa airport nang magsimulang maapektuhan ang trapiko.

Paikot-ikot ang mga sasakyan sa harap ng terminal ng Ottawa International Airport (archives). Litrato: Radio-Canada / Raphael Tremblay

Sa isang pahayag, sinabi ng Ottawa International Airport Authority, na as of 9:50 a.m., humigit-kumulang 60 hanggang 70 na mga sasakyan ang kasangkot at nagkaroon ito ng minimal effects sa paliparan. Ang mga pasahero ay dapat maglaan ng ekstrang oras, dagdag pa ng pahayag.

Kami ay lubhang dismayado na ang mga nagpoprotesta ay pinili na i-disrupt ang isang industriya na winasak na ng pandemya.

Idinerekta ng Ottawa police ang lahat ng tanong tungkol sa insidenteng ito sa traffic Twitter account (bagong window) ng siyudad habang nagdedebelop ang sitwasyon.

Ito ang ika-14 na araw ng mga protesta (bagong window) sa Ottawa.

Isang artikulo ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.