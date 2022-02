B.C. inaasahan na magkakaroon ng higit 1 milyon na job openings sa susunod na dekada

Ang outlook na inilabas noong Lunes ng provincial government ay tinataya na mahigit isang milyon na trabaho ang magbubukas sa susunod na 10 taon, at humigit-kumulang 63 per cent nito ay papalitan ang mga taong magre-retire.

Ang natitirang 37 per cent ng trabaho ay manggagaling sa paglago ng ekonomiya at recovery mula sa COVID-19 na pandemya, ayon sa news release (bagong window) mula sa Jobs Ministry.

Sinabi ni Ravi Kahlon, ang minister of jobs, economic recovery and innovation, na walo sa bawat 10 bagong openings sa susunod na dekada ay magre-require ng post-secondary education o skills training, na itinuturo kung saan patungo ang ekonomiya at ano ang kakailanganin upang maging handa para rito.

"Kapag kausap ko ang business owners at leaders, paulit-ulit kong naririnig ang parehong mensahe: nagbabadya ang isang skill gap," aniya sa isang news conference.

Sinabi ni Anne Kang, ang minister of advanced education and skills training, na kailangan pagtuunan ng pansin ang gap na ito.

Alam din natin na may humigit-kumulang 150,000 na tao na maaaring magtrabaho ngunit hindi nagtatrabaho ngayon, aniya, kabilang daw dito ang young parents na hindi kayang magbayad ng child care at ang mga tao na nagpasyang magretiro ng maaga dahil sa pandemya.

Tinitingnan ng gobyerno ang pag-aalok ng daycare, skills retraining at abot-kayang edukasyon para hikayatin ang mga taong ito na bumalik sa workforce, aniya.

Sinabi ni Kahlon na inaasahan ni Premier John Horgan na ilalabas ang isang economic plan sa susunod na linggo, na ilalatag ang generational commitment na mag-invest sa mga tao sa pamamagitan ng skills, training, education at supports kabilang ang child care at housing.

Ang mga sektor na may pinakamataas na demand para sa workers

Ipinapakita sa outlook na ang health care, social assistance at education sectors ang inaasahan na mag-ge-generate ng ilan sa pinakamalaking employment sa serbisyo, tulad ng counselling, child protection at community housing.

Ang science at technology jobs ay in high demand din, gayundin ang mga opening sa skilled trades na nag-re-range mula sa mga cook at mekaniko hanggang sa construction workers at hairstylists.

Binigyang-diin ni Kahlon na ang investment sa housing ay critically important habang pinupunan ng probinsya ang job openings.

Kailangan natin makita ang investment sa housing at sa child care at sa infrastructure na kasabay nito, aniya.

Sinabi ng kanyang ministry na ang mga tao edad 29 o mas bata pa na papasok sa workforce sa unang pagkakataon ang bubuo sa pinakamalaking source ng bagong labour supply ng British Columbia B.C. , at ang mga bagong imigrante ang mag-a-account para sa 34 per cent ng mga manggagawa.

Sinabi ni Kang na tinitingnan ng gobyerno ang pagpapabilis sa pagkilala ng credentials para sa international workers at mga taong lumipat mula sa ibang probinsya upang tumulong na punan ang mga trabaho.

Nang tanungin kung madi-discourage ang mga tao mula sa pag-a-apply ng trabaho sa health-care sector dahil sa mga protestang nagaganap kaugnay ng pandemya, sinabi ni Kahlon na naiintindihan niya na ang ilang tao ay hesitant dahil sa mga aksyon ng isang fringe group.

Sasabihin ko sa sinuman na bata pa at up-and-coming o sinuman na naghahanap ng magandang career, na malaki ang oportunidad sa care economy, aniya.

Overwhelmingly, ang majority ng British Columbians at Canadians, ay sumusuporta sa health-care workers, sumusuporta sa napakaimportanteng trabaho na kanilang ginagawa.

Isang artikulo ng The Canadian Press na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.