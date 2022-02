Inspirasyon ang Black Lives Matter, 40+ Canadian artists nirecord ang Freedom Marching

Sa ilalim ng pangalan na iyon, inumpisahan ni John ang kanyang passion project na inabot ng dalawang taon. Pinagsama-sama niya ang mahigit 40 Black at racialized musicians na magpe-perform ng isang makapangyarihang kanta na kanyang isinulat, ang Freedom Marching (Part I).

Ang paraan ko ng pag-aksyon ay ilagay ito sa aking art, ani John. Talagang walang weak links sa track na ito. Lahat ay nagpakita at lahat ay nag-deliver.

Matagal na kaming sumisigaw sa loob ng mahabang panahon: ‘Hey, maraming bagay ang nangyayari na kailangan pagtuunan ng atensyon ng mga tao.’ ani John. Sa kasamaang-palad, kailangan pang magkaroon ng George Floyd para huminto ang mundo.

Ang kanta ay nirecord sa maraming studio sa kurso ng buong pandemya at ito ay isa sa dalawang awit: ang pangalawa ay isang hip hop tune na tampok ang walong artists.

Lahat tayo ay sama-samang nagmamartsa sa ating quest para sa isang mas magandang lugar, malaya mula sa hate at bigotry at sistematikong rasismo, ani Gary McAuley ng London, Ont., na parehong vocal producer sa track at nag-perform din kasama ang kanyang tatlong kapatid na lalaki, na kilala bilang McAuley Boys.

Umaasa kami na mas maganda na ang mundo sa aming pag-alis sa pamamagitan ng paggawa nito, ani McAuley.

Dahil sa COVID-19 restrictions, ang mga mang-aawit ay hindi nakapagsama-sama sa isang studio upang irecord ang kanta. Sa halip, nagsalitan sila sa harap ng mikropono.

Ang isang singer ay dadating tapos kakanta ng isang linya, at pagkatapos kailangan na niyang umalis, ani John. Tapos kailangan namin maghintay ng 45 minutes upang i-clear ‘yung hangin, tapos may isang singer ulit na dadating, and rinse and repeat and rinse and repeat.

Ano ang ibig sabihin ng kalayaan?

Traditionally naiintindihan natin kung ano ang kahulugan ng kalayaan sa maraming grupo sa nakalipas na maraming taon, ani McAuley. May mga rehiyon at hot spots kung saan ang mga tao ay talagang ipinaglalaban na mag-exist ang kanilang buhay, to pray, to be, dahil sa kulay ng kanilang balat.

Sa kasamaang-palad, ngayon ang salitang kalayaan ay ginamit na rin ng mga miyembro ng trucker convoy na tutol sa vaccine mandates, parehong sinabi nina McAuley at John.

Hinihikayat ko ang mga tao to really do their homework at talagang unawain ang bigat ng salitang kalayaan at ano ang talagang kahulugan nito sa iba’t-ibang komunidad, ani John.

Isang artikulo ni Rebecca Zandbergen (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.