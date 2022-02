Liam Gill ng Łı́ı́dlı̨ı̨ Kų́ę́ First Nation ibinahagi ang kanyang karanasan sa Olympics

Si Gill, isang miyembro ng Łı́ı́dlı̨ı̨ Kų́ę́ First Nation sa Northwest Territories at ang tanging Indigenous member ng Canadian snowboard team ngayong taon, ay inabangan na mapanood ang 2022 Olympics mula sa kanyang tahanan.

Ngunit matapos ianunsyo bilang late replacement para kay Derek Livingston, ang tinedyer ay bigla na lang naghanda para mag-snowboard sa world stage.

Trinato ko lang ito na parang anumang iba pang event, at talaga naman pareho lang, ani Gill. Wala naman masyadong pinagkaiba, except for the fact na ito ay ang Olympics.

Hindi ibig sabihin noon na hindi na naramdaman ni Gill ang intensity ng kompetisyon habang lumaban siya noong Pebrero 8.

Karaniwan ko namang nako-compose ang sarili ko at hindi masyadong ninenerbyos, pero I was just vibrating noong unang takbo ko, aniya. “Isa siyang amazing na karanasan.

Nakatayo ako sa tuktok ng pipe - at meron silang malalaking Olympic rings doon - tapos sinakyan ko ang pipe ng mag-isa sa loob ng 30, 40 na segundo at talagang amazing.

Noong Martes, ang dalawang run ni Gill ay hindi naisagawa gaya ng kanyang inaasahan - dalawang beses siyang bumagsak at natapos sa ika-23 na puwesto overall mula sa grupo ng 25. Gayunpaman, sinabi niya na ang kanyang naging karanasan ay lubhang positibo.

Bumagsak ako on the same trick ng dalawang beses, aniya. Nagkaproblema ako sa pagpapraktis, at ang trip na ito has been all crazy, pero dalawa lang naman ang pagkakamali ko at hindi ko na mababago iyon. Overall, masaya ako.

Pinapalakas din ng pamilya at mga kaibigan ni Gill ang kanyang loob mula sa malayo. Sinasabi raw nila sa kanya na just go at i-experience mo ang games bilang una mong pagkakataon - hindi mo kailangan magkaroon ng anumang expectations.

At bagama’t babalik na siya sa Canada sa isang linggo - matapos suportahan ang kapwa Team Canada snowboarders na sina Elizabeth Hosking at Brooke D'Hondt (bagong window) sa women's snowboard halfpipe final - itinuon na niya ang kanyang isip sa 2026.

Mas lalo ko na itong gustong gawin, ngayon na natikman ko na siya, sabi ni Gill. Ngayon gusto ko na talagang ibigay ang lahat apat na taon mula ngayon.

Sa bandang huli, ang pagmamahal ni Gill sa snowboarding ay hindi tungkol sa kompetisyon o sa prestige - ito lahat ay dahil sa kalayaan na nakukuha ko.

Kapag nasa snowboard ka, hindi mo iniisip na ‘Ah, kailangan ko pumasok sa eskuwelahan,’ o ‘Kailangan ko ito bayaran’ o ‘Kailangan ko ito gawin,’ sabi ni Gill. “Nandun ka para maging masaya.

Tuwing nasa snowboard ako, masaya ako.

Isang artikulo ni Julia Peterson (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.

May kasamang files mula kay Loren McGinnis.