[Ulat] Health experts itinutulak ang global vaccine equity para wakasan ang pandemya

Isang taon na ang nakalipas matapos magpositibo sa COVID-19 si Joyce Mattinson, 41 anyos, at ang kanyang asawa.

Wala akong ubo. Hindi ako nahihirapan na huminga. Nawawalan ako ng panlasa at sense of smell. Masakit ang katawan ko at nanginginig, sabi ni Joyce.

Nagpositibo sa COVID-19 si Joyce at ang kanyang asawa kaya napilitan sila na magkulong noon sa bahay buwan ng Enero 2021. Litrato: RCI

Dalawang linggo siyang nag-isolate hanggang tuluyang makarekober. Hindi lubos maisip ni Joyce na hanggang ngayon hindi pa rin matapos-tapos ang pandemya.

Lumobo ang mga kaso sa pagdami ng mga nahawaan ng Omicron variant.

Tumawid na sa isang milyon ang mga naitalang kaso ng COVID-19 sa lalawigan ng Ontario magmula ng mag-pandemya. Higit 980,000 naman sa mga kaso ng COVID-19 ang naresolba na pero may naitala na 4,097 na bagong kaso nitong Byernes.

Matapos makarekober napagpasyahan ni Joyce noon na magpaturok ng bakuna.

Isa si Joyce sa 11.7 milyong katao sa Ontario o 84% sa lahat ng eligible age groups ang bakunado na ngayon.

Naitala mula noong Enero 26 na bumababa na ang naitalang mga bagong kaso ng COVID-19 sa lalawigan. Pero nasa 3,791 pa rin ngayon ang 7-day average ng mga bagong kaso batay sa Ontario COVID-19 Dashboard.

Sa panayam ng Radio Canada International (RCI) kay Dr. Saverio Stranges sinabi nito na ang Omicron variant ay resulta sa problema ng vaccine equity.

Si Dr. Saverio Stranges ang kasalukuyang chair ng Epidemiology and Biostatistics sa Schulich School of Medicine and Dentistry ng University of Western Ontario. Litrato: RCI

Ang vaccine equity (bagong window) ay ang pamamahagi ng bakuna sa lahat ng bansa batay sa pangangailangan anuman ang katayuan ng nasyon, mahirap man o mayaman.

Ang nakikita natin sa Ontario ay malinaw na epekto ng Omicron. Gaya ng nakikita natin sa Europe, gaya sa mga mahihirap na bansa. Nakakalungkot na itong bagong variant ay na-develop sa bansa sa Africa na mababa ang vaccination rate. Tayo ay lubhang nanganganib sa potensyal na paglitaw muli ng isang bagong variant, sabi ni Dr. Stranges.

Napatunayan na umano sa pag-aaral na nakakatulong ang bakuna sa katawan ng tao para labanan ang virus, maiwasan na maospital at bumaba ang peligro na mamatay sa sakit.

Para sa akin itong nadagdag na wave ay isang patunay sa kahalagahan ng global vaccination. Inaasahan namin na sa oras na mabakunahan ang karamihan sa populasyon sa buong mundo ito ay magiging endemic disease na pangkaraniwan gaya ng flu. At sa tulong ng bakuna, mas higit na mapaliit ang risk na maospital at magkasakit sa impeksyon. Kaya ang COVID ay hindi na magiging isang public health emergency, banggit ni Dr. Stranges sa panayam sa kanya ng Radio Canada International RCI .

Sa inilabas na editoryal sa International Journal of Public Health (bagong window) nina Shezad Ali, Michael Clarke, Dr. Michael Silverman at Dr. Saverio Stranges, nanawagan sila na kailangan ng isang batas para pabilisin ang vaccine production at gumawa ng mekanismo na magsisiguro na may access sa bakuna ang mga mahihirap na bansa.

“Ang unang hakbang tungo sa makatarungan na programa sa COVID-19 vaccination ay access sa bakuna. Kahit ang aktwal na global supply ng bakuna ay hindi naglilimita para maabot ang equity, ang hindi pagkakapantay-pantay (at hindi patas) na distribusyon sa bakuna ay malinaw na isang matibay na balakid sa mahihirap na bansa,” saad sa pahayag.

Ipinapakita na malaki ang agwat sa access sa bakuna sa mahihirap na bansa 1:9 kumpara sa mayayamang bansa 2:3 batay sa graph ng World Health Organization. Litrato: Screenshot mula sa WHO site

Sa Global Dashboard on Vaccine Equity ng World Health Organization nitong Pebrero 2 lumalabas na 67.92% o 2 sa bawat 3 katao sa mayayamang bansa ay nakakatanggap ng 'di bababa sa isang bakuna kumpara sa 11.67% o 1 sa bawat 9 katao sa mga bansang mahihirap.

Ibig sabihin ang pagkakaantala sa vaccination rollout sa low at middle-income na mga bansa ay naglalagay sa kanila sa peligro ng COVID-19 variants, bagong pagtaas sa pagkahawa sa virus at mabagal na pagrekober mula sa krisis.

Kaya ayon sa grupo ni Dr. Stranges, mahalaga ang panawagan na i-waive ang intellectual property rights na magbibigay daan para sa COVID-19 vaccine manufacturers na pahintulutan ang ibang pharmaceutical companies na makagawa ng generic na bakuna mula sa patented vaccine sa mas mababang halaga.

Ang pormal na mekanismo para suspendihin ang patent protection sa mga gamot sa pangyayari tulad ng national or global emergency kasama ang pag-isyu ng intellectual property IP waiver ay nakalagay sa exceptions clause ng Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) agreement sa ilalim ng tinatawag na Doha declaration bilang tugon sa pambansang banta sa public health sa mga mahihirap na bansa. Isang hiwalay na mekanismo ang pagpapahintulot para sa pag-isyu ng compulsory licenses at para makagawa ng generic mula sa patented na gamot, saad ng grupo.

Kaugnay na ulat

Ang Canada Access to Medicines Regime (CAMR) na naipasa noong 2006 ay batas sa Canada para makapag-isyu ng isang compulsory license.

Noong 2012, tinangka sa pamamagitan ng Bill C-398 na amyendahan ang Patent Act para mapabilis ang paggawa at pag-export ng gamot sa panahon na may problema sa pampublikong kalusugan pero natalo ito sa botohan.

Panukala sa grupo ni Dr. Stranges na isang pangmatagalan na mekanismo ang maipasa ang Bill C-398 na makakatulong sa global vaccination equity.

Sa tulong nito ay mapaghahandaan umano ang anumang darating pa na public health emergencies sa hinaharap.