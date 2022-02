Ottawa nagdeklara ng state of emergency habang pinalakas ang puwersa ng pulisya

Sinabi ni Watson na ang deklarasyon ay makakatulong sa Ottawa Police na mas mabilis na makakuha ng supplies at equipment na kailangan nila.

Ang state of emergency ay binigyan ang ating staff at ang ating siyudad ng ilang ekstrang tools upang pabilisin ang mga bagay tulad ng procurement, sabi niya sa isang interbyu sa CBC News Network noong Linggo ng gabi.

Nasa gitna tayo ng isang seryosong emergency, ang pinakaseryosong emergecy na hinarap ng siyudad kailanman, at kailangan natin putulin ang red tape upang maging available ang supplies na ito sa mga police officers at sa public works staff.

Noong unang bahagi ng hapon na iyon, inanunsyo ng Ottawa police na paiigtingin nila ang enforcement sa mga nagpoprotesta sa downtown core ng siyudad, tinikitan nila at inanunsyo na ang sinuman na nais magdala ng material aid, tulad ng gasolina, sa mga nagpoprotesta ay aarestuhin.

Nag-isyu ng statement ang Ottawa Police bandang hapon noong Linggo na pitong tao ang inaresto at mahigit 100 ticket ang inisyu. Sinabi ng puwersa na 60 criminal investigations ang kasalukyang nagaganap, karamihan para sa mischief, pagnanakaw, hate crimes at property damage.

PANOORIN | Ottawa police kinuha ang gasolina mula sa kampo ng mga nagpoprotesta:

Début du widget Widget. Passer le widget ?

Fin du widget Widget. Retourner au début du widget ?

Ilang sandali matapos ang pag-aanunsyo ng Ottawa Police, nagkaroon ng crack down sa fuel supply ng mga raliyista, ang isa sa mga nag-organisa ng protesta sinabing hahanap sila ng paraan upang malusutan ang aksyon ng pulisya.

Noong linggo ng gabi, dose-dosenang armadong police officers ang pumunta sa baseball stadium parking lot sa Coventry Road sa silangang bahagi ng Ottawa. Ito ang nagsisilbing entablado para sa mga raliyista na nag-o-operate sa downtown core.

Sinabi ng mga demonstrador na kinuha ng mga pulis ang gasolina na nakaimbak doon na nagsusuplay sa mga trak na nakaparada sa sentro ng siyudad.

Nakabantay ang mga sniper sa bubong ng stadium at hotel, sa magkabilang panig ng parking lot, habang kumikilos ang mga pulis at sumisigaw naman ang mga raliyista ng kahiya-hiya, kahiya-hiya.

Nag-isyu muli ng statement ang Ottawa Police ilang sandali matapos ang pagkilos at sinabi na dalawang tao ang naaresto sa Coventry Road site para sa mischief at maraming sasakyan ang kinumpiska.

Sinabi ng solicitor ng siyudad na si David White noong Sabado na ang deklarasyon ng state of emergency ay maliit lang ang magagawa kung pag-uusapan ang legal na awtoridad at hindi nagbibigay ng dagdag na kapangyarihan sa pulisya.

Gayunpaman, ang isang local state of emergency ay pahihintulutan na makapagtrabaho ng mas efficient, mapangasiwaan ang essential services at gawing mas flexible ang procurement, ayon sa siyudad.

Ang batas na ito ng probinsya ay binibigyan ang alkalde ng kapangyarihan sa panahon ng emergency para ipatupad ang emergency plan ng munisipalidad na hindi kinokontra ang batas at upang protektahan ang ari-arian at kalusugan, kaligtasan at kapakanan ng mga taong naninirahan sa emergency area.

Siyudad hindi pa humihingi ng tulong sa militar

Ang state of emergency at karagdagang aksyon ng mga pulis ay kumakatawan sa makabuluhang pagbabago tungkol sa pagtugon sa magulong sitwasyon sa Ottawa - kung saan nagkampo ang mga nagpoprotesta sa downtown core ng siyudad.

Sa gitna ng lumalaking galit, sinabi ng pulisya noong Sabado na kulang sila sa resources upang wakasan ang protesta, na ngayon ay nasa ikasampung araw.

Lalo ring tinuligsa ng mga politiko ang protesta ukol sa COVID-19 public health restrictions, tinawag ito ni Ontario Premier Doug Ford at ng iba pa na isang okupasyon at ang pinuno ng Ottawa Police Services Board ay sinabi na ito ay isang insureksyon.

Sinabi ni Ford noong Linggo na ang kanyang gobyerno ay sinusuportahan ang Ottawa sa anumang paraan na kaya nila. Sinabi ng kanyang opisina sa CBC News na hindi pa nagre-request ang siyudad para sa tulong militar mula sa pederal na gobyerno.

Sa isang pahayag, binigyang-diin ng solicitor general ng Ontario na si Sylvia Jones na ang mga politiko ay hindi maaaring utusan ang mga pulis ngunit umiiral ang mga diskusyon upang siguraduhin na [ang Ottawa Police] ay mayroong necessary resource na kailangan nila upang panatilihing ligtas ang komunidad.

Kinondena ng lokal, probinsyal at pederal na mga politiko ang aksyon ng mga raliyista at nanawagan para sa isang solusyon. Ngunit kung ano ang solusyon na ito ay hindi pa rin malinaw.

