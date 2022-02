Presidente ng Tsina binuksan ang Beijing 2022 Olympic Winter Games

Bago idineklara ni Xi na bukas na ang Games, binati ni International Olympic Committee president Thomas Bach ang mga manonood sa stadium at sa bahay ng isang maligayang bagong taon, dahil ang mga taong nagdiriwang ng Lunar New Year ay nasa kalagitnaan ng selebrasyon na ito, na nagsimula noong unang bahagi ng linggo.

Ang year of the tiger ay isa ring Olympic year, ani Bach. Ang year of the tiger at Olympic year ay kumakatawan para sa ambisyon, tapang at lakas. Ngayong araw na ito, salamat sa ambisyon, ang Tsina ay isa ng winter sport country.

Binigyang-diin ni Bach na may 300 milyong residenteng Tsino ang nagpa-participate sa winter sports, sa mahigit 2,000 ice rinks at ski resorts.

Ngayon dumating na ang iyong sandali: ang sandali na iyong inaasam-asam, ang sandali na inaasam nating lahat, sinabi ni Bach sa mahigit 2,400 na atleta na lalaban sa Games. Ngayon ang iyong Olympic dream ay nagkakatotoo na sa magnificent venues na sinusuportahan ng daan-daang milyong bagong Chinese winter sport fans.

Iginiit din ni Bach na ang mga atleta na namumuhay sama-sama sa Olympic Athlete's Village ay ipinapakita sa mundo na ang mga magkalaban ay maaaring mabuhay ng magkasama na nagkakaisa.

Doon, hindi magkakaroon ng diskriminasyon para sa anumang rason. Sa ating marupok na mundo, kung saan ang dibisyon, tunggalian at kawalan ng tiwala ay tumataas, ipapakita natin sa mundo na oo posibleng maging mahigpit na magkalaban, habang nabubuhay rin ng mapayapa at may respeto sama-sama.

Matapos ideklara na bukas na ang Games, anim na dating Olympic medallists mula sa Tsina ang nagdala sa Olympic flag sa National Stadium habang inaawit ng isang children’s choir ang Olympic anthem sa wikang Griyego, na prinaktis ng choir sa loob ng tatlong buwan.

Upang isara ang opening ceremony, pitong torch-bearers ang nagdala sa Olympic flame sa isang final relay papasok ng stadium. Isang lalaki at isang babae na torch-bearer ang naghati sa huling torch upang ipakita ang pagkakapantay-pantay ng kasarian. Ang lahat ng final torch-bearers ay winter-sports athletes na ipinanganak noong 1950s, '60s, '70s, '80s, '90s at 2000s.

Ang torch ay inilagay sa isang higanteng snowflake na nakasabit sa stadium, bago sumiklab ang isang malaking fireworks display.

Ang mga atleta mula sa 90 na bansa ang nagpunta sa National Stadium sa Beijing, na kilala rin bilang Bird's Nest, para sa opening ceremony ng Games - isang pamilyar na tagpo dahil ang siyudad ang kauna-unahang nag-host ng parehong Summer at Winter Olympics. Maraming venues ang ni-repurpose para sa winter use matapos ang 2008 Summer Games.

Pinangunahan ng flag-bearers ng Canada na sina short track speed skater Charles Hamelin at hockey star Marie-Philip Poulin, ang Team Canada sa 80,000-seat National Stadium, ika-27 mula sa 90 na bansa na nagpadala ng kanilang koponan sa Games.

Sinabi ni Hamelin na siya ay kinilabutan nang tanggapin ang watawat, at habang sumusunod ang mga atleta sa COVID-19 protocols, nagkakaisa ang Team Canada at sinusuportahan ang isa’t-isa.

Limitado ang aming kontak, but we are cheering for everyone, aniya bago magmartsa papasok sa stadium.

Team Canada binubuo ng 215 na atleta

Nagpadala ang Team Canada ng 215 na atleta - ang third-most para sa Winter Olympics at ang may pinakamaraming atleta na nag-a-identify bilang babae, 106.

Magaganap ang Beijing Winter Games hanggang sa Pebrero 20.

Sinabi ni Bach, na mula noong Huwebes, may 2,740 na atleta mula sa buong mundo ang nasa Beijing para sa Games.

Bahagi ng artikulo ng CBC Sports na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.