[Ulat] Pinoy nurse na tumutulong iangat ang moral ng kapwa nurses binigyan ng pagkilala

Higit isang dekada na nagtatrabaho bilang nurse sa lalawigan ng Ontario si Edsel Mutia. Litrato: RCI / Rodge Cultura

Ikinuwento ni Edsel Mutia ang kanyang pinagdaanan para lang makabalik sa propesyon bilang nurse ng makarating siya sa Canada taong 2007.

Hindi umano siya naging masaya sa desisyon kaya niya inapela ang ebalwasyon ng College of Nurses of Ontario CNO noon sa kanyang education credential bilang isang internationally educated nurse o IEN. Kailangan ko daw bumalik sa eskwela ng 2 years. Kaya umapela ako, sabi ni Edsel. Buti na lang tinanggap nila ang aking apela kaya ang elements ko noong time na 'yun ay apat lang.

Nilalakad ni Edsel Mutia ang isang maliit na eskinita sa likod ng bahay sa tuwing papasok siya sa trabaho sa North York General Hospital. Litrato: RCI / Rodge Cultura

Pinagdaanan at alam umano ni Mutia ang bigat ng proseso bago makapag-practice bilang isang nurse sa Ontario. Ang paghihintay ay hindi naging madali dahil kailangan ko magtrabaho. Kailangan ko mag-aral at may pamilya ako na sinusuportahan, kwento ni Edsel. Natatandaan ko nasabi ko gusto kong mag-aplay at maging bahagi ng College of Nurses of Ontario CNO dahil gusto ko makita bakit ang assessment ay ganyan at ano ang proseso?

Ang College Council ang namamahala sa College of Nurses of Ontario na nagpapatupad sa mga regulasyon ng propesyon ng nursing sa lalawigan. Ito ang naglalatag sa direksyon ng mga layunin at patakaran ng College na naaayon sa itinakdang batas. Ang konseho ay binubuo ng public members na itinalaga ng provincial government at ng mga nars na pinipili ng mga kasamahan.

Sampung registered nurses ang pinagpilian para maging bagong Council members sa ginanap na Council election kamakailan. Ang dalawa sa nakakuha ng pinakamaraming boto ang mauupong miyembro ng College of Nurses of Ontario CNO council. Isa sa nominado si Edsel Mutia.

Sa unofficial result, nakakuha si Mutia ng 517 na boto at isa sa nangunguna matapos ang ginanap na botohan mula Enero 19 hanggang Pebrero 3. Sinundan siya ni Tomoko Fukushima na may 302 na boto.

Kinontak ng Radio Canada lnternational (RCI) ang College of Nurses of Ontario CNO para hingan ng pahayag sa ginanap na botohan. Pero ayon kay College of Nurses of Ontario CNO Spokesperson Bradley Hammond, hindi muna magkokomento ang College.

Binabati namin ang lahat ng nurses na nagpapakita ng kakayahang mamuno sa kanilang mga lokal na distrito nang sila ay tumayo para magpapili sa College council. Wala ako sa posisyon para kumpirmahin ang resulta sa eleksyon ng College of Nurses of Ontario CNO Council. Kung susundin ang aming tuntunin ito ay isisiwalat sa publiko sa buwang ito, Pebrero 22. Dahil hindi pa ibinahagi sa publiko ang resulta, hindi pa dapat magkomento sa panahong ito, sabi ni Hammond.

Kasalukuyang nirerebyu na ang naging resulta sa botohan at nakatakdang magpalabas sa opisyal na pahayag ang CNO sa darating na Pebrero 22.

Si Mutia ang kasalukuyang Operations Officer ng Integrated Filipino Canadian Nurses Association (ICFNA). Isang organisasyon na layuning itaas ang moral ng Filipino Canadian nursing graduates at nurses sa Canada.

Binabati ni Integrated Filipino Canadian Nurses Association IFCNA President Jennifer Lopez si Mutia sa napipintong malaking responsibilidad, Para maiangat ang buhay ng mga internationally educated nurses, si Edsel ay isa sa mga tinutupad ang kanyang mga sinasabi. Alam ko na ang puso mo ay nasa amin. At alam ko na sa puso ay laging nariyan ka para sa amin at umaasa kami na makakamit natin ng sama-sama ang dahilan kung bakit narito tayo sa Integrated Filipino Canadian Nurses Association IFCNA .

Humarap si Edsel Mutia kay PCG Toronto Consul General Orontes Castro nitong Miyerkules. Litrato: RCI / Rodge Cultura

Isang pagkilala ang ipinagkaloob ni Consul General Orontes Castro ng Philippine Consulate General (PCG) sa Toronto nitong Miyerkules para kay Mutia. Maliban kasi sa kanyang napipintong responsibilidad sa College of Nurses of Ontario CNO ay pormal na kinilala ang kanyang kontribusyon sa propesyon bilang nurse at frontliner sa pagtugon sa pandemya, ang kanyang suporta sa komunidad ng mga Pilipino at para sa Philippine Consulate General Toronto. Iginagalang natin ang proseso nila (College of Nurses of Ontario CNO ) sa internal process sa kanilang pagpili at hindi tayo nakikialam doon, banggit ni Consul General Castro sa kanyang pahayag sa isang simpleng seremonya para kay Mutia.

Tinanggap ni Edsel Mutia mula kay PCG Toronto Consul General Orontes Castro ang isang pagkilala sa kanyang natatanging kontribusyon para sa komunidad ng mga Pilipino. Litrato: RCI / Rodge Cultura