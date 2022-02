Blockade sa Ambassador Bridge nasa ika-4 na araw na, mga nagpoprotesta mas nanaig

Noong unang tatlong araw ng blockades, nagawang panatilihing bukas ng Windsor police ang isang panig ng kalsada papasok sa tulay kaya dumaloy ang trapiko bagama't mabagal.

Gayunpaman, noong Miyerkules at Huwebes ng umaga, hinarangan na ng mga raliyista ang isang lugar sa kalsada (bagong window), kaya napilitang huminto ang mga transport truck at iba pang trapiko sa downtown core ng siyudad. Ang pangunahing daan patungo sa tulay, ang Huron Church Road, ay hinarangan na mula pa noong Lunes ng hapon.

Sinabi ng isang truck driver sa CBC News na nakulong siya sa trapiko sa loob ng mahigit pitong oras.

Nasaksihan ng CBC News ang dagdag na presensya ng Ontario Provincial Police sa mga lugar ng protesta sa Windsor noong Huwebes.

'Ito ay isang standoff'

Ang demonstrador na si Manbae Singh-Gall ay nasa unang sasakyan na nakaprada at humaharang sa kalsada patungo sa side entrance ng tulay noong Huwebes. Sinabi niya na ang mga nagpoprotesta ay nagawang harangan ang kalsada kahit na may mabigat na presenya ng pulis.

Ito ay isang standoff, ngunit meron kaming grit at spirit, sila naman meron suweldo, aniya. Kung kaya nilang tumakbo in shifts, kaya rin namin tumakbo in shifts.

Sinabi ng isang residente sa west-end Windsor na siya ay nasa protesta mula pa noong Lunes ng hapon at ang kanyang mga kasama ay magdadala ng mas maraming supply.

Gusto ko magkaroon ng karapatan upang makapili. Hindi ko alintana ang bakuna, ayoko lang na dinidiktahan nila ako, aniya. Dagdag pa niya, siya ay hindi bakunado ngunit dahil lang sa katamaran.

Ang pamilya ko ay nasa India, hindi pa ako nakakauwi sa loob ng limang taon, aniya, hindi raw siya makabisita sa nagdaang dalawang taon dahil sa pandemic restrictions.

Nang tanungin kung ano ba ang gustong mangyari ng mga demonstrador, sinabi ni Singh-Gall, Negosasyon, middle ground, pakinggan ninyo kami at makikinig din kami sa inyo. Mangingibabaw ang wise words kapag ang mga pinuno ay nagtagpo sa trail.

Access sa tulay sarado, pinakamalapit na crossing nahaharap din sa blockages

Walang access papuntang Canada mula sa Estados Unidos sa pamamagitan ng Ambassador Bridge, at ang tulay ay temporarily closed, ayon sa Canada Border Services Agency (CBSA).

Patuloy na idinidirekta ng mga opisyal ang commercial vehicles sa Blue Water Bridge sa Sarnia, Ont., ngunit ang bahagi ng Highway 402 na papunta sa international crossing na iyon ay hinarangan din ng mga nagpoprotesta mula Huwebes (bagong window) gamit ang farming equipment at iba pang mga sasakyan.

Nakakaranas ng major delays ang Blue Water Bridge, hanggang tatlong oras, para sa komersyal na trapiko.

Naabala ang trapiko sa paligid ng Ambassador Bridge Lunes ng hapon (archives). Litrato: CBC/Michael Evans

Nagsalita ang prime minister at ang premier ng Ontario tungkol sa protesta noong Miyerkules ng gabi, ibinahagi nila ang kanilang tweets kasunod ng diskusyon.

Ang blockades sa Windsor at Ottawa ay inilalagay sa panganib ang mga trabaho, humahadlang sa trade, binabantaan ang ekonomiya, at hinaharangan ang ating mga komunidad. Kailangan nilang tumigil. Nakausap ko si [Premier Doug Ford] tungkol dito ngayong gabi - ang mga team namin ay patuloy na magtatrabaho upang suportahan ang Ontarians at kontrolin ang sitwasyon, itinuweet ni Justin Trudeau.

Patuloy kaming magtutulungan upang suportahan ang police forces habang mina-manage nila ang sitwasyon na ito. Pareho kaming sumang-ayon na kailangan na itong huminto, sabi ni Premier Doug Ford sa kanyang tweet.

Noong Miyerkules, nag-request ang Windsor police at ang alkalde ng suporta mula sa probinsya, kasama ang dagdag na 100 officers, mga sasakyan at intelligence support.

Isang artikulo ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.