Quebec planong tanggalin ang karamihan sa pandemic restrictions pagsapit ng mid-March

Ito ang pinakahuli sa serye ng reopening announcements, habang ang probinsya ay lumalayo mula sa mass shutdowns na ipinatupad noong Disyembre dahil sa Omicron variant ng COVID-19.

Wala ng restrictions ang pagtitipon-tipon sa bahay pagdating ng Sabado, Pebrero 12, bagama’t nirerekomenda ng public health na 10 tao lamang at most ang magsama-sama.

Dagdag pa riyan, ang mga restawran ay papayagan din na i-accommodate ang maximum na 10 tao kada mesa pagdating ng Sabado. Sa kasalukuyan, apat na tao lamang, o dalawang households, ang puwedeng magkasamang umupo sa restaurant.

Ang organized sports matches, tulad ng hockey, ay pahihintulutan na mag-resume sa Lunes, Pebrero 14. Ang mga gym at spa ay papayagan na ring magbukas sa petsa na iyon. Gayunpaman, sinabi ni Legault na ang mga tournament, ay papayagan lamang na mag-restart makalipas ang dalawang linggo sa Pebrero 28.

Sa Pebrero 21, lahat ng retail businesses ay papayagan na mag-reopen sa full capacity. Ang mga lugar ng pagsamba ay mananatili sa 50 per cent, ngunit may maximum na 500 katao.

Sa Pebrero 28, hindi na mandatory ang pagtatrabaho sa bahay kung posible sa probinsya. Ang malalaking venues, tulad ng Bell Centre sa Montreal, ay papayagan na mag-operate sa 50 per cent capacity.

Ang mga bar, na sarado mula pa noong Disyembre 20, ay papayagan na magbukas sa Pebrero 28. Kailangan nila mag-operate sa 50 per cent capacity at mananatili ang sanitary restrictions, kasama ang ban sa dancing at karaoke, hanggang Marso 14.

Sa Marso 14 din, ang restaurants, bars at malalaking venue tulad ng Bell Centre ay papayagan na mag-operate sa full capacity.

Sinabi ni Health Minister Christian Dubé na walang plano na tanggalin ang mandatory mask mandates at ang vaccine passport ng probinsya, ngunit hindi nito ni-rule out na maaaring bawiin ang mga mandate pagdating ng Marso 14 o pagkatapos nito.

Bahagi ng artikulo ni Laura Marchand (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.