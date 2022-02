Spoken word poet naglathala ng libro tungkol sa paglaki bilang Black sa New Brunswick

Si McCarthy, na lumaki sa predominantly white town ng Woodstock, ay nakatakdang ilabas ang kanyang libro, na pinamagatang Social Oblivion: Raised Black in New Brunswick, sa Amazon sa Miyerkules. Bahaging prose at bahaging tula, dadalhin ng libro ang mga mambabasa sa unang 20 taon ng buhay ni McCarthy.

Isa ring spoken word poet, ang gawa ni McCarthy ay inilathala na rin sa AfriCANthology: Perspectives of Black Canadian Poets.

Ang pagkakaroon ng dalawang paa at isang tibok ng puso, pag-ulit ng kanyang lola sa isa sa kanyang mga tula, ang solusyon daw sa anumang problema. Sinabi ni McCarthy na itinuro ng payo na ito sa kanya kung paano maging isang mabuting tao, at dala-dala raw niya ito hanggang sa kanyang 30s.

Gusto kong sabihin na pinalaki niya kami ng matapang, hindi Black, sabi niya sa Information Morning Saint John.

Ngunit ilang taon lang ang nakalipas, nagsimula siyang mag-isip tungkol sa kanyang pagkakakilanlan bilang isang Black man.

Dumalo siya sa isang Black History Month event sa University of New Brunswick noong 2019 nang marinig ang talumpati ni Funké Aladejebi, na isang propesor sa history department noong panahon na iyon.

Kuwento ni McCarthy si Aladejebi, na ngayon ay nagtuturo na sa University of Toronto, ay nagsalita tungkol sa pagiging Black woman sa papel ng isang propesor.

Sina Funké Aladejebi at McCarthy. Litrato: Isinumite

Ang kanyang vulnerability at honesty ay nag-resonate sa kanya, ani McCarthy, kaya lumapit siya kay Aladejebi at hiniling na magpakuha ng litrato kasama siya.

Matapos ang ilang linggo, nag-emal si McCarthy kay Aladejebi at inilarawan kung paano siya nagsa-struggle sa kanyang identity at ayaw niyang malito tungkol sa kung sino siya. Bawat Pebrero, tinatanong siya kung ano ang kanyang ginawa upang ipagdiwang ang Black History Month.

Hindi ko alam kung ano ang kinalaman ng Black thing upang ipagdiwang ang aking pagkakakilanlan, aniya.

Hiniling ni McCarthy kay Aladejebi na ituro sa kanya ang direksyon patungo sa anumang literatura na makakatulong sa kanya, at nagpadala naman ito ng maraming libro.

Nang mabasa niya ang mga ito, na-realize ni McCarthy na hindi siya nag-iisa sa pakikibaka sa kanyang pagkakakilanlan. Na-realize din niya na maraming tao ang hindi pamilyar sa malawak na Black history at community sa New Brunswick ngayon.

Nakipag-ugnayan siya sa St. Thomas University, at magkasama silang nagtrabaho upang muling mailathala ang 1972 na libro na The Blacks in New Brunswick ni Dr. William A. Spray. Ang lahat ng pinagbentahan ng librong ito ay pinondohan ang bursaries ng Black students.

Binago namin ang cover, inilagay namin ang aktuwal na Black na mga pamilya sa cover. Gumamit kami ng isang Black graphic designer at isang Black family genealogist para mahanap ang lahat ng family photos na ito.

Tumulong din siya na buuin ang New Brunswick Black Artists Alliance (bagong window), na nag-aalok ng ligtas na espasyo para sa mga Black artist na ibahagi ang kanilang mga kuwento at suportahan ang isa’t-isa.

Nagsulat din si McCarthy ng isang libro dahil ang ilang tao raw ay nasosorpresa pa rin na marinig na may Black people sa New Brunswick at sa makasaysayang mga pangyayari tulad ng civil rights movement, may mga taong nagmartsa sa kalsada ng New Brunswick.

Nasa amin ang pinakahilagang punto ng Underground Railroad, kaya nang tumakas ang mga tao mula sa Mississippi at Alabama, dumiretso sila sa hilaga patungo sa New Brunswick, aniya.

Bilang storyteller, sinabi ni McCarthy na siya ay nasa unique na posisyon upang ikuwento ang mga istorya na ito. Umaasa siya na maririnig ito ng mga tao at mararamdaman na sila ay may kapangyarihan.

Isa akong manunulat. Kailangan kong gawin ito.

Isang artikulo ni Raechel Huizinga (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.