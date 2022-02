Maghintay ng 3 buwan bago magpaturok ng booster pagkatapos magka-COVID, ayon sa NACI

Ang bagong patnubay ay dumating habang milyong-milyong Canadians ang nahawa sa loob lamang ng ilang linggo, salamat sa mabilis na pagkalat ng immune-evasive Omicron variant.

Ang mas matagal na interval sa pagitan ng infection at vaccination ay maaaring magresulta sa mas mahusay na immune response dahil pinahihintulutan nito ang mas maraming oras upang mag-mature ang response sa lawak at lakas, at upang mabawasan ang nagsi-circulate na antibodies, kaya maiiwasan ang immune interference kapag itinurok na ang bakuna, sabi ng National Advisory Committee on Immunization NACI team sa kanilang mga rekomendasyon na inilabas ngayong Biyernes.

Sa puntong ito, may hindi sapat na clinical o real-world data upang pagtibayin ang patnubay para sa ideal interval sa pagitan ng infection at vaccination, iginiit ng National Advisory Committee on Immunization NACI . Sa halip ang advisory council ay gumamit ng available data at ng mga pangunahing prinsipyo ng virology at immunology.

Para sa mga bakunadong indibidwal edad 12 pataas na eligible para sa third dose, iminungkahi sa rekomendasyon na dapat maghintay ng tatlong buwan matapos magsimula ang sintomas o magkaroon ng positibong test para sa sinumang asymptomatic - kasama rito ang anim na buwan mula sa pangalawang dose.

Ang mga nakaranas ng SARS-CoV-2 infection bago magsimula o makumpleto ang kanilang primary COVID-19 vaccine series ay maaaring magpaturok ng kanilang susunod na dose walong linggo matapos magsimula ang mga sintomas o matapos mag-test ng positibo, ayon sa mga patnubay.

Nirerekomenda ng National Advisory Committee on Immunization NACI ang mas mahigpit na vaccination timelines para sa ilang indibidwal na na-infect ng SARS-CoV-2 bago maging fully vaccinated, kabilang ang sumusunod:

Ang mga tao edad lima pataas, na moderately o severely immunocompromised ngunit walang previous history ng multi-system inflammatory syndrome sa mga bata (MIS-C), ay maaaring tumanggap ng vaccine dose apat o walong linggo matapos magsimula ang sintomas o magkaroon ng positibong test.

Ang mga tao edad lima pataas, at may previous history ng MIS-C, kahit na hindi sila immunocompromised, ay maaaring tumanggap ng vaccine dose matapos gumaling o 90 na araw mula nang magsimula ang MIS-C, kung anuman ang mas matagal.

'Rasonable' ang mga patnubay, sabi ng virologist

Sinabi ni Angela Rasmussen, isang virologist at researcher sa Vaccine and Infectious Disease Organization ng University of Saskatchewan sa CBC News na ang mga bagong guidelines ay rasonable.

May ebidensya na ang mas matagal na intervals sa pagitan ng immune exposure [sa pamamagitan ng vaccination o infection] ay nagreresulta sa mas matatag na immunity, aniya. Kaya ang hayaan ang immune system na bumalik sa baseline bago i-boost ay may katuturan upang i-maximize ang response na makukuha sa booster.

Iniulat na dati ng CBC News (bagong window) na mas magandang magpabakuna kapag ang immune system mo ay kumalma na muli matapos ang isang impeksyon, upang siguraduhin na hindi na ito abala sa paglaban sa isang pathogen para makatugon nang mabuti sa bakuna.

May lumalaki ring ebidensya (bagong window) na ang pagkakaroon ng lahat ng tatlong vaccine doses ay nagbibigay ng malakas na proteksyon (bagong window), partikular laban sa severe health outcomes, kung ang isang tao ay mahahawa ng Omicron na dominanteng variant na ngayon.

May maagang senyales na ang pagle-layer ng vaccination at infection ay maaaring magbigay ng mas malawak na immunity kaysa sa impeksyon lamang (bagong window).

Isang artikulo ni Lauren Pelley (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.