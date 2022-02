Saskatchewan wawakasan ang COVID-19 proof of vaccination policy sa Pebrero 14

Ibig sabihin ang mga negosyo, lugar ng trabaho at iba pang public venues ay hindi na mandated ng probinsya na mag-require ng proof of vaccination o negatibong test.

Sa kasalukuyan, ang lahat ng residente ng Saskatchewan ay kailangan magpakita ng pruweba na naturukan sila ng dalawang shot ng COVID-19 vaccine upang makapasok sa mga restawran, bar at marami pang ibang negosyo. May option din sila na magbigay ng negatibong COVID-19 test. Ang lahat ng requirement na iyon ay tatanggalin na sa Lunes.

Sa Martes, kinumpirma ng provincial government na ang ibang umiiral na public health orders, kasama ang requirement na magsuot ng mask sa indoor public spaces, ay mananatiling epektibo hanggang mag-expire ang public health order sa pagtatapos ng Pebrero.

Naglatag sina Premier Scott Moe at Dr. Saqib Shahab ng isang plano at COVID-19 update ngayong Martes (bagong window).

Ang Saskatchewan ang unang probinsya na naglabas ng plano para paluwagin ang restrictions, bagama’t sinabi ni Alberta Premier Jason Kenney na ganito rin ang kanyang gagawin sa Martes.

Sinabi ng probinsya na ang eHealth Saskatchewan ay patuloy na gagawa ng proof of vaccination records at QR codes na magiging available sa mga residente ng Saskatchewan para gamitin kung kinakailangan, kasama ang pagbibiyahe at para sa iba pang jurisdictions.

Sinabi ni Moe ngayong Martes na oras na para mag-move forward ang probinsya at lampasan ang proof of vaccination policy, na sinabi niya na lumikha ng dalawang klase ng mga mamamayan sa probinsya.

Hiniling niya ang lahat na unawain ang choice ng bawat isa pagdating sa mga bagay tulad ng pagsusuot ng mask.

Huwag mawalan ng kaibigan dahil sa COVID, aniya.

Probinsya pinalawig ang booster dose eligibility

Inanunsyo rin ng Saskatchewan na lahat ng residente ng Saskatchewan edad 12 hanggang 17 ay eligible na ngayon para maturukan ng Pfizer-BioNTech mRNA booster dose ng COVID-19 vaccine effective immediately.

Ang booster dose ay ituturok lamang limang buwan o mahigit matapos mabakunahan ang bata ng kanyang pangalawang dose.

Bago ang anunsyo, ang childhood booster doses ay available lamang para sa adolescents na immunocompromised o mayroong ibang health conditions at maaaring iturok tatlong buwan matapos mabakunahan ng pangalawang dose.

Ang anunsyo ng probinsya na nagtatanggal sa restrictions ay dumating mahigit walong buwan pagkatapos tapusin nina Moe at Shahab ang final regularly scheduled COVID-19 update (bagong window)ng mas maaga sa pagtatanggal ng lahat ng dating COVID-19 health restrictions noong Hulyo 11.

Matapos ang ilang buwan, ang measures ay muling ipinakilala nang tumaas ang COVID-19-related hospitalizations at ICU admissions sa buong probinsya.

Nakapagtala ang Saskatchewan ng 156 deaths noong Oktubre, ang pinakanakamamatay na buwan ng pandemya, bilang resulta ng wave na sanhi ng Delta variant.

Ngayon, habang nakikipagbuno ang probinsya sa highly transmissible Omicron variant, haharapin muli ng premier ang publiko.

Sinabi ng premier na ang pagbabakuna ay hindi pinipigilan ang pagkakaroon ng COVID-19. Hindi sumang-ayon ang mga eksperto sa kanyang assessment (bagong window) at sinabi na ito ay nakabatay sa maling pagkakaunawa sa datos na iniuulat ng Saskatchewan.

Sa kanyang recent interviews, itinuro ni Moe ang pagbaba ng hospitalizations bilang rason para tanggalin ang restrictions.

Niluwagan na ng health officials ang ilang restrictions, at sinabi na nais nilang tratuhin ang COVID-19 na tulad ng iba pang communicable disease.

Bilang parte ng policy shift na iyon, huminto na ang probinsya sa pagbibigay ng COVID-19 updates mula Lunes. Nakasaad din sa datos na bumaba ang hospitalizations tatlong araw bago inihinto ang daily updates.

Nire-require ngayon ng Saskatchewan na lahat ng PCR tests para sa COVID-19 ay i-book ng advance sa pamamagitan ng 811 HealthLine at nirereserba ang mga test para sa priority populations na nasa elevated risk hanggang severe outcomes.

Ang pinuno ng Saskatchewan Federation of Labour ay nanawagan na ipagpatuloy ng probinsya ang ilang public health measures.

Sa isang news conference noong Lunes, nanawagan si Lori Johb para pahintulutan ng probinsya ang publiko na i-access ang PCR testing at manatili ang proof of vaccination system.

Binigo tayo ng ating provincial government every step of the way sa buong pandemya. Wala silang ginawa upang siguraduhin na ang mga manggagawa ay ligtas. Kailangan namin ng paid sick time para komportableng manatili sa bahay at patuloy na masuwelduhan habang inaalagaan ang sarili kapag nagkasakit. Ang mga bagay na iyon ay essential, aniya.

Sinabi ni Johb na kailangan ng mga manggagawa ang 10 araw na paid sick time.

Isang artikulo ni Alexander Quon (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.