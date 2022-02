Pierre Poilievre inanunsyo ang pagtakbo para sa liderato ng Conservative Party

Inilabas ni Poilievre ang anunsyo sa isang video na ibinahagi niya sa Twitter noong Sabado ng gabi at pinatutsadahan din si Prime Minister Justin Trudeau.

Iniisip ni Trudeau na siya ang boss mo. Baliktad ang kanyang iniisip. Ikaw ang boss. Iyan ang dahilan kung bakit ako tatakbo para maging prime minister, aniya sa naturang video.

Si Poilievre, 42, ang unang kandidato na nagnanais palitan si Erin O’Toole, na ibinoto ng Conservative MPs na matanggal sa kanyang puwesto noong unang bahagi ng linggo.

Ipinanganak sa Calgary, si Poilievre ay naging MP para sa Ottawa riding ng Carleton mula 2004, at humawak ng ilang posisyon sa gabinete sa ilalim ni Prime Minister Stephen Harper.

Sa kanyang video, binatikos ni Poilievre ang paggastos ng gobyerno, at sinabi na gumagastos sila ng higit pa sa anumang panahon mula noong Ikalawang Digmaang Pandaigdig, mas kontrolado nila ang kinikita mo kaya mas kaunti ang kontrol mo.

Si Poilievre, na nagsilbing finance critic ng partido, ay madalas na pinupuna ang mga polisiya ng Liberal at sinabi na pinalaki nito ang inflation, na umabot sa pinakamataas na level sa loob ng nakalipas na 30 taon noong Disyembre.

Tinukoy rin ni Poilievre ang mga nagpapatuloy na protesta tungkol sa vaccine mandates at iba pang public health measures na nag-umpisa sa Ottawa noong isang linggo, ngunit kumalat na sa ibang mga siyudad, kabilang ang Toronto at Quebec City.

Inatake ng gobyerno ni Trudeau ang maliliit na negosyo, truckers at iba pang hard-working Canadians, ani Poilievre sa naturang video.

Ang mga pagpoprotesta ay nagsimula bilang pagkilos laban sa mandate para sa cross-border commercial drivers na maging bakunado, ngunit lumaki ito at naging isang mas malawak na pagkilos laban sa public health measures.

Si Poilievre ay isa sa ilang Conservative na politiko na nakipagtagpo sa mga raliyista sa Ottawa in person, isang isyu na tila humati sa partido (bagong window).

Nakakakuha na ng mga endorso

Nakakuha na ng mga endorso si Poilievre ilang minuto lamang matapos ianunsyo ang kanyang kandidatura noong Sabado.

Bilang pagtugon sa kanyang tweet, sinuportahan siya ng dating cabinet minister na si John Baird na nakatrabaho niya sa caucus, at isinulat na si Poilievre ay may utak at buto upang maging magaling na Prime Minister. Labis akong natutuwa na i-endorso siya!

Nagsimula na rin na i-endorso ng ilang MPs si Poilievre, kasama si Melissa Lantsman ng Ontario, na nahalal noong fall.

Walang kuwestiyon - si Pierre ang sagot sa isang malakas at nagkakaisang Conservative Party, ani Lantsman sa isang tweet.

Mabilis din na sinuportahan ni Alberta MP John Barlow si Poilievre.

Naiintindihan niya ang mga isyu na kinakaharap ng western Canadians, ani Barlow sa isang video na ipinost sa Twitter.

Narito ang listahan ng mga MP na ineendorso si Poilievre so far:

Dan Albas.

Michael Barrett.

Barlow.

James Bezan.

Lantsman.

Philip Lawrence.

Jamie Schmale.

Jake Stewart.

Corey Tochor.

Bob Zimmer.

Isang artikulo ni Darren Major (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.