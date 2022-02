[Ulat] Philippine Consulate General sa Toronto naghahanda na para sa overseas voting

Naglabas ng advisory ang consular post sa Toronto para ipagbigay alam na kasado na ang darating na overseas voting. Inilabas na rin ng Commission on Elections ang listahan ng mga overseas voters.

Kaya naman nasasabik na ang ilan tulad ni Ofelia Denora, isang caregiver sa Greater Toronto Area, na pinag-aaralan na umano ang napiling iboboto sa pagka-presidente.

Pinag-aaralan ko ang plataporma niya. Nagbabasa ako ng news, sabi Denora.

Oktubre ng nakaraang taon humabol si Denora para magparehistro. Dalawang beses pa siyang nagpunta sa Philippine General Consulate sa Toronto dahil nagka-aberya umano noon ang registration system.

Unang beses na boboto si Ofelia Denora bilang overseas absentee voter sa Canada sa darating na halalan. Litrato: Courtesy: Ofelia Denora

Nagkaroon ng problema noon nung mag-register ako. Nasira 'yung computer nila. Tinawagan nila ako the following week dahil nawala 'yung file ko, sabi ni Denora.

Masaya si Denora matapos maberipika nito na kasama ang kanyang pangalan sa halos 40,000 overseas absentee voters sa consular post ng Toronto batay sa inilabas na listahan ng Commission on Elections.

Ayon kay Consul General Orontes V. Castro ng consular post sa Toronto, mahalaga ang pakikilahok ng mga Pilipino sa kanyang nasasakupan lalo na't naitala rito ang pinakamaraming botante sa buong Canada.

Sa halos dalawang taon na pagrerehistro namin ang suma total, ang kabuuang numero ng overseas voters [sa Toronto PCG] ay to be exact 39,136 na officially inilabas 'yan ng ating Commision on Election[s].

Idadaan sa voting by mail ang magaganap na manual na botohan.

Isang sulat na naglalaman ng blangkong balota ang matatanggap ng mga rehistradong botante.

Si Consul General Orontes V. Castro, Philippine Consulate General ng Toronto. Litrato: Courtesy: Toronto PCG

'Yung balota na 'yun ay may pre-printed na return envelope. Lalagyan po nila ng selyo kaya mahigit isang buwan po ang time period para maipadala nila sa amin, sabi ni Castro.

Narito ang listahan ng overseas absentee voters sa Toronto PCG (bagong window).

Asahan na makakatanggap ng balota sa buwan ng Abril kung nasa certified voters list ang pangalan.

Dapat maipadala namin [sa botante] bago ang buwan [na] mag-eleksyon. Sa kanila kung ang eleksyon ay May 9, synchronized kasi kung ano ang eleksyon ng Pilipinas ganun din dito. So 'yung ipapadala namin 'yan ang pinaka-ideal ay isang buwan para magkaroon sila ng pagkakataon na mabasa at mapag-aralan 'yung listahan ng mga kandidato, sabi ni Consul General Castro.

Sa overseas voting ngayong taon, pipili ang mga botante ng kandidato sa pagka-presidente, bise-presidente, 12 na senador at isang party list.

Pinagpipilian sa pagka-pangulo ngayong 2022 National Elections sina Ferdinand Marcos Jr., Francisco Domagoso, Emmanuel Pacquiao, Maria Leonor Robredo, Panfilo Lacson, Leodegario De Guzman, Norberto Gonzales, Ernesto Fabella, Faisal Mangodato at Jose Montemayor Jr.

Magaganap ang overseas voting sa pagitan ng Abril 10 hanggang Mayo 9.

Sinabi ni PCG Toronto Consul General Orontes V. Castro na kasabay ng itinakdang araw at oras sa Pilipinas isasara ang overseas absentee voting at agad sisimulan ang bilangan sa mga natanggap na ipinadalang balota sa darating na Mayo 9. Litrato: RCI / Rodge Cultura

Ayon kay Consul General Castro, bagama't isang buwan ang botohan ay dapat siguraduhin ng mga botante na maipapadala nila ang balota pabalik sa consular post na magsisilbing polling centre bago magsara ang botohan sa Mayo 9.

Ang pagbibilang ng balota [ay] open to [the] public. Ang aming reponsibilidad dahil ang konsulado ay deputized, binigyan [kami] ng power ng COMELEC para magpairal ng election laws dito sa labas ng bansa, ani Castro.

Narito ang listahan ng mga botante sa ibang jurisdictions:

Calgary PCG (bagong window)

Vancouver PCG (bagong window)

Ottawa PE (bagong window)

Gagamit ng automated election system o AES ang consular posts sa Toronto, Calgary, Vancouver at ang embahada sa Ottawa sa bilangan.

Ang counting namin ay AES, Automated Election System, computerized. Isusubo doon ang lahat ng balota at bibilangin niya po. Hopefully sana matapos ito hanggang kinabukasan kasi nakikita natin napakalaki din po nito, [ang bilang ng mga boto], kung lahat ay boboto, dagdag ni Consul General Castro.

Palakihin ang larawan (bagong window) Paraan ng botohan at bilangan sa 2022 Overseas Absentee Voting sa embahada ng Pilipinas sa Ottawa at ng mga consular posts sa Canada. Litrato: RCI

Mahahanap ang pangalan sa National Registry of Overseas Voters ng Commission on Elections (bagong window) at maaaring beripikahin kung kasama ang iyong pangalan sa listahan ng mga rehistradong botante.

Regretfully, ang hindi po nakalagay sa listahan ay hindi po makakaboto dito sa pambansang halalan sa May 9, sabi ni Consul General Castro.

Para kay Denora, ngayon pa lang nakahanda na siya lalo’t may napipisil na siyang iboboto sa pagka-presidente at bise-presidente.

Excited ako. Sa party list at sa mga senador hindi pa kumpleto [ang listahan ng iboboto ko], sabi ni Denora.

Sa Canada, tinatayang nasa 90,000 ang kabuuang bilang ng overseas absentee voters na nakarehistro sa Philippine Embassy sa Ottawa at sa mga consular posts ng Calgary, Vancouver at Toronto.