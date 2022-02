Bagong multicultural coach nais tulungan ang mga pamilya na may immigrant grandparents

Ngunit ang pagsulong sa bagong landas sa isang dayuhang kultura ay mahirap sa huling yugto ng buhay.

Ito ang naranasan ni lolo Ram at lola Bimala Sharan Aryal. Sila ay nasa 80s na at sinabi na ang Canada ay isang maganda at well-regulated na bansa na may mahusay na health care. Ngunit ang isolation ay sobra.

Sina Ram at Bimala Sharan Aryal ine-enjoy ang araw sa isang parke sa Calgary, Alberta. Litrato: Shobha Josh

Matapos ang tatlong taon, inimpake nila ang kanilang maleta at bumalik sa Nepal. Sinabi ni Bimala na nais niyang dito mamatay.

Mas madali ang lahat ng bagay sa Canada, ani Ram, sa isang interbyu na inayos sa tulong ng kanyang anak na babae sa Calgary. Sa Nepal, medyo mahirap. [Ngunit] mentally kami ay masaya at tahimik dito. Ang mga kaibigan at relihiyon ko ay narito, kaya kami ay konektado sa aming kultura.

Bago ang pandemya, sinabi ng Canadian immigration officials na may average na 4,100 seniors edad 75 pataas ang pumupunta rito bawat taon sa ilalim ng dalawang programa, kasama ang 23,000 seniors sa pagitan ng edad 60 hanggang 74.

Marami sa kanila ang sumasama sa kanilang mga pamilya na nag-migrate din kamakailan lang.

Si Shobha Joshi ang anak na babae nina Ram at Bimala. Sinabi niya na kahit ang simpleng pagpunta sa grocery ay naging mahirap para sa kanyang mga magulang dahil hindi sila nagda-drive. Pagkatapos, naoperahan ang kanyang ina dahil sa kanser, at hindi siya naging komportable na tulungan ng home care dahil hindi siya nakapagsasalita ng wikang Ingles.

At ayaw din niya na makita ng ibang tao ang kanyang nararamdaman, ani Joshi. Ang tatay ko ang nag-aasikaso sa lahat. Nakita kong naranasan ng tatay ko ang caregiver burnout.

Ngayon nami-miss niya at ng kanyang mga anak sina Ram at Bimala. Nag-aalala siya para sa kanyang tatay na humahanap ng oxygen para sa kanyang ina upang ma-manage ang kanyang COPD, at tumatawag ito gabi-gabi. Ngunit tila mas masaya sila sa Nepal.

Bukod pa roon, mayroon din siyang bagong proyekto. Si Joshi ay na-hire kamakailan bilang unang multicultural caregiver coach para sa provincewide non-profit na Caregivers Alberta (bagong window), kung saan umaasa siyang makakatulong sa mga pamilya na dumadaan sa parehong hamon.

Bagong tulong para sa immigrant caregivers

Ang sinuman na nangangailangan ng aming suporta, lagi silang welcome na kumonekta, aniya. Talagang passionate ako tungkol dito dahil isa rin akong bagong immigrant sa Canada. Marami akong napagdaanan na hamon noong una, at nasi kong tulungan ang iba na bago sa bansang ito.

Ang provincially-funded organization ay nag-aalok ng isang libreng one-on-one coaching at mga workshop kung paano i-navigate ang home-care system ng Alberta at ang iba pang hamon. Tinutulungan nila ang halos isang milyon na adult children at mga asawa sa Alberta na nag-aalaga sa mga mahihina at tumatanda nilang mahal sa buhay.

Sinabi ni Karen Cuthbertson, isang manager sa Caregivers Alberta, na ang posisyon na multicultural coach ay nilikha upang makahanap ng resources at assistance ang ethnic communities na kinakaharap ang ilang barriers. Maaaring ang mga tao ay hindi komportable na pag-usapan ang mga hamon na pinagdadaanan ng kanilang pamilya.

Sinabi niya na ang mga bagong imigrante ay maaaring makita na individualistic ang kultura ng Canada.

Ang sense of community na taglay ng maraming ibang kultura - ang extended family at community na naroroon upang suportahan ang isa’t-isa - ay isang bagay na medyo wala sa ating Western culture. Kapag ang isang tao ay nagpunta sa Canada, nawawala iyon sa kanila.

Magaling si Shobha, sa sinuman na nagri-reach out, tungkol sa pag-unawa the best she can na sila ay imigrante, na iba ang kultura na kanilang ginagalawan, at ang simpleng pagkonekta sa kanila sa resources. Talaga naman ito ay isang trabaho na ipinapaalam sa kanila na hindi sila nag-iisa.

Malabong matuto ng Ingles

Sa Centre for Newcomers, sinabi ni vice-president Kelly Ernst na ang organisayon ay sinusubukan din na bantayan ang populasyon na ito, ang mga imigrante na pumunta sa Canada sa kanilang late years. Sinabi niya na may expectation na ang mga imigrante ay matututo ng wikang Ingles, ngunit realistically, marami sa older adults ang hindi na matututunan ito.

Sa ilang kaso, sila ay dinala sa Canada para makatulong sa pag-aalaga sa mga bata, ngunit ang papel na ito ay nagbabago kapag lumaki na ang mga bata. Kapag dumating ang mahirap na panahon, at ang mga pamilya ay nahirapan na suportahan sila, maaaring mapuwersa ang senior na maghanap ng trabaho na hindi naman nakapagsasalita ng Ingles.

Palagi namin ito nakikita, aniya. Terible ang caregiver support programs sa Alberta, at pagdating sa mga tao na nakakatrabaho namin, sila ay [halos] non-existent.

Ang centre ay may outreach team at iba’t-ibang programa na tina-target (bagong window) ang social, transportation at language help para sa seniors.

Isang artikulo ni Elise Stolte (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.