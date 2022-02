[Ulat] Ang pakikipaglaban sa stress at ang masamang epekto nito sa mental health

Inamin ng isang live-in caregiver na dumaan siya sa labis na stress dahil sa naging kondisyon ng kanyang trabaho. Ibinunyag naman ng isang grupo na maraming mga nanny at caregiver ang nahaharap sa panggigipit sa trabaho sa Canada, ang iba nga sa kanila kailangan pang ireskyu.

Nilabanan ni Margie Benitez ang sobrang stress at ang umanoy mga pang-aabuso upang hindi tuluyang mahulog sa pagiging alcoholic matapos ang hindi magandang dinanas bilang live-in caregiver sa Ontario.

Dumating sa Canada si Margie Benitez noong November 2019 at namasukan bilang nanny sa Canada. Litrato: Courtesy: Margie Benitez

Puno ng tuwa at pag-asa na dumating sa Canada si Benitez na namasukan bilang live-in nanny. Nag-alaga siya ng mga bata na dalawang taon ang edad.

Pero makalipas ang isang buwan hindi niya natiis ang trabaho at napilitang umalis sa employer sa Oakville dahil hindi raw siya nakatikim ng day off.

Nagpatulong ako paano 'yung on the spot mag-resign. Buong linggo nagtatrabaho ako na walang day off. Para kasing tingin nila sa mga nanny na pumunta dito ay kailangan i-endure 'yung period na nakakontrata kami. Kasi nga ang iniisip nila kailangan namin 'yung [work] experience for residency, sabi ni Margie.

Ang mga live-in caregiver na na-hire sa labas ng bansa tulad ni Benitez ay binibigyan ng temporary status pagdating sa Canada. Sa ilalim ng programa ng imigrasyon, kailangan nila magtrabaho ng ‘di bababa sa 30 oras kada linggo sa loob ng dalawang taon para maging kwalipikado at makapag-aplay ng permanent resident status sa bansa.

Nakahanap ng bagong employer si Benitez. Isang pamilya sa Markham ang pinagtrabahuhan niya pero hindi siya kayang bigyan ng kinakailangan na full-time job bilang caregiver.

Lubos na na-stress si Benitez dahil pareho siyang nawalan ng trabaho at bahay na matutuluyan noon bilang live-in caregiver.

Nagtrabaho noon si Margie Benitez sa Hong Kong at Turkey bago nagpunta sa Canada para magtrabaho bilang live-in caregiver. Litrato: Courtesy: Margie Benitez

Iniligtas si Benitez ng isang Filipino Canadian.

I rescued her on December 27, 2019. Nag-stay siya sa bahay hanggang January 2020. Wala siyang matitirahan na bahay, sabi ni Rosemarie Ami Seaborn.

Matapos nito, inalok ng isang employer para magtrabaho bilang home support worker si Benitez kaya siya bumiyahe patungong Alberta. After na-rescue ako, napunta ako sa Alberta kasi may employer doon na gustong mag-sponsor sa akin. Kaso naman nung after ng nakapunta ako doon hindi naman niya ginawa ang papeles ko, aniya.

Nadagdagan ang kanyang pasanin. Halos anim na buwan na nagpalipat-lipat ng employer si Benitez sa pag-asa na makahanap ng permanenteng employer. Hanggang sa pinanghinaan na siya ng loob. Doon after nun muntik na akong maging alcoholic. So parang nagka-depression ako, pag-amin ni Benitez.

Noong mga panahon na iyon, nag-alala si Benitez dahil isa pa lang siyang temporary resident at nauubusan na ng panahon para makakuha ng permanent resident status.

Bumalik si Benitez sa lalawigan ng Ontario. Nakahanap siya ng trabaho bilang live-in home support worker sa isang maliit na bayan sa Fort Frances. Mahigit isang taon din siyang nagtiis kahit pa hindi maganda umano ang naging pagtrato sa kanya. Andaming stress. Kakaalis ko lang sa dati ko na amo. Sa trabaho verbally abusive siya. Talagang may pagkakontrol siya sa lahat ng gagawin mo. Kahit na alam mong hindi tama kailangan 'yun ang sundin. Mahilig siyang magmura. Kino-curse ka niya. Mumurahin ka hangga’t sa gusto niya, sabi ni Benitez. Sa case ko, lumalaban ako. Sumasagot ako sa kanya.

Hanggang sa tinanggal at kinailangan maghanap ng panibagong trabaho si Benitez.

She is very resilient dahil nais niyang madala ang tatlong anak dito, sabi ni Rosemarie na tumulong sa kanya.

Ayon sa FILCORE Support Group, isang grupo na sumasaklolo sa mga nanny at caregiver na nangangailangan ng tulong, marami na silang naidokumento na mga kaso ng pang-aabuso.

Itinatag ni Judith Gonzales ang FILCORE noong 2011 para tulungan ang mga nangangailangan ng tulong na caregivers. Litrato: Courtesy: Judith Gonzales

Sinabi ni FILCORE founder Judith Gonzales madalas pang tinatakot ang mga worker na ipapa-deport.

One of the worst is intimidation, sasabihin ipapa-deport ka namin. Nagpa-power play sila kasi employer sila. Sasabihin 'Kaya kitang ipa-deport' ‘yung mga ganun, sabi ni Gonzales. Kadalasan na tulong na ibinibigay namin ay information session halimbawa para doon ‘yung may problema ang papel. Sa aplikasyon, tumutulong kami. Ang specialty namin rescue operations kasi marami kaming na-rescue dahil inaabuso.

Sa ngayon nagtatrabaho si Benitez sa bago nitong employer. Masaya niyang ikinuwento na nagpasa na siya ng aplikasyon para maging permanent resident at hinihintay na lang ang desisyon ng Immigration, Refugees and Citizenship Canada (IRCC).

Malalapitan ng mga biktima ng pang-aabuso ang iba’t-ibang provincial mental health supports sa Ontario. (bagong window) Tumawag sa 911 kung ang sitwasyon ay isang emergency.

Tumutulong naman sa mga nahaharap sa krisis o nangangailangan ng serbisyo sa mental health ang non-profit organization na Canadian Mental Health Association o CMHA Ontario (bagong window) na matatawagan sa ConnexOntario number na 1.866.531.2600.

Kontakin ang CMHA Ontario

Canadian Mental Health Association, Ontario

180 Dundas Street West, Suite 2301

Toronto, ON M5G 1Z8

Tel: 416-977-5580; 1-800-875-6213 (toll-free sa Ontario)

Fax: 416-977-2813

E-mail: info@ontario.cmha.ca