Ontario mamamahagi ng libreng COVID-19 rapid antigen tests sa grocery stores

Sinabi ng isang government source sa The Canadian Press na may nalalaman tungkol sa plano na mag-aanunsyo si Health Minister Christine Elliott ng karagdagang detalye ngayong Miyerkules.

Sinabi ng source na may limit na isang box per household kada pagbisita, bagama’t ang ilang store ay maaaring iba ang proseso. Ang isang box ay may laman na limang tests.

Ang Ontario ay namahagi ng libreng rapid antigen test kits sa mga mall at liquor store noong Disyembre bago mag-Pasko.

Sinabi ng source na ang Ontario ay direktang kumuha ng mas maraming rapid tests at hanggang 5.5 milyon kada linggo ang ipapamahagi ngayon.

Ang balita ay dumating ilang linggo matapos limitahan ng probinsya ang access sa gold-standard na PCR tests habang napuno ang kapasidad ng testing dahil sa Omicron variant.

Isang artikulo ng The Canadian Press na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.