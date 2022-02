Alberta tinanggal ang COVID-19 measures, tinapos ang restrictions exemption program

Inanunsyo ni Premier Jason kenney ang three-step plan upang luwagan ang public health measures sa probinsya noong Martes. Gaya ng kanyang ipinangako, ang restrictions exemption program - ang bersyon ng Alberta ng vaccine passport - ang unang tinanggal.

Malinaw na nalampasan na natin ang peak ng kasalukuyang infections tatlong linggo na ang nakalipas at ngayon nakikita na natin ang resulta nito habang bumababa ang COVID-related hospital admissions, sabi ni Kenney sa isang news conference.

Ito naman ang approach ng gobyerno noon pa na panatilihin lamang ang public health measures kapag kailangan dahil ito ay absolutely necessary upang protektahan ang kalusugan ng publiko at ang ating health-care system sa panahon ng pandemya.

Limit sa kapasidad, mask para sa mga bata

Epektibo hatinggabi ng Martes, ang capacity limits para sa mas maliit na venues ay tatanggalin na, tulad ng mga library at mga lugar ng pagsamba na may capacity na mas kaunti sa 500. Ang pagkain at pag-inom ay papayagan na sa mga venue kung saan ang audience ay nakaupo.

Ang mas malaking venues ay may limit pa rin: ang mga pasilidad na may 500 hanggang 1,000 ay limitado pa rin sa 500, habang ang venues na may capacity na 1,000-plus katao ay limitado sa 50 porsyento.

Parte rin ng first phase, ang mga bata edad 12 pababa ay exempted mula sa lahat ng masking requirements; sa mga eskuwelahan, ang masking requirements ay tatanggalin na para sa lahat ng estudyante sa lahat ng edad. Ang parehong measures ay magiging epektibo sa Lunes.

Ang banta ng COVID-19 sa pampublikong kalusugan ay hindi na mas matimbang kaysa sa nakakapinsalang impact ng health restrictions sa ating lipunan, sa mental health ng mga tao, sa kanilang emotional wellbeing, at sa mas malawak na social health, ani Kenney.

Ngayon ang panahon upang magsimulang matuto na mamuhay kasama ang COVID.

PANOORIN | Alberta at Sask. tatanggalin ang COVID-19 restrictions:

Nang tanungin kung bakit kumikilos ang probinsya ng sobrang bilis upang tanggalin ang health measures, sinabi ni Kenney, “Alam natin na sa maraming lugar nagkakaroon na tayo ng problema sa pagsunod ng mga tao.

Sa tingin ko nag-iimbita lang ito ng mas malawak na hindi pagsunod na wala naman useful purpose.

Nahati ang pamilya, nawasak ang kabuhayan

Ang mga restriction ay hinati ang mga pamilya at pinaigting ang tensyon sa mga komunidad at neighbourhoods, habang ang mga kabuhayan ay nagambala at nasira, aniya.

Hindi tayo makakagawa ng full accounting kailanman ng lawak ng sakit at pagpapahirap na dulot ng mga restriction na ito, ani Kenney.

Hindi tayo maaaring manatili sa heightened state of emergency habambuhay. Kailangan natin simulan ang paghilom. Kaya ang Alberta ay magmu-move on, ngunit gagawin natin ito ng maingat, gagawin natin ito prudently, gagawin lamang natin ito kung walang banta sa kapasidad ng ating health care system.

Ang Step 2 ay magiging epektibo pagdating ng Marso 1, kung ang hospitalization numbers ay patuloy na magte-trend pababa. Kasama sa mga pagbabagong ito ang sumusunod:

Ang anumang provincial school requirements (kasama ang cohorting) ay tatanggalin.

Ang screening bago magsimula ang youth activities ay hindi na required.

Ang capacity limits para sa lahat ng venues ay tatanggalin.

Ang limits sa social gatherings ay tatanggalin.

Ang provincial mask mandate ay tatanggalin.

Ang mandatory work from home ay tatanggalin.

Ang timing ng Step 3 ay idedetermina ng hospitalitalization rates, sabi ni Kenney. Sa phase na ito, tatanggalin na ang COVID-specific measures sa continuing care at ang mandatory isolation ay magiging rekomendasyon na lamang.

Bahagi ng artikulo ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.