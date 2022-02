Trudeau inakusahan ang mga nagpoprotesta ng pagharang sa ‘demokrasya’ sa Commons debate

Ang mga nagpoprotesta sa Ottawa ay sinusubukan na harangan ang ating ekonomiya, ang ating demokrasya at ang araw-araw na buhay ng kapwa nating mamamayan. Dapat itigil na ito, sabi ni Trudeau noong Lunes ng gabi sa House of Commons.

Hindi nararapat na i-harass ang mga mamamayan ng Ottawa sa sarili nilang lugar.

Ibinigay ng prime minister ang kanyang pahayag in person sa Commons - ang una niyang paglabas sa publiko mula nang magpositibo sa COVID-19 noong Enero 31.

Inulit niya ang pangako ng pederal na gobyerno na tutulong sa pagwawakas ng protesta sa Ottawa, na ngayon ay nasa ikalawang linggo na. Hindi nag-anunsyo si Trudeau ng anumang bagong hakbang kaugnay ng protesta.

“Ang pederal na gobyerno ay nandito para sa anumang resources na kailangan ng probinsya at siyudad sa ganitong sitwasyon,” ani Trudeau.

Sinang-ayunan ni House of Commons Speaker Anthony Rota ang isang emergency debate noong Lunes ukol sa protesta sa Ottawa matapos mag-request si National Democratic Party NDP Leader Jagmeet Singh noong unang bahagi ng araw.

Ang lahat ng tao sa buong mundo ay nakatingin sa Canada ngayon, nakatingin sa Ottawa ngayon, at nagtatanong kung ano’ng nangyayari, ani Singh sa pagsisimula ng debate.

PANOORIN | Mga pinuno ng partido pinagdebatihan ang protesta laban sa pandemic measures at vaccine mandates:

Kinondena ni Singh ang protesta, tinukoy na ang ilang participants ay nagpakita ng hateful symbols, hindi tumigil sa pagbusina at nang-harass ng mga residente.

Ang convoy protest ay hindi mapayapang protesta, ani Singh.

Paulit-ulit naman na inakusahan ng Conservative MPs si Trudeau na pinaigting ang dibisyon at discontent sa buong bansa sa pamamagitan ng kanyang pagma-manage sa pandemya. Sinabi rin ng Tories na ang Liberals ay nabigo na bigyan ang Canadians ng isang plano o timeline para magbalik sa normal ang buhay.

Tayo ay nasa crisis point, hindi lang sa labas ng pintuan at sa buong bansa, ngunit sa bansa overall, ani Conservative interim leader Candice Bergen. At karamihan dito ay dahil sa mga bagay na kanyang sinabi at ginawa.

Ottawa mayor nanghingi ng mas maraming tulong sa pulisya

Ang debate sa House of Commons ay nagsimula ilang sandali matapos ang 6:30 p.m. noong Lunes - ilang oras matapos humingi si Ottawa Mayor Jim Watson sa pederal at probinsyal na gobyerno ng 1,800 police officers upang i-handle ang anti-vaccine mandate protest na gumagambala sa downtown.

Ang sitwasyon ay umabot na sa crisis point. At sa panahon ng krisis, importante para sa federal leaders na magpakita ng leadership, hikayatin ang de-escalation at sama-samang magtulungan upang makahanap ng solusyon, ani Singh sa kanyang liham kay Rota na nag-request para sa debate.

Sa loob ng mahigit isang linggo, ang mga mamamayan ng Ottawa ay napailalim sa isang pagkubkob, at ang katulad na demonstrasyon sa Coutts, Alberta ay humarang sa border at pinigilan ang importanteng goods na makarating sa mga taong nangangailangan nito…

Ang siyudad ng Ottawa ay nagdeklara ng state of emergency noong weekend. Inilarawan ni Mayor Watson ang sitwasyon sa kapitolyo ng bansa na pinakaseryososng emergency na hinarap ng siyudad kailanman.

Sinabi ng federal ministers sa isang press conference sa Ottawa noong Lunes na habang ang tugon sa tinatawag ni Ontario Premier Doug Ford na okupasyon ay kailangang pangunahan ng Ottawa Police, ang pederal na gobyerno ay hindi pa rin direktang tumutugon ukol sa request para sa suporta.

Sinabi ni Transport Minister Omar Alghabra na ang gobyerno ni Ford ay may kapangyarihan na gumawa ng mas higit pa upang wakasan ang sitwasyon at dapat matuto mula sa pagha-handle ng ibang probinsya sa katulad na mga protesta kamakailan.

