NDP nanawagan para sa emergency debate habang protesta sa Ottawa tumuntong sa 2nd week

Sa isang liham ngayong Lunes kay Speaker Anthony Reta, sinabi ni Singh na humihingi siya ng isang debate kung paano iha-handle ang okupasyon sa Ottawa at ang mga protesta na sumulpot sa iba’t-ibang bahagi ng bansa na sinusuportahan ang pagwawakas ng lahat ng vaccine mandates.

Ang sitwasyon ay umabot na sa crisis point. At sa panahon ng krisis, importante para sa pederal na mga pinuno na magpakita ng leadership, hikayatin ang de-escalation at sama-samang magtulungan upang makahanap ng solusyon, saad niya sa liham.

“Sa loob ng mahigit isang linggo, ang mga mamamayan ng Ottawa ay nasa ilalim ng isang pagkubkob, at ang katulad na demonstrasyon sa Coutts, Alberta, ay humarang sa border at pinigilan ang importanteng goods na umabot sa mga taong nangangailangan nito…’’

Nagdeklara ang siyudad ng Ottawa ng isang state of emergency noong nakaraang weekend. Inilarawan ni Mayor Jim Watson ang sitwasyon sa kapitolyo ng bansa na pinakaseryosong emergency na hinarap ng siyudad kailanman.

Ngayong umaga, iminungkahi ni Watson ang ideya na mag-appoint ang pederal na gobyerno ng isang high-profile at iginagalang na senior statesperson upang mamagitan sa mga nagpoprotesta at mga gobyerno para maresolba ang sitwasyon.

Tila may kaunting pagkilos mula sa magkabilang panig, aniya. Hindi ko tatanggapin at papayagan ang mga aktibidad nila sa pamamagitan ng pagsulpot doon at pakikipag-chit-chat sa kanila. Gusto ko silang umalis.

Sinabi ni Singh na ang pederal na gobyerno ay dapat umupo kasama ang mga munisipalidad upang maresolba ang problema.

Malinaw na ang intensyon ng mga organizer ay pabagsakin ang gobyerno, sabi niya, dagdag pa ng New Democratic Party NDP leader, malinaw na kailangan natin ng federal leadership ngayon din.

Noong isang linggo, sinabi ni Prime Minister Justin Trudeau na hindi siya willing makipagnegosasyon sa mga raliyista na nagdedemanda na wakasan ang lahat ng vaccine mandates o baguhin ang gobyerno.

"Ang pagkakaroon ng grupo ng mga tao na sumasalungat sa naging outcome ng isang eleksyon, na gustong tahakin ang ibang daan at magdala ng isang alternatibong gobyerno, ay isang grupo na nabigong makibahagi sa isang responsableng demokrasya,” aniya.

