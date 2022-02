Canadian scientist nanalo ng prestihiyosong award para sa aurora borealis research

Tinitingnan ko ang listahan ng mga tao na nakakuha ng award na ito, at may mga higanteng pangalan sa aking research field sa listahan na ito, ani Kathryn McWilliams, isang propesor sa department of physics sa University of Saskatchewan.

Hindi ako makapaniwala - it's very humbling as well, sabi niya kay Matt Galloway ng The Current (bagong window).

Si McWilliams ang direktor ng SuperDARN Canada, ang Canadian arm ng Dual Auroral Radar Network. Isang organisasyon na may radar sites sa 10 bansa, na nag-aaral ng epekto ng space weather sa atmosphere ng mundo.

Una siyang na-involve sa organisasyon noong 1992 bilang summer student, nang tumulong siyang buuin ang radar towers at ilang electronics sa unang site nito, silangan ng Saskatoon. Pinag-aaralan na niya ang aurora borealis mula noon.

Ano ang sanhi ng northern lights?

Noong isang buwan, ginawaran ng Royal Astronomical Society RAS si McWilliams ng isa sa apat na honorary fellowships (bagong window), inilarawan siya nito bilang "isang unquestioned international expert (bagong window) sa dynamics ng field-aligned currents na nag-uugnay sa solar wind, magnetosphere at ionosphere."

Kasama na siya sa rango ng ibang researchers (bagong window) na nakakuha ng karangalan na ito sa nakalipas na mga taon mula sa Royal Astronomical Society RAS , isang 200 taong gulang na society na dedicated sa pag-aaral ng astronomiya at geophysics. Ang fellowship ay hindi nagbigay ng dagdag na pondo kay McWilliams para sa kanyang trabaho, ngunit ito ay kinokonsidera na pagkilala sa kanyang research.

Umaasa si McWilliams na sa pamamagitan ng kanyang research, ang mga siyentipiko ay accurately na mape-predict kung kailan at saan magaganap ang northern lights, tulad ng weather.

Ang kanyang trabaho ay maaari rin maging babala sa atin sa mas damaging effects ng kaugnay na phenomena, tulad ng solar storms.

Isa talaga itong malaking tanong, in the sense na ang aming laboratoryo ay nag-e-extend mula sa araw hanggang sa ibabaw ng mundo, aniya.