Ang mga probinsya ay may extensive na regulatory powers sa commercial trucking at road transportation na makakatulong wakasan ang unlawful occupation at disruptions ng commercial trucks na humaharang sa mga kalsada at highway, ani Alghabra.

Kasama sa kapangyarihan na ito, halimbawa, ang mabilis na pag-e-enforce ng mga probisyon ng… Ontario highway safety, upang simulan na suspendihin ang commercial licences at insurance ng commercial owners ng equipment na ilang araw na nakaharang sa mga kalsada…

Sinabi ni Alghabra na ang mga awtoridad sa Quebec ay nagawang i-contain ang mga aktibidad ng commercial trucks na labag sa batas noong weekend at ang Ontario ay maaaring matuto mula sa kanilang halimbawa.

Nanawagan para sa 1,800 police officers

Ilang sandali matapos ang press conference, naglabas ng liham ang alkalde ng Ottawa na pinadala niya sa pederal at probinsyal na gobyerno at humihiling ng isang dramatiko at agarang injection ng additional officers.

Dahil sa scope at scale ng armada ng malalaking trak na ngayon ay inookupa ang downtown core, sumusulat kami sa inyo ngayong araw upang humiling na tulungan ang siyudad na makakuha ng 1,800 officers upang pawiin ang insureksyon na hindi ma-contain ng Ottawa Police Service, saad sa liham na pinirmahan ni Watson at Coun. Diane Deans.

Ang liham ay partikular na humihingi ng 1,000 regular officers, 600 public order officers, 100 investigative officers at 100 civilian staff at supporting officers.

Isang nagpoprotesta ang naglagay ng watawat sa bubong ng kanyang trak, na nakaparada sa tabi ng isang trak na may karatula na nananawagan na makulong si Prime Minister Justin Trudeau, sa harap ng Parliament Hill, habang papasok ang protesta laban sa COVID-19 restrictions sa ikalawang linggo nito sa Ottawa noong Lunes, Pebrero 7, 2022. Litrato: La Presse canadienne / Justin Tang

Dapat nating gawin ang lahat sa ating kapangyarihan upang makontrol muli ang mga kalsada ng Ottawa, at ang parliamentary precinct, mula sa kriminal na aktibidad at hooliganism na naganap sa nakalipas na siyam na araw, saad sa liham.

“Kailangan namin ang tulong ninyo upang wakasan ang pagkubkob sa puso ng kapitolyo ng ating bansa at sa aming residential neighbourhoods, at upang mabawi ang kontrol ng aming siyudad.

Maaari naming i-contain ang okupasyon ngunit hindi namin ito kayang wakasan kung wala ang inyong suporta.

Watson nanawagan para mag-step in ang isang federal mediator

Noong Lunes ng umaga, ibinato ni Watson ang ideya na mag-appoint ang pederal na gobyerno ng isang high-profile at iginagalang na senior statesperson upang mamagitan sa mga raliyista at mga gobyerno at maresolba ang problema.

“Tila may kaunting pagkilos mula sa magkabilang panig," aniya. "Hindi ko tatanggapin at papayagan ang mga aktibidad nila sa pamamagitan ng pagsulpot doon at pakikipag-chit-chat sa kanila. Gusto ko silang umalis."

Sinabi ni Singh na ang pederal na gobyerno ay dapat umupo kasama ang mga munisipalidad upang maresolba ang problema.

Malinaw na ang intensyon ng mga organizer ay pabagsakin ang gobyerno, sabi niya, dagdag pa ng National Democratic Party NDP leader, malinaw na kailangan natin ng federal leadership ngayon din.

Noong isang linggo, sinabi ni Prime Minister Justin Trudeau na hindi siya willing makipagnegosasyon sa mga raliyista na nagdedemanda na wakasan ang lahat ng vaccine mandates o baguhin ang gobyerno.

Ang pagkakaroon ng grupo ng mga tao na sumasalungat sa naging outcome ng isang eleksyon, na gustong tahakin ang ibang daan at magdala ng isang alternatibong gobyerno, ay isang grupo na nabigong makibahagi sa isang responsableng demokrasya, aniya.

Noong Lunes, iniwasan nina Intergovernmental Affairs Minister Dominic LeBlanc at Public Safety Minister Marco Mendicino ang mga tanong tungkol sa direktang pakikialam sa krisis.

Isang artikulo nina Nick Boisvert (bagong window) at Peter Zimonjic (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.