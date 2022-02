Visitor restrictions lumuwag na ngayong Lunes sa mga long-term care home sa Ontario

Ang pinaluwag na visitor restrictions ay dumating matapos ang mahigit isang buwan ng istriktong mga tuntunin na nakatuon sa pagpapabagal ng Omicron variant ng coronavirus.

Simula ngayong Lunes, ang bilang ng designated caregivers kada residente ay tataas mula dalawa hanggang apat, bagama’t dalawa lamang ang puwedeng bumista sa isang pagkakataon.

Ang mga residente na may at least tatlong doses ng COVID-19 vaccine ay pinapayagan na ngayon na i-resume ang social day trips.

At mula Pebrero 21, ang pagbisita mula sa mga indibidwal na limang taong gulang pataas na may at least dalawang doses ng COVID-19 vaccine ay pahihintulutan na mag-resume.

Mula sa araw na iyon onwards, ang mga residente ay pahihintulutan na magkaroon ng tatlong bisita sa isang pagkakataon, at lahat ng residente ay maaaring mag-social day trip anuman ang kanilang vaccination status.

Isang artikulo ng The Canadian Press na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.