Humahakot ng gasolina ang mga nagpoprotesta sa Ottawa patungo sa kanilang mga sasakyan. Litrato: CBC

Ang grupo na ito ay lumakas ang loob dahil sa kakulangan ng enforcement mula sa bawat lebel ng gobyerno, sinabi ni Diane Deans, isang konsehal sa siyudad at chair ng police services board noong Sabado.

Nagbibigay tayo ng senyales na ito ay free-for-all sa lahat ng pupunta sa siyudad, ani Coun. Carol Anne Meehan.

Mahigit 650 ang natanggap na tawag ng Ottawa police mula nang magsimula ang protesta, na nagresulta sa 97 criminal investigations, ayon sa pulisya noong Linggo. Sinabi ng puwersa noong unang bahagi ng linggo na binukas nila ang 11 na imbestigasyon kaugnay ng hate crimes at apat na tao ang nakasuhan.

Ang mga istruktura na itinayo sa Confederation Park sa Ottawa, kabilang ang isang plywood shack at tents, ang inalis noong Linggo matapos makipag-cooperate ang mga nagpoprotesta sa pulis at pagkatapos ang parke ay binakuran.

Tugon ng gobyerno kinukuwestiyon

Ang grupo ay nahaharap sa isang proposed class-action lawsuit na pinangunahan ni Ottawa human rights lawyer Paul Champ, na nag-post ng isang video statement noong Sabado na nagsasabing ang truckers ay maaaring hindi maisama sa kaso kung sila ay aalis Lunes ng umaga.

Iginiit ng mga nag-organisa na intensyon nila na manatili sa siyudad hanggang hindi tinatanggal ng pederal na gobyerno ang lahat ng restriksyon kaugnay ng COVID-19 pandemic, bagama’t karamihan sa mga hakbang na ito ay ipinakilala ng mga probinsya.

Ang convoy ay nagsimula bilang protesta laban sa federal vaccine mandate para sa cross-border truckers, ngunit nag-develop sa isang mas malaking demonstrasyon laban sa public health measures kaugnay ng pandemya.

PANOORIN | Public safety minister nagsalita tungkol sa mga protesta:

Début du widget Widget. Passer le widget ?

Fin du widget Widget. Retourner au début du widget ?

Sinabi ni Public Safety Minister Marco Mendicino sa isang interbyu na umere noong Linggo na narinig niya ang mga tao na tinatanong kung makikipagkita ang pederal na gobyerno sa mga raliyista.

“Nakikipag-ugnayan tayo sa mga Canadians sa buong panahon ng pandemya. Inilagay natin ang tanong ukol sa mga bakuna at vaccine mandates sa balota, at ang Canadians ay nagkaroon ng karapatan na i-exercise ang kanilang boto ng malaya noong huling halalan," sinabi niya kay CBC chief political correspondent Rosemary Barton sa Rosemary Barton Live (bagong window).

Kailangan natin makita na ang mga batas ay ipinapatupad at the end of the day. Tayo ay isang bansa na nakabase sa rule of law, ani Mendicino. Nagpahiwatig din siya na maaaring may manggaling na suporta mula sa pederal na gobyerno para sa siyudad o para sa mga lokal na negosyo na nagsara ng kanilang pintuan sa nakalipas na linggo dahil sa mga alalahanin ukol sa seguridad.

Malapit kaming nakikipagtulungan sa siyudad upang tingnan kung paano bibigyan ng suporta ang mga naapektuhan. Alam ko na ang mga shop at negosyo ay nagsara, at alam ko na umiiral ang mga diskusyon, aniya.

Ang protesta ay nakakuha rin ng significant rhetorical endorsements mula sa mga politiko sa Amerika, kasama ang dating presidente ng Estados Unidos na si Donald Trump. Sinabi ng Ottawa police na alam nila na may mga Amerikano na pinopondohan ang protesta.

Hindi ito ang lugar upang i-involve ng mga Amerikano ang kanilang sarili sa ganitong uri ng mga aktibidad, sinabi ni Bruce Heyman, dating U.S. ambassador sa Canada, sa CBC News noong Linggo.

Binigyang-diin ng Ottawa police force noong Linggo na ito ay aktibong nakikipagtulungan sa Canadian, U.S. at international security agencies… upang imbestigahan ang email-based na pananakot sa mga pampublikong opisyal.

Finances in flux

Noong Biyernes, inanunsyo ng crowdfunding platform na GoFundMe na ititigil nila ang payments na bumabagsak sa main convoy fundraising page, na noon ay nakatanggap na ng mahigit $10 milyon na donasyon.

Tinanggal ng kompanya ang fundraising page mula sa kanilang website, at sinabi na nilabag ng protesta ang isa nilang tuntunin na nagbabawal sa promosyon ng karahasan at harassment.

Kasama ang disruption na dulot ng blockages at pag-iingay, ang mga nagpoprotesta ay nagpakita ng mga simbolo ng hate, kabilang ang Confederate flag at swastika.

Sa halip na sa GoFundMe, itinuro ng convoy organizers ang mga potensyal na donors sa isang Christian fundraising site. Mula noong Linggo ng umaga, ang organizers ay nakatanggap na ng mahigit $2.5 milyon US na donasyon sa naturang site.

Isang artikulo ni Christian Paas-Lang (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.

May kasamang files mula kina Joanne Chianello, Travis Dhanraj at Peter Zimonjic.