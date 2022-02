Populasyon ng Canada lumaki sa pinakamabilis na rate sa G7: census

Ayon sa bagong labas na census numbers, ang populasyon ng Canada ay nasa 36,991,981 noong spring ng nakaraang taon, halos 27.3 milyon na Canadians ang nakatira sa isa sa 41 na malalaking urban centres sa Canada.

May humigit-kumulang 1.8 milyon na tao ang nadagdag sa Canada kumpara sa nakalipas na limang taon.

Ang rehiyon sa Canada na may pinakamalaking growth ay nasa Maritimes. Ang rehiyon ay lumaki sa mas mabilis na pace kaysa sa Prairie provinces sa unang pagkakataon mula 1940s, ang paglaki nito ay dahil sa imigrasyon mula abroad gayundin ang migrasyon sa loob ng bansa.

Ang Maritimes ay binubuo ng probinsya ng New Brunswick, Nova Scotia at Prince Edward Island. Samantala, ang Prairies ay binubuo ng probinsya ng Alberta, Saskatchewan at Manitoba.

Iba pang census highlights:

Ang populasyon ng Yukon ang lumaki sa fastest pace nationally, na may growth rate na 12.1 per cent.

Ang Newfoundland and Labrador ang tanging probinsya na bumaba ang populasyon mula 2016 hanggang 2021, bumaba ng 1.8 per cent.

Ang probinsya na may pinakamabilis na growth rate ay Prince Edward Island, na lumaki sa rate na walong porsyento.

Bagama’t nagkaroon ng pandemya, ang populasyon ng Canada ay lumaki sa halos dobleng pace ng ibang G7 na bansa mula 2016 hanggang 2021.

Ang imigrasyon - at hindi birth rate - ang driver ng paglaki ng populasyon ng Canada mula 2016 hanggang 2021. Ito rin ang pangunahing dahilan para sa pagbagal mula 2020, dahil sa border restrictions na ipinatupad upang pigilan ang pagkalat ng COVID-19.

Isang artikulo ni Peter Zimonjic (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.