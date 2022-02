Inanunsyo ng Toronto police ang ilang road closures bago ang planadong convoy protest

Sa isang serye ng mga tweet, sinabi ng Toronto police na upang protektahan ang Hospital Row, ang University Avenue sa pagitan ng College Street at Queen Street, at ang College Street mula University Avenue hanggang Yonge Street, ay isasara mula 11:30 a.m. ngayong Biyernes onwards sa normal na trapiko at anumang convoy.

Ang hospital staff, workers, mga pasyente, pamilya at mga tao na sumusundo sa mga pasyente ay magkakaroon ng access, ayon sa pulisya. “Ang mga pagsasara na ito ay mananatili buong weekend. Patuloy namin na babantayan ang sitwasyon at gagawa ng anumang adjustment kung kinakailangan. Patuloy namin na ia-update ang publiko.

Nakikiusap kami na iwasan ang demo areas, kung posible, dahil maaaring maging sanhi ito ng delays.

Ang mga flyers na nag-a-advertise ng convoy for freedom sa Queen’s Park ay umiikot sa social media ngayong linggo. Sa isang statement na inisyu noong Huwebes ng hapon, sinabi ng Toronto police na magkakaroon ng malaking presensya ang pulisya sa loob at paligid ng downtown core sa Sabado.

Sa isang joint statement na inisyu ngayong Biyernes, nanawagan ang Ontario Chamber of Commerce (OCC) at Ontario Hospital Association (OHA) na kumalma sa gitna ng nagpapatuloy na protesta sa Ottawa at anumang protesta na magaganap sa Toronto.

Mahigpit naming hinihimok ang mga taong ipinapahayag ang karapatan nila sa freedom of expression na gawin ito ng mapayapa, at sa isang paraan na may respeto sa mga residente, sa mga pasyente na nangangailangan ng pagkalinga, sa mga health care personnel na ginagawa ang kanilang tungkulin at mga negosyo na ngayon lang muli magbubukas, ani Ontario Hospital Association OHA head Anthony Dale at Ontario Chamber of Commerce OCC President at CEO Rocco Rossi.

Maraming sakripisyo ang ginawa sa buong pandemya. Huwag na nating dagdagan ang pasanin at pagkawala ng mga taong nagbigay na ng marami.

Sinabi ni Coun. Kristyn Wong-Tam, na kumakatawan sa Toronto Centre, sa Metro Morning Friday ng CBC Radio na ang Toronto ay may advantage dahil maaari itong matuto sa mga bagay na nangyari sa Ottawa noong nakaraang linggo.

Siyempre, maraming mga hakbang na gagawin upang matiyak na maaari tayong lumikha ng halos isang 'no-go zone' na I would say, sa loob ng downtown, sabi niya.

"Gusto nating protektahan ang public assets, [at] tiyakin na mananatiling bukas ang mga ruta ng transportasyon, ngunit at the same time wine-welcome natin ang mga nagpoprotesta, mayroon silang karapatan sa isang lawful at mapayapang pagpoprotesta — ngunit wala silang karapatan to occupy. Sa tingin ko mahalaga na subukan natin na gawing balanse iyon at mapanatili ang kaligtasan at kaayusan ng publiko sa lahat ng oras."

Bahagi ng artikulo ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.